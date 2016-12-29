Радулов прервал черную серию! Гол в ворота Василевского. Как это было (видео)
Наконец-то Александр Радулов прервал свою унылую серию без очков. Но «Монреаль» все равно проиграл.
Александр Радулов был вторым бомбардиром «Монреаля» и очень нравился публике. Но в последнее время в игре команды случился спад (а год назад в то же время вообще был кризис, когда «Канадиенс» вошли в крутое пике). Пошли поражения, а у Радулова случилась черная серия из шести матчей без очков.
Дошло до того, что тренер «Монреаля» Мишель Террьен начал шипеть на лучшего хоккеиста, приехавшего из Европы: «Нам нужны очки от Радулова! Нам надо, чтобы он проявлял себя в атаке!»
Так что под давлением были и Радулов, и сам Террьен, потому что если «Монреаль» опять свалится с первого места в лиге так, что вообще не попадет в плей-офф, то конечно, его уволят. И вот – матч против «Тампы», в чей состав вернулись два травмированных бойца – Никита Кучеров и Владислав Наместников. При этом «молния» до сих пор играет без капитана Стивена Стэмкоса и вратаря Бена Бишопа, и дважды финалист конференции последних лет сейчас в ослабленном состоянии.
Четвертая минута матча в Тампе. Шайба улетает за ворота «молнии». И вот там вратарь хозяев Андрей Василевский делает вообще какую-то непонятную штуку. Пытается эту шайбу остановить, но ее теряет под прессингом Пола Байрона. Тот отдает на Радулова, и Саша забивает гол в пустую рамку.
Да, там шайба прыгала как лягушка. Или Василевский просто растерялся. Но Байрон сделал Радулову шикарный подарок на Новый год, и так черная серия была прервана.
…Игра складывалась так, что к третьему периоду «Монреаль» вел в счете 3:1. Посмотрите видеообзор, там было много интересного – например, голы Тайлера Джонсона и Ши Уэбера.
Или вот как в середине третьего периода Уэбер жестко впечатал Владислава Наместникова. Там вполне могла быть травма.
Но потом все перевернулось. «Тампа» забила еще два гола в третьем периоде, а в овертайме отличился тот же Тайлер Джонсон, причем Василевский отдал ему голевой пас. Ну да, ошибиться могут все. Но победа есть победа. И поздравим с возвращением Никиту Кучерова, который набрал 2 (0+2) очка.
Что фанаты «Монреаля» думают об этой игре?
@CJ_Casselman Rad was much better?— Tristan (@habman123) 29 декабря 2016 г.
«Думаю, что Байрон был чертовски хорош. Радулов – гораздо лучше. Белью и Петри – красавчики. А четвертое звено сделало свою работу».
Ну да, одно очко «Монреаль» все-таки взял. Но вообще лидерство «Канадиенс» в Атлантическом дивизионе уже не кажется незыблемым. «Оттава» всего в четырех очках, да и «Тампа» подбирается. Так что «Монреалю» пора прибавлять, а Радулову – держать уровень. Ему еще надо подписывать новый контракт.
Матч
Тампа-Бэй - Монреаль - 4:3 О.Т. (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Радулов (Байрон), 3:24 (0:1). Джонсон (Кучеров, Палат), 10:39 (1:1). Уэбер (Пачиоретти, Байрон), 13:31 (1:2 - бол.). Терри (МакКэррон, Карр), 23:07 (1:3). Хедман (Кучеров), 51:14 (2:3). Палат (Хедман, Пойнт), 56:30 (3:3 - бол.). Джонсон (Гаррисон, Василевский), 61:36 (4:3).
Место и дата
29 декабря 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция