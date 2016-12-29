Кровавые деньги: сколько заработали женщины в UFC за 2016 год?
30 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится долгожданное возвращение Ронды Роузи (№3 в рейтинге самых высокооплачиваем
1. Миша Тейт
Гонорары в 2016 году: $692 000 + $80 000 выплата от Reebok*
Проведено боев: 3
Страна: США
Возраст: 30 лет
Чем примечательна: становилась чемпионкой Strikeforce и UFC. В карьере дважды встречалась с Рондой Роузи, но оба раза потерпела поражения досрочно.
Главный раздражитель Роузи за время ее отсутствия успела отобрать у Холли Холм некогда принадлежавшей Ронде пояс, но при первой же защите умудрилась потерять его. После второго подряд поражения объявила о завершении карьеры.
2. Холли Холм
Гонорары в 2016 году: $530 000 + $42 500 выплата от Reebok
Проведено боев: 2
Страна: США
Возраст: 35 лет
Чем примечательна: единственный в мире спортсмен, который становился чемпионом и в профессиональном боксе, и в ММА.
Провела крайне провальный год со спортивной точки зрения (два поражения в двух боях), но в финансовом плане он для нее оказался не так уж и плох.
3. Йоанна Енджейчик
Гонорары в 2016 году: $480 000 + $80 000 выплата от Reebok
Проведено боев: 2
Страна: Польша
Возраст: 29 лет
Чем примечательна: боец, который за всю карьеру в ММА не потерпела ни одного поражения. Помимо пояса UFC в наилегчайшей весовой категории имеет внушительную коллекцию титулов в профессиональном кикбоксинге и любительском тайском боксе.
В этом году провела две успешные защиты пояса и довела свою серию защит титула до четырех. Из женщин больше нее свой титул защищала только Роузи – у нее их было 6.
4. Крис Жустино «Сайборг»
Гонорары в 2016 году: $250 000 + $5 000 выплата от Reebok
Проведено боев: 2 (+1 в Invicta FC, который не входит в наш денежный подсчет)
Страна: Бразилия
Возраст: 31 год
Чем примечательна: не знает поражений на протяжении 11-ти лет! Была чемпионом Strikeforce и Invicta FC.
Крис подчистую расчистила весь полулегкий женский дивизион в организациях Strikeforce и Invicta FC, а в этом году перешла за этим в UFC. К сожалению, с чемпионством в новой организации ей пока стоит повременить – она перестала вписываться в данную весовую категорию, а недавно в ее крови и вовсе был найден след от применения запрещенных препаратов.
5. Каролина Ковалькевич
Гонорары в 2016 году: $218,000 + $35 000 выплата от Reebok
Проведено боев: 3
Страна: Польша
Возраст: 31 год
Чем примечательна: бывшая чемпионка KSW. За всю карьеру потерпела 2 поражения: первое случилось в начале своего бойцовского пути от Йоанны Енджейчик по любителям, а второе – от нее же в крайнем бою за титул UFC
После двух побед в этом году полячка получила шанс побиться за титул UFC против своей соотечественницы
6. Аманда Нуньес
Гонорары в 2016 году: $206 000 (без учёта бонуса за победу над Мишей Тейт) + $35 000 выплата отReebok
Проведено боев: 2
Страна: Бразилия
Возраст: 28 лет
Чем примечательна: действующая чемпионка UFC в легчайшем весе.
В этом году ей удалось победить уроженку Бишкека Валентину Шевченко, отобрать пояс у Миши Тейт, а теперь ей предстоит бой против Ронды Роузи, который значительно улучшит ее итоговый доход за этот год.
7. Клаудия Гаделья
Гонорары в 2016 году: $200 000 + $32 500 выплата от Reebok
Проведено боев: 2
Страна: Бразилия
Возраст: 28 лет
Чем примечательна: победитель первого боя среди женщин наилегчайшего веса в истории UFC, трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу
В этом году получила возможность сразиться за титул, но в зрелищном поединке потерпела поражение от Йоанны Енджейчик. Второй бой смогла завершить победой.
8. Роуз Намаюнас
Гонорары в 2016 году: $182 000 + $5 000 выплата от Reebok
Страна: США
Возраст: 24 года
Проведено боев: 2
Чем примечательна: участница первого титульного боя среди женщин наилегчайшего веса в истории UFC.
В году провела два поединка: в первом был успешно взят реванш за былое поражение у Тиши Торрес, а во втором – поражение в бою за право выйти на титульный поединок от Ковалькевич.
9. Пейдж Ванзант
Гонорары в 2016 году: $173 000 + $7 500 выплата от Reebok
Страна: США
Возраст: 22 года
Проведено боев: 2
Чем примечательна: помимо умения драться Пейдж известна своими танцевальными навыками – в этом году она стала финалистка 22ого сезона «Танцы со звездами».
В отличие от проекта «Танцев со звездами», в UFC Ванзант была далека от титульного боя. В этом году она провела 2 боя: один завершился победой и по итогам шоу был признан «Выступлением вечера», а второй – досрочным поражением в первом раунде.
10. Сара Макмэнн
Гонорары в 2016 году: $156,000 + 10 000
Страна: США
Возраст: 36 лет
Проведено боев: 2
Чем примечательна: серебреный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.
После провального прошлого года, которой закончился для Сары двумя поражениями к ряду, в этом году все сложилось как нельзя лучше: 2 боя – 2 победы и возрождение надежды на очередной титульный бой в UFC.
*цифры указаны без включения процентов с продаж платных трансляций