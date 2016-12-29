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Битва, интрига и много крови. Лучший бой в российском ММА в 2016 году (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бой Магомедов - Ян
Бой Магомедов - ЯнИсточник: ABC

«Советский спорт» продолжает подводить итоги уходящего года.

В 2016 году российские промоушены провели немало замечательных турниров, в которых участвовали сильнейшие бойцы России и крепкие иностранцы.

Федор Емельяненко — Фабио Мальдонадо, Александр Шлеменко — Вячеслав Василевский, Александр Волков — Денис Смолдарев, Расул Мирзаев — Леван Макашвили... Поединков зрелищных было немало, список можно с легкостью продолжить. Однако, сегодня мы вспомним самый ярчайший бой. Выбор «Советского спорта» пал на поединок бойцов легчайшей весовой категории Магомеда Магомедова и Петра Яна.

Эта схватка состоялась 26 марта на турнире ACB 32. Многие зарубежные интернет-порталы, пишущие о смешанных единоборствах считают, что именно «Беркут» на данный момент является сильнейшей лигой Европы и занимает почетное третье место в мире сразу после UFC и Bellator. Действительно это так, или нет, мы увидим уже в следующем году. Но с уверенностью можно констатировать, что ACB развивается очень быстро, чему способствует ее руководитель Майрбек Хасиев — принципиальный и справедливый человек. Но это уже отдельная тема, вернемся к поединку.

В бою Магомедов — Ян зрители увидели все, за что любят ММА. Конкурентность, отличную борьбу в партере, превосходную работу в стойке, интригу до последней секунды, и, конечно же, кровь, как бы это жестоко не звучало.

Бой продлился все отведенные для него пять раундов (титульная схватка) и завершился победой Магомедова раздельным решением судей. Многие эксперты с этим не согласились, как и сам Майрбек Хасиев. Сразу после схватки он заявил, что не совсем уверен в правильности решения судей и пообещал устроить реванш. Он должен был пройти в рамках турнира ACB 47, но один из бойцов получил травму. Скорее всего, теперь бой состоится в первом полугодии 2017 года.

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