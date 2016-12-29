Девушка дня. Ана Иванович
Сегодняшняя героиня рубрики - сербская теннисистка Ана Иванович, объявившая о завершении теннисной карьеры.
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|Хоккей
|Швейцария (U-20)2 : 4Швеция (U-20)
|Хоккей
|Салават Юлаев- : -Металлург
|Баскетбол
|Црвена Звезда- : -ЦСКА
|Хоккей
|Словакия (U-20)2 : 5США (U-20)
|Хоккей
|СКА- : -Локомотив
|Хоккей
|Россия (U-20)- : -США (U-20)
Сегодняшняя героиня рубрики - сербская теннисистка Ана Иванович, объявившая о завершении теннисной карьеры.