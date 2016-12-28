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Серпом по «Динамо». Как ЦСКА одолел бело-голубых в свой день рождения

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Серпом по «Динамо». Как ЦСКА одолел бело-голубых в свой день рождения
Источник: КХЛ

Одев красивую ретро-форму с серпом и молотом на груди, армейцы впервые в этом сезоне одолели бело-голубых в основное время – 5:3.

Под Новый год принято дарить подарки своим близким и друзьям. И вот московским поклонникам хоккея КХЛ презентовало очередное культовое дерби ЦСКА – «Динамо». Встреча проходила в ЛДС ЦСКА и была приурочена к 70-летию армейского клуба.

ЦСКА ПОДТЯНУЛ БРОНЕТЕХНИКУ

Чтобы поддержать хозяев к дворцу подтянулась различная боевая техника, направив грозные дула самоходок на спешивших на матч болельщиков. Перед поединком на льду прошло лазерное шоу. ЦСКА поздравили с днем рождения президент ФХР Владислав Третьяк, напомнивший, что армейцы – самый титулованный клуб нашей страны и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, призвавший хоккеистов сыграть в традициях нашего великого хоккейного прошлого.

Ну а сами армейцы вывели на лед самых юных воспитанников своей школы. И в ретро-форме – с пятиконечной звездой на груди и серпом и молотом в ее центре.

Но и кроме 70-летия хоккея у обоих соперников была очень сильная личная мотивация уйти на новогодний перерыв с приподнятым настроением. Армейцы в случае победы достигали рубежа в сто очков в регулярном чемпионате. А бело-голубые могли подняться в таблице, обойдя одноклубников из Минска.

Перед дерби ЦСКА выдал весьма результативную серию из девяти матчей. По ее ходу красно-белые уступили только дважды. И только по буллитам – СКА и «Динамо».

Очень похожим курсом двигалось к дерби и «Динамо», набирая очки в восьми поединках кряду.

За это время Денис Кокарев достиг рубежа в 250 очков в КХЛ и забросил свою 100-ю шайбу в чемпионатах страны.

Мартиньш Карсумс с 49 голами стал лучшим снайпером-легионером клуба, догнав Маттиаса Вейнхандля, и он же сделал свою 100-ю передачу в КХЛ.

Алексей Сопин провел 150-й матч за московский клуб. А Илья Никулин удвоил его ставку – уже 300 игр за «Динамо», и сдублировал этот юбилей другой статистикой – 300 очков в КХЛ.

Александр Еременко сыграл 76-й матч на «ноль» и вышел по этому показателю на второе место в чемпионатах страны, обойдя, кстати, нынешнего тренера вратарей «Динамо» Виталия Еремеева. Впереди только магнитогорец Василий Кошечкин – 78 «сухих» игр.

Алексей Цветков забросил 150-ю шайбу за «Динамо». А Дмитрий Вишневский сыграл 250 матчей за клуб…

Вот такой ворох индивидуальных подарков сделали динамовцы себе и своим партнерам по команде в декабре.

Но аккурат перед встречей с ЦСКА команда Сергея Орешкина споткнулась – проиграла ХК Сочи.

Впрочем, противостояние ЦСКА с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ стоит особняком. Команды проводят уже третий поединок по ходу сезона. И в двух предыдущих обменивались победами по буллитам.

13 ноября победил ЦСКА – 5:4. 28 ноября «Динамо» взяло реванш – 3:2.

КУЗЬМЕНКО НАПОМНИЛ О БОБРОВЕ

На этот раз матч сложился не менее упорно.

Сильная простуда выкосила из состава соперников обоих основных вратарей – динамовца Александра Еременко и армейца Илью Сорокина. Поэтому ворота бело-голубых защищал Александр Заливин. А за ЦСКА сражался Виктор Фаст.

Счет открыли хозяева. Андрей Кузьменко очень эффектно напомнил о 70-летии клуба – завел шайбу в сетку, выехав из-за ворот. В стиле легендарного армейца Всеволода Боброва.

Однако вслед за этим на игроков посыпались удаления. И на последней минуте первого периода красно-синие остались втроем против пятерки бело-голубых.

Чтобы реализовать двойной численный перевес динамовцам хватило 12 секунд. Второй шанс они получили на 25-й минуте. Однако на этот раз даже за полторы минуты не сумели реализовать «5 на 3». А в равных составах ЦСКА вновь вышел вперед, благодаря мощному и точному броску с кистей Артема Блажиевского.

Но дерби есть дерби. Не успела отпраздновать гол «фанатка» хозяев, как радостным ревом взорвался динамовский сектор. 2:2! Это Яков Рылов послал шайбу вдоль ворот. А она, срикошетив о конек Андрея Ермакова влетела в сетку.

В третьем периоде гости впервые вышли вперед в этом матче. Юусо Хиетанен вогнал шайбу точно в «девятку», реализуя большинство после фола Ивана Телегина.

И все же в день своего рождения юбиляры-армейцы оставить своих болельщиков без победы не могли. Форвард сборной России Андрей Светлаков оформил дубль за 70 секунд и вновь вывел хозяев вперед! А затем Богдан Киселевич окончательно снял вопросы о победителе в этом матче.

Похоже, что пока Еременко не вылечится динамовцам удачи не видать. Его дублеры пропускают по пять за игру. Многовато!

Матч

ЦСКА - Динамо - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Кузьменко (Жарков, Светлаков), 10:19 (1:0). Карсумс (Терещенко, Вишневский), 19:29 (1:1 - бол.). Блажиевский (Кугрышев, Мамин), 34:29 (2:1). Рылов 36:11 (2:2). Хиетанен (Вишневский, Кашпар), 45:17 (2:3 - бол.). Светлаков (Плэтт, Мамин), 52:46 (3:3). Светлаков (Блажиевский, Кузьменко), 53:56 (4:3). Киселевич (Телегин, Пивцакин), 56:18 (5:3 - бол.).

Место и дата

28 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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