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Тренер для Гаджибекова. Сергей Микулик – о переменах в «Анжи»

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Али Гаджибеков
Али ГаджибековИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о переменах в стане махачкалинского «Анжи».

Любим мы порой огульно обвинять наших футболистов в непрофессионализме - по поводу и без. Тихо бегают, слабо бьют, неадекватно много получают. Но есть же и обратные примеры! Вот в «Анжи» в очередной раз собрались поменять «вектор развития» и сделать ставку на местных воспитанников, которых, на самом деле, категорически не хватит для хоть сколько-нибудь успешного выступления в РФПЛ. И когда об этом сообщают футболисту Гаджибекову, тот реагирует как настоящий профи: надо, говорит, с недельку погодить - пока наступит ясность с тренером, а там уже будем в своем кругу разбираться.

Я восхищаюсь Али Гаджибековым! Тебя под Новый год извещают, что по выходе из отпуска твоя зарплата съежится в несколько раз, а ты им в ответочку: да фигня это все, главное - кто нас теперь тренировать будет. Может, мы с новым коучем и без денег еще лучше играть начнем. Футболу в Дагестане быть!

Правда, от пока еще действующего тренера никаких сигналов не поступало - возможно, пану Врбе еще не дозвонились, а может, он и раньше все знал, только решил молчать до выплаты неустойки. В любом случае чеху можно только посочувствовать - тот еще год у человека выдался. В начале лета со сборной провалился, а в конце увидел игровое поле своего нового клуба и обомлел: это ж как научить их мяч водить среди кочек?! Мы же не можем играть только верхом! Но как-то ведь держал команду на плаву. И в благодарность за это получит указание раскрыть потенциал дублеров, которым до этого времени уделял недостаточно внимания.

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Итого - еще даже сборы не начались, а РПФЛ, по сути, уже потерял две команды. Нам ведь что при переходе на схему «осень - весна» втолковывали - в евкрокубках должны стартовать те, кто завоевали это право весной, а не в прошлом году. Чтобы в том самом, боевом составе!

А теперь подсчитайте, сколько некогда еврокубковых команд мы за это время потеряли: «Москва», «Сатурн», «Алания»... Не для Европы потеряли - она-то их исчезновения едва ли заметила - для себя.

Чемпионат должен быть один. И если его начинает кусачая «Томь», выгрызающая в Москве ничью у «Локомотива», приводящую к смене тренера у соперника, то такая же должна и заканчивать. И тренер Петраков должен материться на бровке, не рискуя нарваться на цензурно-убийственный ответ: «Юрьич, так мне ж не платят - щас вообще замену попрошу!».

И тренера Врбу не для работы с дублем приглашать должны - для этого доморощенные воспитатели имеются. И вообще, что это за лига профессиональная такая, где клубы с безнадежно любительским менеджментом делают всем нам одолжение: ладно, черт с вами, доиграем мы как-нибудь этот чемпионат, не снимемся. И, кстати, нет ли у вас для нас спонсоров?

Когда Сулейман Керимов бросал на футбол серьезные деньги, вокруг команды моментально возникали разные люди, которые еще вчера думали, что мяч, он чуть поквадратнее. И тут же начинали всех учить жить - у нас не просто клуб, у нас бизнес-модель, за нами будущее! Пиар летел впереди мяча.

Потом денег неизменно становилось меньше - эти люди исчезали, недовольные тем, что им не дали до конца довести светлых начинаний - то бишь не накинули еще несколько миллиардов, и тогда они бы еще немножко порулили-покричали, не понимая, а точнее, плюя на то, насколько смешным все это гляделось со стороны. 

Идите, ищите теперь тренера для Али Гаджибекова.

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