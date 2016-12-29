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Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной РоссииИсточник: ФХРБ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает совет российским игрокам – как одолеть сборную США на молодежном чемпионате мира.

- Латышей мы подавили классом, - отмечает Борис Майоров. - Единственное, что мне не понравилось – даже в матче с заведомо более слабым соперником мы совершали грубейшие ошибки в обороне. Пропускали выходы и «1 на 1» и «2 в 1». Это недопустимо. То, что «прощали» нашему вратарю латыши, американцы уже не простят.

- Не трудно ли нашим вообще будет переключиться с Латвии на сборную США? Ведь как вы правильно отметили, разница в классе команд слишком велика.

- Это не имеет никакого значения. Наоборот, хорошо, что мы так крупно выиграли, будем так говорить, у аутсайдера. Уверен, что никто не расслабится. Все игроки нашей сборной прекрасно понимают, как отличаются по уровню команды Латвии и США.

Наоборот, хорошо, что у наших ребят появилась уверенность в себе. Все же счет 9:1 на чемпионате мира – это тоже показатель силы нашей команды. Надо даже латышам суметь забросить девять. Вот вы посмотрите на действующих чемпионов мира. Финны споткнулись в поединке с чехами. И тут же следом проиграли датчанам.

- Кстати, американцы, наш следующий соперник обыграл латышей 6:1. В чем россияне должны прибавить в поединке с США?

- Гораздо строже играть в обороне. Это означает, что защищать свои ворота надо всей пятеркой. Нужен максимально быстрый возврат в свою зону в случае потери шайбы, подстраховка партнеров… Но главное – нельзя давать сопернику свободных зон на льду. В возникают они, когда кто-то из обороняющихся нарушает взаимодействие внутри пятерки – бросается помогать партнеру, лезет туда, где ему быть не нужно. Вот и получается на его отрезке площадки пустота, куда врывается соперник. Надо обороняться системно, чтобы каждый четко знал свою роль.

- Помню, как вы призывали взрослую сборную России на Кубке мира встречать канадцев уже в средней зоне. Получится ли это у нашей «молодежки».

- Тут многое зависит от тактики, которую выберут на этот матч и Брагин, и тренеры сборной США. Оборонительная игра в средней зоне предполагает, что мы будем играть вторым номером, изначально отдавая инициативу.

Но я не думаю, что наши сыграют против американцев от обороны. Брагин вообще не сторонник оборонительного хоккея. Поэтому нам гораздо важнее будет не нарываться на контратаки. В них американцы, как и канадцы сильны.

- В турнире приняли участие уже оба наших голкипера. Против канадцев сыграл магнитогорец Илья Самсонов. А в матче с латышами ворота защищал челябинец Владислав Сухачев.

- На матч с американцами надо заявлять Самсонова. В этом нет ни малейших сомнений. Илья и никто другой! Ему специально дали отдохнуть в поединке с латышами.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира сборная России уступила канадцам – 3:5 и обыграла латышей – 9:1. В четверг наша команда проведет следующий матч в группе - со сборной США.

Матч

Россия (U-20) - США (U-20)

Место и дата

29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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