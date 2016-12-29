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Андрей Светлаков: Игру наших с США посмотрю обязательно! Это важный матч

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Светлаков
Андрей Светлаков

Новогоднее поздравление поклонникам армейцев от форварда ЦСКА Андрея Светлакова после победы в день рождения клуба.

- Матчи с «Динамо» всегда особенные, - философски заявляет автор победного дубля в ворота бело-голубых Андрей Светлаков. – Это дерби, и мы бились за победу! В начале нам не везло. Но потом мы игру переломили.

- Неужели дерби для вас действительно до сих пор что-то особенное?

- Конечно, на любого соперника настраиваешься. Всех хочется обыграть. Но когда на льду две московские команды стимул все же более сильный. Вот мне сегодня победить очень хотелось.

- А день рождения клуба вас из равновесия не вывел поначалу?

- В такой день тем более хотелось болельщикам приятных эмоций добавить. Не могли мы им праздник испортить. Сделали работу над ошибками после матча с «Локомотивом», в котором уступили по буллитам. Убрали недочеты. И постарались выполнить тренерское задание.

- Вы сегодня оформили дубль за 70 секунд. Забросить две шайбы быстрее когда-то удавалось?

- Пожалуй, что нет.

- Можно сказать, что прорвало? Ведь до этого дня вы за ЦСКА всего две шайбы забросили в этом сезоне.

- Наверное, можно и так сказать. Я очень ждал этих голов.

- Что Квартальнов говорил во время последнего тайм-аута?

- Продолжать игру, которая приносит результат. Перевести ее в зону соперника. Вообще не давать шайбе уйти оттуда.

- Когда счет стал 3:3, подумалось, что матч вновь закончится буллитами… Как и два предыдущих поединка между ЦСКА и «Динамо».

- Никто не хочет уступать в таких матчах. Все до конца бьются. Но вот сегодня мы все же оказались сильнее.

- С Кузьменко общий язык вы, похоже, уже нашли.

- Ну а как иначе? Мы же с Андреем еще в школе ЦСКА вместе играли. Так что взаимопонимание есть. Хотя в нашей команде с любым партнером играть приятно.

- Смотрели молодежный чемпионат мира?

- Конечно! Очень переживал за ребят…

- Но ведь матч с Канадой начался только в четыре утра. Как же режим?

- Нет, ночной матч смотрел в записи. А вот поединок с Латвией – прямую трансляцию. И игру с американцами буду смотреть обязательно. Это очень важный матч.

- Как собираетесь провести выходные?

- С большой пользой для себя и для команды. Никуда уезжать не собираюсь.

- А Новый год где встретите?

- За городом. Вместе с друзьями.

- Что пожелаете болельщикам ЦСКА в новом году?

- Хочу пожелать всем счастья. И самое главное – здоровья. К болельщикам есть просьба – поддерживайте нас в следующем году. А мы постараемся приносить вам только приятные эмоции.

- На Кубок фанатам надеяться?

- Конечно!

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