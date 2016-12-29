Развитие и будущее материка Евразия с помощью тхэквондо

Алексей Денисенко (справа) на ОИ в Рио Источник: Associated Press

«Советский спорт» публикует статью чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в России, господина Пака Ро Бёка о тхэквондо.

«Корейское тхэквондо, став мировым спортом, в том числе на материке Евразия и в России, играет важную роль в развитии дружественного сотрудничества Республики Корея и Евразии. Популярность тхэквондо особенно ясно можно увидеть на соревнованиях, через пыл и бурные реакции участвующих спортсменов и зрителей.

В первые выходные декабря, в мороз -16 и метель, во втором городе Республики Татарстан, Набережные Челны (переводится как «каменный берег реки»), состоялся Кубок Посла Республики Корея по тхэквондо. В этом году Кубок проводится в восьмой раз, и его постоянное развитие еще раз подтверждают количество зрителей и их поддержка. В этот раз на соревнования приехали победители отборочных из разных регионов России, в финальном этапе командных соревнований состязались 24 команды, каждая по пять человек, всего около 130 спортсменов. В таких соревнованиях результат зависит от суммы очков по поединкам один на один, поэтому соревнования еще более захватывающие и интересные. Крики поддержки зрителей, полностью заполнившие спортивную площадку, придали соревнованиям волнительную атмосферу.

Кроме того при содействии Культурного центра Посольства Республики Корея с номером выступила демонстрационная группа из города Сувон, которая продемонстрировала сложные техники тхэквондо, тем самым заслужив теплый прием зрителей. Глава мэрии города была настолько восхищена увиденным выступлением, что решила отдать своего внука заниматься тхэквондо.

Город Набережные Челны является одним из центров России по обучению тхэквондо. В Набережночелнинском государственном педагогическом университете, специализирующемся на спортивной подготовке, есть кафедра тхэквондо и отдельная площадка для тренировок. Университет гордится своим спортсменом Алексеем Денисенко, завоевавшим бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне и серебряную – в Рио. Тхэквондо привлекает как один из олимпийских видов спорта, но также развитию тхэквондо способствуют его положительные черты как великолепной образовательной программы, благодаря которым тхэквондо завоевывает популярность у молодых людей и их родителей, и представляет собой одну из частей повышения статуса Кореи. Тхэквондо получает признание как спорт с отличными образовательными эффектами, воспитывает такие достоинства, как навыки самообороны, самодисциплину и вежливость. Может быть, именно поэтому из 85 регионов России в 72 есть филиалы Союза тхэквондо России, в которых обучается около 20 000 человек.

Тхэквондо заслуживает такой хороший отклик и широкое распространение благодаря вкладу и усилий многих сторон в течение 30 лет, сотрудничество берет начало еще с установления дружественных отношений на Олимпиаде 1988 года. Первый президент Союза тхэквондо России Сергей Федоров заложил прочное основание, и нынешний президент Анатолий Терехов не жалея поддержки энергично развивает тхэквондо в России, таким образом лично способствуя его дальнейшему распространению. Постоянные программы по распространению тхэквондо правительства Республики Корея и Куккивона, глобализация тхэквондо с помощью Союзов тхэквондо по всему миру, а также научный процесс судейства,- все это также оказывает большой эффект на рост популярности тхэквондо.

В 2018 году Россия получила право на проведение Европейского турнира по тхэквондо, который планируется в Казани, столице Республики Татарстан, а также упорно выражает надежду на принятие международного турнира по тхэквондо среди полицейских, который проводился только в Сеуле.

Для того чтобы тхэквондо заняло еще более твердую позицию как образцовый спорт в России и Евразии необходимо расширение взаимных обменов и сотрудничества в экономике и культуре. Необходимо построить систематический и гибкий план, для того чтобы вместе с соревнованиями развивать различные области тхэквондо: демонстрационные представления, пхумсэ и другие, для справедливого проведения соревнований организовать обучение судей, проводить разные категории соревнований по возрастному критерию, обеспечивать спонсорскую поддержку высокоуровневых спортсменов, чтобы они могли постоянно заниматься и так далее.

С помощью тхэквондо можно еще более расширить взаимопонимание с жителями Евразии, если удвоить усилия по установлению прочной базы для дружественных обменов, тхэквондо может вселить энергию для установления дружественного сотрудничества не только в культурной сфере и сфере обмена людьми, но и активизировать обмены в политической и экономической сферах».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России

Пак Ро Бёк