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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты пятого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Златан Ибрагимович после гола в ворота "Сандерленда"
Златан Ибрагимович после гола в ворота "Сандерленда"Источник: Reuters

В рамках 18-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником skryn67, набравший максимальное количество очков по итогам 17-го тура.

Матч

Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)

Голы

Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).

Состав

Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.

Незабитые пенальти

Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37; Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37

Предупреждения:

Холебас, 53; Бритос, 90 - Бентеке К., 45; Панчон, 45; Делэйни, 71; Заха, 87

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Челси - Борнмут - 3:0 (1:0)

Голы

Педро 24 (1:0). Азар 49 (2:0 - пен.). Педро 90 (3:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 84), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Педро

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Смит Б. (Айб, 77), Гослинг, Артер, Уилшер, Кинг (Афобе, 66), Сурмэн (Станислас, 66)

Предупреждения:

Педро, 63 - Уилшер, 15

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Суонси - Вест Хэм - 1:4 (0:1)

Голы

Айю 13 (0:1). Рид 50 (0:2). Антонио 78 (0:3). Льоренте 89 (1:3). Кэрролл 90 (1:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, ван дер Хоорн, Ранхель, Бриттон, Корк, Фултон (Монтеро, 46, Дайер, 70), Роутледж, Сигурдссон, Борха (Льоренте, 46)

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Куяте, Пайе, Айю (Фернандес, 75), Кэрролл (Флетчер, 90)

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 3:1 (1:0)

Голы

Блинд 39 (1:0). Ибрагимович 82 (2:0). Мхитарян 86 (3:0). Борини 90 (3:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Лингард (Мхитарян, 62), Погба, Эррера (Феллайни, 84), Мата (Марсьяль, 74), Валенсия, Ибрагимович

Сандерленд: Пикфорд, ван Анхолт, Джилободжи, Джонс, Денайер, Коне, Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 87), Борини, Дефо, Аничебе

Предупреждения:

Блинд, 19 - Борини, 61; Коне, 90

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Лестер Сити - Эвертон - 0:2 (0:0)

Голы

Миральяс 52 (0:1). Лукаку 90 (0:2).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Василевски, Морган, Амарти, Симпсон, Кинг (Марез, 64), Олбрайтон, Окадзаки (Дринкуотер, 46), Грэй (Ульоа, 65), Слимани

Эвертон: Роблес, Мори, Холгейт, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Леннон (Клеверли, 88), Миральяс (Баркли, 76), Бэрри (Дэвис, 68), Гуйе, Лукаку

Предупреждения:

Симпсон, 79; Дринкуотер, 85; Морган, 90 - нет

Судья:

Стюарт Эттуэл (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Бёрнли - Мидлсбро - 1:0 (0:0)

Голы

Грэй 81 (1:0).

Состав

Бёрнли: Хитон, Кин, Ми, Уорд, Фланаган, Марни (Дефур, 75), Эрфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик, Бойд, Барнс (Воукс, 66), Грэй

Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Фабио, Гибсон, Чемберс, де Рон (Френд, 87), Клейтон, Рамирес, Форшоу, Стуани (Траоре, 86), Негредо

Предупреждения:

Бойд, 21; Ми, 42; Фланаган, 53; Уорд, 65; Грэй, 73; Хендрик, 85 - де Рон, 2; Рамирес, 31; Барраган, 45; Фабио, 80; Негредо, 90

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Арсенал - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)

Голы

Жиру 87 (1:0).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс (Монреаль, 71), Паулиста, Косьельни, Коклен (Рэмзи, 74), Джака, Озил, Санчес, Айвоби (Перес, 71), Жиру

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, МакАули Г., Ньом, Эванс, Филлипс, Брант, Флетчер, Шадли (Маклин, 62), Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 80)

Предупреждения:

Жиру, 43; Гиббс, 65; Рэмзи, 88 - Фостер, 83

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Халл Сити - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)

Голы

Туре 72 (0:1 - пен.). Ихеаначо 78 (0:2). Дэвис 90 (0:3 - автогол).

Состав

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Ливермор (Хенриксен, 74), Клукас (Диоманде, 78), Снодграсс, Мбокани

Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Коларов, 18), Санья, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо, Нолито (Ихеаначо, 57), Силва (Фернандо, 87), Стерлинг, де Брюйне

Предупреждения:

Мэйсон, 82 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

26 декабря 20:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 0:1

Матч

Ливерпуль - Сток Сити - 4:1 (2:1)

Голы

Уолтерс 12 (0:1). Лаллана 34 (1:1). Фирмино 44 (2:1). Имбула 60 (3:1 - автогол). Старридж 70 (4:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Клайн, Мане, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 69), Милнер, Ориги (Старридж, 70), Фирмино (Морено, 79)

Сток Сити: Грант, Питерс, Мартинс Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Имбула, Уилан (Собхи, 66), Диуф (Афеллай, 75), Уолтерс, Крауч (Бони, 84)

Предупреждения:

нет - Аллен, 36

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

27 декабря 20:15, Энфилд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:1
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Саутгемптон - Тоттенхэм - 1:4 (1:1)

Голы

ван Дейк 2 (1:0). Алли 19 (1:1). Кейн 52 (1:2). Сон Хын Мин 85 (1:3). Алли 87 (1:4).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, ван Дейк, Фонте, Соареш, Рэдмонд, Буфал (Тадич, 72), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис (Хёйбьерг, 72), Родригес (Лонг, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз, Вертонген, Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Дембеле (Уинкс, 82), Алли, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн (Янссен, 89)

Незабитые пенальти

Кейн (Тоттенхэм), 58

Предупреждения:

Лонг, 90 - Дембеле, 15; Уокер, 55; Роуз, 60; Вертонген, 90

Удаления:

Рэдмонд, 57 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

28 декабря 22:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:1

Общий счет – 21:18 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 3-2.

В 19-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником umkazs.

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