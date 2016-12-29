«Было бы честью играть за «Фламенго». Как Витинью готовится к возвращению в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витинью рассказал, в каком клубе хотел бы играть.

Накануне 23-летний футболист принял участие в «Матче Звезд», который организовал легенда бразильского футбола Зико. Игра прошла на «Маракане», собрала полный стадион, возможно, благодаря участию Неймара.

После игры нападающий рассказал, каким видит продолжение карьеры.

Если бы все зависело от самого Витинью, он бы уже подписал контракт с «Фламенго». Футболист признался, что является болельщиком клуба, и что получал от него предложение. Но по-прежнему ждет, что же предпримет ЦСКА, с которым у него долгосрочный контракт.

- Да, «Фламенго» проявил интерес, но пока все очень туманно. Мы ждем. Я вообще в отпуске, не очень переживаю по этому поводу. Было бы большой честью выступать за «Фламенго», к тому же болею за эту команду с детства. Пока конкретики нет, но если появится возможность, буду очень горд играть во «Фламенго», - сказал Витинью.

Напомним, что два сезона нападающий провел в аренде в «Интернасьонале» , и своей игрой привлек внимание многих клубов Бразилии Однако даже у совсем не бедного «Фламенго» нет 10 миллионов евро на приобретение игрока – а именно столько, по информации O Globo, ЦСКА хочет получить с продажи бразильца.

На данный момент Витинью ничего не остается, как прибыть в расположение российской команды. Однако он не теряет надежду: «Да, я возвращаюсь в Россию. Но все еще есть время, чтобы появились какие-нибудь варианты».

Отметим, что до этого общения с прессой, Витинью, отдыхая в Рио, обсудил ту же тему с фанатами «Фламенго».

«Будет сложно остаться в Бразилии. Меня отдавали в аренду два года подряд, теперь согласны только на продажу», - приводит фразу игрока O Globo. Также Витинью добавил, что и о переговорах между бразильскими клубами и ЦСКА пока речи не идет.

По теме высказался и вице-президент «Фламенго» Флавио Годинью, признав, что клуб вряд ли сумеет договориться по игроку.

«Витинью вернется в ЦСКА, они только что сменили тренера. И не будем забывать, что заплатили за нападающего 10 миллионов евро, а это значит, что бразильским клубам будет очень тяжело его заполучить. Или ему нужно как-то договариваться в русскими», - заявил Годинью.