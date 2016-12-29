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«Шумахер все еще не может ходить». В каком состоянии находится знаменитый гонщик

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаэль Шумахер
Михаэль ШумахерИсточник: Getty Images

Сегодня исполняется три года с того дня, как Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах в Марибеле. «Советский спорт» вспомнил, как случившееся едва не унесло жизнь семикратного чемпиона мира. И постарался ответить на вопрос – в каком состоянии великий гонщик находится сейчас.

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Все случилось на горном склоне французского курорта в Альпах. 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном Миком и его друзьями отправился кататься. Опытный лыжник, Михаэль чувствовал себя на горной трассе не хуже, чем на трассе «Формулы-1». Однако на одном из спусков семикратный чемпион мира неожиданно выехал за пределы разметки, споткнулся о припорошенный снегом камень и упал. При падении легенда «Феррари» ударился правой частью головы о выступ скалы. Столкновение было такой силы, что у Шумахера треснул шлем, при этом крепление одной из лыж не расстегнулось. Сын гонщика тут же вызвал врачей. Какое-то время Михаэль был в сознании. Казалось даже, серьезной травмы удалось избежать. Тем не менее, гонщик находился в тяжелом состоянии, и его на вертолете отправили в госпиталь местечка Мутье. Во время транспортировки наступил коллапс – медикам пришлось срочно приземляться, чтобы подключить Шумахера к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее из больницы Мутье пилота отправили в Гренобль. Последовали две нейрохирургические операции, после чего Михаэля ввели в состояние искусственной комы.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Стало понятно – травма серьезная. Долгое время врачи старались не давать прогнозов – выживет ли знаменитый гонщик в принципе. Не говоря о том, как будет проходить восстановление. 3 января 2014 года – в день рождения Шумахера (ему исполнилось 45 лет), у госпиталя в Гренобле собрались сотни поклонников пилота. Туда же приехала вся его семья и друзья. Однако единственной хорошей новостью было то, что состояние Михаэля не ухудшается. При этом признаков улучшения тоже не было…

В течение месяца стало понятно, что самое страшное позади – жизнь пилота ничто не угрожает. 30 января медики начали снижать дозу седативных препаратов, постепенно выводя Шумахера из комы. Процесс растянулся почти на полгода – прийти в себя Шумахер смог только к концу мая. При этом, находясь в сознании, он не мог ни говорить, ни двигаться. Сообщалось о частичной потере памяти, хотя родных и близких Михаэль узнавал. 16 июня менеджер гонщика Сабина Кем сообщила прессе, что Шумахер покинул госпиталь в Гренобле. Сначала его отправили в реабилитационный центр в Лозанне, а 9 сентября – перевезли домой, в поместье в Швейцарии.

Все это время информация о состоянии гонщика выдавалась строго дозированно и по крупицам. Многие медики выступали со своими комментариями и делали прогнозы, большинство которых сводилось к одному: Шумахер навсегда останется прикованным к постели. В попытке нажиться на трагедии семьи пилота была украдена медицинская карта Михаэля – злоумышленник дал объявление в интернете о ее продаже за 60 000 швейцарских франков. Закончилась история для преступника печально – его быстро вычислили и взяли под арест (вором оказался сотрудник вертолетной компании, обеспечивавшей перевозку гонщика из Гренобля в Лозанну). Позднее он повесился в камере изолятора в ожидании суда.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

Тишина – самое страшное, что происходит. Новостей о состоянии здоровья Шумахера, по сути, нет. Сабине Кем призвала относиться к этому с пониманием, учитывая интересы семьи Михаэля. Она так же отметила, что любая официальная информация может исходить только от нее. При этом ничего нового Кем давно не сообщает.

Последнее, что известно точно – Шумахер до сих пор не может ходить. Об этом заявил адвокат Феликс Дамм на слушаниях в суде 19 сентября этого года по иску против немецкого журнала Bunte – там написали, что Михаэль, якобы, выходил на прогулку с помощью врачей и мог поднять одну руку. Способен ли гонщик говорить – неясно. Год назад не мог. Тогда Шумахер узнавал голос жены и детей, но реагировал на него только плачем. Это известно по слухам и туманным комментариям людей, которые навещали гонщика в его поместье. Так же по этим слухам сейчас он весит не более 50 кг из-за атрофии мышц.

По неофициальной информации, за все время стоимость лечения Михаэля приблизилась к 20 миллионам евро. За ним круглосуточно ухаживает команда из 15 врачей, услуги которых обходятся в 140 тысяч евро в неделю. Но к чему приведут их усилия? Страшно даже не то, что о состоянии Шумахера нет достоверных новостей. Страшно то, что если бы ситуация резко улучшилась – эти новости бы обязательно появились.


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