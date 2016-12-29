Андрей Светлаков: Игру наших с США посмотрю обязательно! Это важный матч
Новогоднее поздравление поклонникам армейцев от форварда ЦСКА Андрея Светлакова после победы в день рождения клуба.
- Матчи с «Динамо» всегда особенные, - философски заявляет автор победного дубля в ворота бело-голубых Андрей Светлаков. – Это дерби, и мы бились за победу! В начале нам не везло. Но потом мы игру переломили.
- Неужели дерби для вас действительно до сих пор что-то особенное?
- Конечно, на любого соперника настраиваешься. Всех хочется обыграть. Но когда на льду две московские команды стимул все же более сильный. Вот мне сегодня победить очень хотелось.
- А день рождения клуба вас из равновесия не вывел поначалу?
- В такой день тем более хотелось болельщикам приятных эмоций добавить. Не могли мы им праздник испортить. Сделали работу над ошибками после матча с «Локомотивом», в котором уступили по буллитам. Убрали недочеты. И постарались выполнить тренерское задание.
- Вы сегодня оформили дубль за 70 секунд. Забросить две шайбы быстрее когда-то удавалось?
- Пожалуй, что нет.
- Можно сказать, что прорвало? Ведь до этого дня вы за ЦСКА всего две шайбы забросили в этом сезоне.
- Наверное, можно и так сказать. Я очень ждал этих голов.
- Что Квартальнов говорил во время последнего тайм-аута?
- Продолжать игру, которая приносит результат. Перевести ее в зону соперника. Вообще не давать шайбе уйти оттуда.
- Когда счет стал 3:3, подумалось, что матч вновь закончится буллитами… Как и два предыдущих поединка между ЦСКА и «Динамо».
- Никто не хочет уступать в таких матчах. Все до конца бьются. Но вот сегодня мы все же оказались сильнее.
- С Кузьменко общий язык вы, похоже, уже нашли.
- Ну а как иначе? Мы же с Андреем еще в школе ЦСКА вместе играли. Так что взаимопонимание есть. Хотя в нашей команде с любым партнером играть приятно.
- Смотрели молодежный чемпионат мира?
- Конечно! Очень переживал за ребят…
- Но ведь матч с Канадой начался только в четыре утра. Как же режим?
- Нет, ночной матч смотрел в записи. А вот поединок с Латвией – прямую трансляцию. И игру с американцами буду смотреть обязательно. Это очень важный матч.
- Как собираетесь провести выходные?
- С большой пользой для себя и для команды. Никуда уезжать не собираюсь.
- А Новый год где встретите?
- За городом. Вместе с друзьями.
- Что пожелаете болельщикам ЦСКА в новом году?
- Хочу пожелать всем счастья. И самое главное – здоровья. К болельщикам есть просьба – поддерживайте нас в следующем году. А мы постараемся приносить вам только приятные эмоции.
- На Кубок фанатам надеяться?
- Конечно!