Дневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палатке

Мы начинаем публиковать дневники корреспондента «Советского спорта» Степана Чаушьяна, который вылетает в Южную Америку освещать главный ралли-рейд планеты.



Для зрителей «Дакар» начинается 2 января 2017 года, но для тех, кто отправляется в Южную Америку гонка стартует намного раньше.

Примерно за полтора месяца до Нового года я узнал о том, что мне предстоит отправиться в увлекательное, но коварное путешествие – на главный ралли-рейд планеты «Дакар-2017» вместе с лучшей командой планеты «КАМАЗ-мастер». Тогда я даже не представлял, сколько всего предстоит сделать перед тем, как я окажусь в Южной Америке.



Билеты

Первым делом решено было искать билеты – чем раньше покупаешь, тем дешевле выходит. Идеальный вариант перелета: туда Москва – Асунсьон (гонка стартует 2 января в Парагвае); обратно Буэнос-Айрес – Москва (финиш намечен на 14 января в Аргентине). Прямых билетов, конечно, найти было просто невозможно. Но и рейсы с 1-2 пересадками по такому маршруту обходились бы не менее 150 тысяч рублей.



Ради экономии пришлось хитрить. Как правило, при покупке билетов туда-обратно стоимость перелета в одну сторону выходит гораздо дешевле, чем при приобретении билета в один конец. Тут же нашелся замечательный вариант покупки билетов туда-обратно из Москвы в Буэнос-Айрес. На пути предстоит лишь одна пересадка – в столице Катара Дохе. Также запланирована техническая посадка для дозаправки в бразильском Сан-Паулу. Все это удовольствие обходилось примерно в 85 тысяч рублей.



Но ведь старт гонки не в Буэнос-Айресе, а в парагвайском Асунсьоне. Необходимо было купить еще билет из столицы Аргентины в главный город Парагвая. Тут меня поджидал очередной подвох. Удалось найти вполне удобный рейс из Буэнос-Айреса в Асунсьон буквально через пару часов после посадки в Аргентине. Когда билет был уже почти куплен, я обратил внимание на разные символы, обозначающие название аэропорта. Оказалось, что прилетаю я в один аэропорт, а вылет следует из другого. За два часа такую пересадку осуществить просто невозможно.



Пришлось искать другой рейс. Следующий самолет в Асунсьон вылетал лишь утром и следовал с длинной пересадкой в уругвайском городе Монтевидео – с ночевкой. Но делать нечего – покупаю билет за 17 тысяч рублей.



В общей сложности дорога из Москвы до Асунсьона займет 63 часа: перелет Москва – Доха (5 часов 20 минут), пересадка (3 часа 5 минут), перелет Доха – Буэнос-Айрес с посадкой в Сан-Паулу (18 часов 55 минут), день в Буэнос-Айресе (20 часов 5 минут), перелет из Буэнос-Айреса в Монтевидео (1 час 00 минут), пересадка в Монтевидео (12 часов 45 минут) и перелет из Монтевидео в Асунсьон (1 час 50 минут).



Вылетев 29 января в 23:50 по московскому времени, я окажусь в Асунсьоне 1 января в 8:50 утра по местному времени. В Москве в этот момент будет уже 14:50 минут первого дня 2017 года. Новый год мне предстоит встречать во время пересадки в уругвайском Монтевидео.



Сборы

Обратный вылет из Буэнос-Айреса намечен на 15 января. За это время, с 29 декабря по 15 января, в гостинице я буду ночевать лишь трижды: 2 ночи в Буэнос-Айресе (30 декабря и 14 января) и 1 ночь в Асунсьоне перед гонкой (1 января). В Монтевидео я решил не брать отель, а провести ночь в городе – посмотреть, как празднуют Новый год в Уругвае. Все остальное время мне предстоит жить в палатке, в передвижном лагере «Дакара», который участники ралли-рейда называют «бивуаком».



С этим и были связаны основные сборы: походный рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик вместо матраса, металлическая посуда на всякий случай, перочинный нож на все случаи жизни, термобелье. Все это необходимо для жизни в палатке.



