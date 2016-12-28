Прорыв Власова, драма Трояновского и падение Фьюри. Итоги года в мировом боксе

Тайсон Фьюри - главный антегерой 2016 года на профессиональном ринге

«Советский спорт» выделяет главных героев и антигероев 2016 года на профессиональном ринге.

Бой года

Максим Власов - Рахим Чахкиев

Многие заокеанские обозреватели назвали лучшим боем 2016 года действительно яркое противостояние двух мексикацев - Франсиско Варгаса и Орландо Салидо, которое принесло ничейный результат.

Однако бой российских «крузеров» Максима Власова и Рахима Чахкиева в Москве по накалу и драматургии получился как минимум не хуже. Оба соперника побывали на настиле ринга, но результат получился вполне предсказуемым.

Олимпийский чемпион Пекина (2008) Чахкиев по-прежнему не может стать по-настоящему эффективным на профессиональном ринге. Проблемы в защите и недостаток выносливости оказались фатальными для Рахима и на этот раз.

Ну а Максим Власов также побеждает в номинации «Российский боксер года». За последние 11 месяцев он одержал 5 побед! В июне был повержен украинец Исмаил Силлах, когда-то подававший большие надежды.

Боксер года

Теренс Кроуфорд

Американский суперлегковес Теренс Кроуфорд приковал к себе самое пристальное внимание еще пару лет назад, после громких побед над Рики Бернсом и Юриоркисом Гамбоа.

«Охотник» - боец уникальный. Кроуфорд может выйти на ринг и успешно отработать как в амплуа левши, так и правши. Причем речь идет не о ситуативной смене стойки в тактических целях, а о полноценной стратегии на бой. Из-за этого к Теренсу необычайно сложно готовиться.

В 2016 году уроженец штата Небраска одержал три победы. В июле он уверенно победил в объединительном бою украинца Виктора Постола и стал чемпионом мира сразу по двум версиям (WBC и WBO), а в декабре нокаутировал соотечественника Джона Молину.

Специлисты рассматривают Кроуфорда как одного из самых вероятных соперников триумфально вернувшегося на большой ринг Мэнни Пакьяо.

Нокаут года

Джулиус Индонго - Эдуард Трояновский



3 декабря другой чемпион мира в суперлегком весе (по версии IBF) Эдуард Трояновский был шокирован, как и тысячи зрителей, пришедших во дворец спорта на Ходынском поле. Намибиец Джулиус Индонго ранее никогда не выходил на профессиональный ринг за пределами своей родины и потому был для болельщиков загадочным персонажем. Едва ли располагали исчерпывающей информацией о сопернике и представители компании «Мир бокса», что привело к непоправимым последствиям. Добровольная защита титула обернулась кошмаром... Да, в боксе случается и такое.

Уже на сороковой секунде длинный, размашистый удар африканца нашел челюсть Эдуарда. Трояновский рухнул как подкошенный, и то, что это нокаут - было понятно сразу.

Впоследствии Андрей Рябинский рассказал о том, что переговоры об организации реванша уже ведутся.

Тренер года

Шейн Макгуиган

Да, в этом году тренером года становится не Фредди Роуч, не Игнасио Беристайн и даже не Верджилл Хантер.

Фамилия британца Шейна Макгуигана мало о чем говорит российским любителям бокса. А между тем, трое его подопечных - тяжеловес Дэвид Хэй, суперсредневес Джордж Гроувз и полулегковес Карл Фрэмптон в 2016 году одержали восемь побед и не потерпели ни одного поражения. Притом, что помимо разницы в весах, эти бойцы еще и сильно отличаются друг от друга по стилю.

Впору говорить о новом громком имени в мировом тренерском цехе, к которому в дальнейшем могут притягиваться и другие титулованные боксеры.

Открытие года

Джо Смит

Еще совсем недавно имя американского полутяжа Джо Смита-младшего ничего не говорило даже крупным экспертам. Но в 2016 году он стал автором сразу двух крупных «апсетов».

В июне Смит победил техническим нокаутом авторитетного поляка Анджея Фонфару, а в декабре поставил жирную и трагическую точку в карьере легендарного Бернарда Хопкинса. 51-летний «Палач» искал соперника, поединком с которым можно было бы достойно завершить свой звездный путь в большом спорте.

Хопкинс всегда отличался спортивной и житейской мудростью, дальновидностью и грамотной оценкой собственных сил, но здесь он явно не рассчитал. Джо сполна воспользовался своим преимуществом в резкости и физической силе: в восьмом раунде он выбил титулованного оппонента с ринга.

Разочарование года

Тайсон Фьюри

За происходящий хаос в «королевской» весовой категории главные действующие лица, конечно, должны нести коллективную ответственность. Владимир Кличко не провел в 2016 году ни одного поединка, как и Александр Поветкин, прочно увязший в допинговой паутине. Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер с лета восстанавливается после травм, полученных в поединке с Крисом Арреолой.

И все же наибольшую лепту в усугубление кризиса внес «Цыганский король» Тайсон Фьюри. Одиозный британец, прервавший многолетнюю гегемонию Кличко-младшего, был уличен в применении кокаина, один за другим потерял все три чемпионских пояса, так и не выйдя на ринг. И, наконец, объявил о приостановке спортивной карьеры, сославшись не необходимость пройти курс лечения от депрессии.

Дядя боксера Питер Фьюри заверяет общественность в том, что Тайсон вернется в большой спорт уже весной следующего года и вернет себе былые позиции. Но к тому времени у англичан вполне может появиться другой национальный герой в лице олимпийского чемпиона Лондона-2012 Энтони Джошуа.

Видеообзор лауреатов 2016 года в мировом боксе





