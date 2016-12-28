Кубок едва не превратился в тыкву. Как Казань выиграла трофей

Победой казанского «Динамо» завершился «Финал четырех» по волейболу среди женских команд.



ГАМОВА: ШАНСЫ РАВНЫЕ

В решающем матче Кубка все предвкушали увидеть классическое противостояние последних лет – московского и казанского «Динамо». В итоге так и случилось. В полуфинале москвички прошли красноярский «Енисей», казаночки – «Протон» из Саратовской области. Между делом столичный клуб презентовал новичка команды Бетанию де ла Крус: доминиканка едва ли не с самолета попала на площадку казанского ДС «Санкт-Петербург «. Первым же ударом Бетания доказала свой высокий класс, отыгравшись от блока в аут, в итоге же стала одной из самых полезных в своей команде.

Интересно, что прошлый год доминиканка пропустила из-за травмы плеча, и «Динамо» рисковало, подписывая с ней контракт. Выпьют ли любители риска шампанское, должно было решиться в финале против «Динамо» казанского. Прилетевшая на «Финал четырех» в Казань Екатерина Гамова, понятно отказалась выбирать фаворита среди двух клубов, за которые когда-то играла сама:

– Шансы абсолютно равные. На стороне казанского «Динамо» будет поддержка трибун, но москвичек вряд ли этим можно смутить.

– Что скажете об игре команд в полуфинале?

– Не ожидала, что в матче москвичек с «Енисеем» почти не будет борьбы. Поэтому и оценить нынешний уровень доминиканки де ла Крус сложно. Посмотрим, что она покажет в финале. Что касается казанского «Динамо», то оно допустило во второй партии ряд ошибок, и это повлияло на ход игры. «Протону» удалось взять один сет, но потом девочки взяли себя в руки и довели игру до победного конца.

ВТОРОЙ КУБОК КАЗАНИ

Фаворита Гамова называть отказалась, а вот симпатизировала она явно казанскому клубу. Кстати, по поводу де ла Крус Екатерина оказалась права: о ее полезности выводы делать рано - хозяйки площадки закрывают доминиканку блоком в первой же атаке. Вообще, блок, особенно в исполнении Воронковой и Василевой, – важный козырь в исполнении казанского клуба в этом матче. Второй – прием, а вот в атаке хозяйки площадки – не всегда на высоте. Тем не менее, всю стартовую партию казаночки ведут в счете и доводят ее до победы.

Интересно, что на финал наставник казанского клуба Ришат Гилязутдинов выпустил не основную связующую, к тому же капитана команды Евгению Старцеву, а Ирину Филиштинскую. Однако после нескольких сомнительных решений последней в начале второй партии, Старцева выходит на замену. С ее появлением преимущество москвичек в несколько очков тает, как снег на улицах Казани. Великолепно в эти минуты выглядит диагональная хозяек площадки Дарья Столярова, которая умудряется затмить свою визави Наталию Гончарову. В эндшпиле москвички на несколько минут застревают в одной расстановке: Гончарова и де ла Крус не могут преодолеть казанскую защиту. Хозяйки же уверенно набирают свои очки – 25:20.

При счете 17:10 в третьей партии казанские волейболистки уже готовы повесить себе медали на шеи. Но волейбол не прощает к себе такого отношения: игра команды Гилязутдинова теряет скорость, стройность – 2:11 они уступают отрезок матча. Москвички выходят вперед, и кубок, который казаночки мысленно уже держали в руках, на время превращается в тыкву – на «больше-меньше» гостьи вырывают победу.

До счета 17:10 сценарий четвертой партии повторяет предыдущий сет, однако второго чуда не случается. Решающий отрезок матча заканчивается разгромом гостий – 25:15. Вслед за мужским Кубком, Казань выигрывает и женский.

СТАТИСТИКА

Кубок России. Женщины. Финал четырех

Полуфинал

Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (25:15, 25:14, 25:22).

Динамо (Казань) – Протон (Саратовская обл.) – 3:1 (25:18, 19:25, 25:15, 25:10).

Матч за 3-е место

Протон – Енисей – 3:0 (26:24, 25:23, 25:19).

Финал

Динамо (Казань) - Динамо (Москва) – 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15)

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ

1993 ЧМС (Челябинск)

1994 Динамо (Краснодар)

1995 Заречье (Одинцово)

1996 Метар (Челябинск)

1997 Метар

1998 ЦСКА

1999 Балаковская АЭС

2000 Искра (Самара)

2001 ЦСКА

2002 Заречье-Одинцово

2003 Заречье-Одинцово

2004 Заречье-Одинцово

2005 ЦСКА

2006 Заречье-Одинцово

2007 Заречье-Одинцово

2008 Университет-Бело горье (Белгород)

2009 Динамо (Москва)

2010 Динамо (Казань)

2011 Динамо (Москва)

2012 Динамо (Казань)

2013 Динамо (Москва)

2014 Динамо (Краснодар)

2015 Динамо (Краснодар)

2016 Динамо (Казань)