Электроника

В своем путешествии я буду регулярно обновлять дневник. Для этого в Южной Америке придется постоянно быть на связи. Учитывая маршрут «Дакара», проходящий через пустыни и горы, рассчитывать на стабильную работу сотовой связи не приходится. На всякий случай в поездку меня снарядили спутниковым телефоном, с помощью которого можно поддерживать связь хоть в Антарктиде.



Ежедневные переезды на расстояния 500-800 километров могут не оставить возможности подзарядить технику в пути. Это заставило меня запастись дополнительными внешними аккумуляторами для сотового и спутникового телефонов, а также для ноутбука.



Аптечка

Не забыл я и об аптечке. Перед поездкой по территории Парагвая, Боливии и Аргентины в каких-то особенных прививках нет необходимости. В аптечку вошли такие стандартные препараты, как обезболивающее, средство против симптомов простуды и гриппа, антибиотики, обеззараживающий препарат. Не забыл и про дезинфицирующие пластыри, необходимые в любом активном путешествии.



Отдельные опасения связаны с подъемом на высоту до 4800 метров над уровнем моря во время одного из этапов в Боливии. Кроме того, день отдыха (8 января) предстоит провести в самой высокой столице мира – в боливийском городе Ла-Пас на уровне порядка 3500 метров над уровнем моря. В таких условиях есть риск развития горной болезни. В профилактических целях на протяжении недели я пил «Милдронат» с активным компонентом мельдонием, а также глицин. Первый является профилактикой сердечной недостаточности, а второй – улучшает переносимость гипоксии.



Непосредственно во время «восхождения» советуют принимать гипоксен, который является отличным средством от гипоксии. Головную боль, если она появится, советуют снимать цитромоном, растворимым в воде, – так лекарство быстрее начнет действовать. На случай повышения давления, в аптечке оказался дибазол, расширяющий сосуды. За пару дней до «восхождения» собираюсь начать прием препарата под названием фенотропил, который повысит устойчивость тканей головного мозга. Это средство было разработано для космонавтов.



Местное население при восхождении на высоты более тех, к которым они привыкли, пользуются народными методами – жуют листья коки, которая в Боливии продается на рынке, как в России семечки. Вывозить из Боливии листья коки, являющиеся сырьем для изготовления кокаина, категорически запрещено – вас просто обвинят в контрабанде наркотиков. Зато на территории этой горной страны растение (но не продукты его переработки) полностью легально.



Деньги

Во всех трех странах, через которые проедет ралли-рейд «Дакар», используются свои национальные валюты.



В Парагвае это гуарани. 5000 гуарани по текущему курсу стоят 52 рубля 91 копейку. Грубо округляя, чтобы сопоставить парагвайские цены с российскими, можно убрать от ценника два нуля. Так 5000 гуарани превратятся в 50 рублей.



В Боливии расплачиваются местной валютой под названием боливиано. Один боливиано можно приобрести за 8 рублей 77 копеек. Чтобы понять стоимость чего-то в рублях достаточно умножить ценник на 9. Если математика – не ваш конец, то к цене можно просто добавить ноль и вы получите приблизительную цену товара в рублях.



В Аргентине валюта называется песо. 10 местных песо можно купить за 38 рублей 56 копеек. Здесь обычным прибавлением и зачеркиванием ноликов не обойтись. Чтобы понять стоимость товара, придется умножать цифру на 4, благо это не так сложно сделать.



Перед поездкой лучше всего запастись долларами, которые продаются и покупаются по всей Южной Америке. Евро в поездку брать не стоит. Их либо не примут, либо обменяют по грабительскому курсу. О рублях и говорить не приходится.



Можно попытаться обойтись карточками. Однако карточки принимают далеко не везде. Да и конвертация с рублевой карточки происходит через доллары. Сначала на рубли приобретается американская валюта, а уже на нее покупается местная, в которой и производится расчет в магазине. В этом случае вы потеряете на разнице в курсе между покупкой и продажей валюты дважды.



В случае с карточкой идеальным выходом станет долларовая карта, на которой будут храниться деньги в долларах и при необходимости лишь один раз конвертироваться в местную валюту. Карта с евро – не лучший вариант. Она скорее всего также будет проходить конвертацию в местную валюту через доллары.

