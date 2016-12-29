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На нет и ритуалов нет. В Руанде футболистам запретили колдовать во время матча

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче чемпионата Руанды форвард гостей заколдовал ворота, а потом забил в них, что заставило федерации внести в регламент новые правила.

Нападающий ФК «Кигали» Мусса Комара при счете 0:1 не в пользу своей команды подбежал к воротам соперника и что-то сделал со штангой. Непонятно, то ли нападающий сказал какое-то заклинание, то ли даже положил что-то в створ ворот, но через несколько минут он забил ответный мяч в ворота «Мукура Виктор Спорт».

Не верите? Смотрите сами.

После этого случая Федерация футбола Руанды приняла решение штрафовать футболистов-колдунов на 100 000 руандских франков (120 долларов), а клубу в случае подобного нарушения будет назначено техническое поражение. 

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