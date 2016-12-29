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Девушка дня. Ана Иванович

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодняшняя героиня рубрики - сербская теннисистка Ана Иванович, объявившая о завершении теннисной карьеры.


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