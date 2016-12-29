Кровавые деньги: сколько заработали женщины в UFC за 2016 год?

30 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится долгожданное возвращение Ронды Роузи (№3 в рейтинге самых высокооплачиваем ых спортсменок мира-2016) в октагон. Ронда уже год не принимала участия в боях, но за время ее отсутствия женский дивизион UFC продолжал жить, а девушки-бойцы – зарабатывать. О том, кто и сколько, читай в нашей подборке.

1. Миша Тейт

Гонорары в 2016 году: $692 000 + $80 000 выплата от Reebok*

Проведено боев: 3

Страна: США

Возраст: 30 лет

Чем примечательна: становилась чемпионкой Strikeforce и UFC. В карьере дважды встречалась с Рондой Роузи, но оба раза потерпела поражения досрочно.

Главный раздражитель Роузи за время ее отсутствия успела отобрать у Холли Холм некогда принадлежавшей Ронде пояс, но при первой же защите умудрилась потерять его. После второго подряд поражения объявила о завершении карьеры.

2. Холли Холм

Гонорары в 2016 году: $530 000 + $42 500 выплата от Reebok

Проведено боев: 2

Страна: США

Возраст: 35 лет

Чем примечательна: единственный в мире спортсмен, который становился чемпионом и в профессиональном боксе, и в ММА.

Провела крайне провальный год со спортивной точки зрения (два поражения в двух боях), но в финансовом плане он для нее оказался не так уж и плох.

3. Йоанна Енджейчик

Гонорары в 2016 году: $480 000 + $80 000 выплата от Reebok

Проведено боев: 2

Страна: Польша

Возраст: 29 лет

Чем примечательна: боец, который за всю карьеру в ММА не потерпела ни одного поражения. Помимо пояса UFC в наилегчайшей весовой категории имеет внушительную коллекцию титулов в профессиональном кикбоксинге и любительском тайском боксе.

В этом году провела две успешные защиты пояса и довела свою серию защит титула до четырех. Из женщин больше нее свой титул защищала только Роузи – у нее их было 6.

4. Крис Жустино «Сайборг»



Гонорары в 2016 году: $250 000 + $5 000 выплата от Reebok

Проведено боев: 2 (+1 в Invicta FC, который не входит в наш денежный подсчет)

Страна: Бразилия

Возраст: 31 год

Чем примечательна: не знает поражений на протяжении 11-ти лет! Была чемпионом Strikeforce и Invicta FC.

Крис подчистую расчистила весь полулегкий женский дивизион в организациях Strikeforce и Invicta FC, а в этом году перешла за этим в UFC. К сожалению, с чемпионством в новой организации ей пока стоит повременить – она перестала вписываться в данную весовую категорию, а недавно в ее крови и вовсе был найден след от применения запрещенных препаратов.

5. Каролина Ковалькевич

Гонорары в 2016 году: $218,000 + $35 000 выплата от Reebok

Проведено боев: 3

Страна: Польша

Возраст: 31 год

Чем примечательна: бывшая чемпионка KSW. За всю карьеру потерпела 2 поражения: первое случилось в начале своего бойцовского пути от Йоанны Енджейчик по любителям, а второе – от нее же в крайнем бою за титул UFC

После двух побед в этом году полячка получила шанс побиться за титул UFC против своей соотечественницы , но уступила.

6. Аманда Нуньес

Гонорары в 2016 году: $206 000 (без учёта бонуса за победу над Мишей Тейт) + $35 000 выплата отReebok

Проведено боев: 2

Страна: Бразилия

Возраст: 28 лет

Чем примечательна: действующая чемпионка UFC в легчайшем весе.

В этом году ей удалось победить уроженку Бишкека Валентину Шевченко, отобрать пояс у Миши Тейт, а теперь ей предстоит бой против Ронды Роузи, который значительно улучшит ее итоговый доход за этот год.

7. Клаудия Гаделья

Гонорары в 2016 году: $200 000 + $32 500 выплата от Reebok

Проведено боев: 2

Страна: Бразилия

Возраст: 28 лет

Чем примечательна: победитель первого боя среди женщин наилегчайшего веса в истории UFC, трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу

В этом году получила возможность сразиться за титул, но в зрелищном поединке потерпела поражение от Йоанны Енджейчик. Второй бой смогла завершить победой.

8. Роуз Намаюнас



Гонорары в 2016 году: $182 000 + $5 000 выплата от Reebok

Страна: США

Возраст: 24 года

Проведено боев: 2

Чем примечательна: участница первого титульного боя среди женщин наилегчайшего веса в истории UFC.

В году провела два поединка: в первом был успешно взят реванш за былое поражение у Тиши Торрес, а во втором – поражение в бою за право выйти на титульный поединок от Ковалькевич.

9. Пейдж Ванзант

Гонорары в 2016 году: $173 000 + $7 500 выплата от Reebok

Страна: США

Возраст: 22 года

Проведено боев: 2

Чем примечательна: помимо умения драться Пейдж известна своими танцевальными навыками – в этом году она стала финалистка 22ого сезона «Танцы со звездами».

В отличие от проекта «Танцев со звездами», в UFC Ванзант была далека от титульного боя. В этом году она провела 2 боя: один завершился победой и по итогам шоу был признан «Выступлением вечера», а второй – досрочным поражением в первом раунде.

10. Сара Макмэнн

Гонорары в 2016 году: $156,000 + 10 000

Страна: США

Возраст: 36 лет

Проведено боев: 2

Чем примечательна: серебреный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.

После провального прошлого года, которой закончился для Сары двумя поражениями к ряду, в этом году все сложилось как нельзя лучше: 2 боя – 2 победы и возрождение надежды на очередной титульный бой в UFC.

*цифры указаны без включения процентов с продаж платных трансляций