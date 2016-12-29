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Самый нелепый автогол сезона в КХЛ, который вы вряд ли заметили (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Самый нелепый автогол сезона в КХЛ, который вы вряд ли заметили (видео)
Источник: КХЛ

В матче «Нефтехимик» - «Северсталь» случился гол, не поддающийся логическому объяснению. 

В концовке первого периода при счете 2:0 в пользу «Нефтехимика» шайба оказалась за воротами нижнекамской команды. Через несколько секунд борьбы она взлетела в воздух и отправилась прямиком в район головы вратаря Андрея Кареева, который проводил свой дебютный матч за «Нефтехимик». Защитник хозяев Кирилл Лямин попытался поймать шайбу рукой, но сделал только хуже - игровой снаряд оказался точно в воротах, попав туда через пространство между перекладиной и Кареевым.

Кстати, шайбу в итоге записали на Максима Трунева.  

Более того, «Северсталь» во втором периоде даже отыгралась, но «Нефтехимик» все равно победил со счетом 4:3 и прервал четырехматчевую серию из поражений. Борьба за плей-офф для команды Андрея Назарова продолжается, до восьмой строчки три очка, поэтому лучше обойтись без таких «интересных» пропущенных шайб.

Матч

Нефтехимик - Северсталь - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Огурцов (Бортников, Порядин), 11:00 (1:0). Бортников (Первышин, Полыгалов), 14:38 (2:0). Трунёв (Вовченко), 19:35 (2:1). Вовченко (Стасенко), 21:12 (2:2). Гюнге (Столяров, Сергеев), 34:41 (3:2). Трубачёв (Вовченко), 46:41 (3:3). Огурцов (Столяров, Сергеев), 53:21 (4:3).

Место и дата

27 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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