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44 млн рублей в неделю! Пятерка самых высокооплачиваемых футболистов мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карлос Тевес
Карлос ТевесИсточник: Twitter.com

«Советский спорт» представляет пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира, во главе которой стоит аргентинский форвард Карлос Тевес.

Напомним, сегодня нападающий стал игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

5. Неймар

Один из самых талантливых футболистов мира очень долго вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Дело даже доходило о возможном уходе. Отец игрока заявлял, что «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за футболиста больше двухсот млн евро. Он также отметил, что и мадридский «Реал» был не против приобрести капитана сборной Бразилии. Как бы то ни было, Неймар решил остаться в «Барселоне» и совсем недавно подписал командой новый контракт с недельной зарплатой в 410 тысяч евро. 

4. Оскар

Молодой и талантливый бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. Совсем недавно экс-полузащитник «Челси» пополнил ряды «Шанхай СИПГ», став одноклубником Халка. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю.

3. Криштиану Роналду

Лучший игрок 2016 года получает в «Реале» также, как и Оскар в «Шанхай СИПГ» – 435 тысяч евро в неделю. Но, учитывая, что у Криштиану еще куча бонусов, он опережает своего бразильского коллегу.

31-летний Роналду сумел выиграть в уходящем году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и чемпионат Европы. Нападающий также выиграл «Золотой мяч». В общем, это был год, когда Роналду выиграл все, но вот в рейтинге самых высокооплачиваемых Криштиану оказался вне тройки призеров. 

2. Эсекиэль Лавесси

Партнер Тевеса по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, который сейчас выступает за китайский «Хэбэй Чайна Форчун», получает в неделю 578 тысяч евро. Кстати, именно ему ранее  принадлежало звание самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

1. Карлос Тевес

Наконец, победитель! Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» сегодня перешел в «Шанхай Шэньхуа», подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю. Да, именно столько Тевес будет получать в своей новой команде.

После ухода из «Ювентуса» Карлос решил вернуться в родной клуб «Бока Хуниорс», отвергнув предложения ряда европейских клубов. СМИ утверждали, что игрок и вовсе задумался о завершении карьеры. Но, как мы видим, теперь чемпионат Китая пополнился еще одним нападающим самого высокого уровня.

Кстати, если Тевес однажды приедет в Россию, и захочет обменять свою недельную зарплату на рубли, ему придется заказывать фургон. 44 млн рублей в одной сумке не унести. 

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