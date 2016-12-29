Самый нелепый автогол сезона в КХЛ, который вы вряд ли заметили (видео)

В матче «Нефтехимик» - «Северсталь» случился гол, не поддающийся логическому объяснению.

В концовке первого периода при счете 2:0 в пользу «Нефтехимика» шайба оказалась за воротами нижнекамской команды. Через несколько секунд борьбы она взлетела в воздух и отправилась прямиком в район головы вратаря Андрея Кареева, который проводил свой дебютный матч за «Нефтехимик». Защитник хозяев Кирилл Лямин попытался поймать шайбу рукой, но сделал только хуже - игровой снаряд оказался точно в воротах, попав туда через пространство между перекладиной и Кареевым.

Кстати, шайбу в итоге записали на Максима Трунева.

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Более того, «Северсталь» во втором периоде даже отыгралась, но «Нефтехимик» все равно победил со счетом 4:3 и прервал четырехматчевую серию из поражений. Борьба за плей-офф для команды Андрея Назарова продолжается, до восьмой строчки три очка, поэтому лучше обойтись без таких «интересных» пропущенных шайб.