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Шумахер пошел на 49-й круг. День рождения «Красного барона»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шумахер пошел на 49-й круг. День рождения «Красного барона»
Источник: Global Look Press

Спустя три года после падения на горных лыжах легендарный гонщик продолжает лечение, пока мир празднует его 48-й день рождения.

Для Михаэля Шумахера гонки – вся его жизнь. Рождение – старт. Семья – лучшая команда на свете. Родной город – паддок, а дом – боксы. Каждый прожитый год – круг по трассе длиной в 365 дней. Правда, в последнее время гонка, в которой пилот принимает участие из Формулы-1 на бешеных скоростях превратилась в Ле-Ман – гонку на выживание.

Четыре открытых колеса его «болида» сменились на два – в инвалидной коляске. Человек, который лучше всех на планете управлялся со скоростью 340 километров в час сейчас едва может передвигаться. Но главное – он жив. Он не сошел с трассы и пока не намерен никого пропускать на круг.

Падение «Красного барона»

Конец декабря 2013 года Михаэль Шумахер по привычке проводил во французских Альпах – в уютном местечке под названием Мерибель. Зимой, когда затихали моторы, Шумахер становился на лыжи и на всей скорости несся вниз по склону.

Этим он был занят и 29 декабря, за два дня до Нового года и за пять дней до своего 45-го дня рождения. Юбилей Шумахер собирался отметить в теплом семейном кругу. Но судьба распорядилась его жизнью иначе.

Михаэль по привычке выехал с проложенной трассы – он любил кататься по неезженым склонам – там было веселее. В этот раз он что-то не рассчитал. Одна из лыж наскочила на камень. Шумахер потерял равновесие. Вторая лыжа отказалась отцепляться при падении – механизм не сработал. Гонщик кубарем покатился вниз, наскочив головой на другой камень, спрятавшийся под свежим снегом.

Сломя голову… Так говорят о тех, кто ездит на всей скорости. Эти слова стали клише – мы не придаем им того значения, которое они несут на самом деле. И зря. От удара о камень раскололся не только шлем Шумахера.

«Красного барона», как немца прозвали болельщики, нашли лежащим на снегу в неестественной позе. Тут же был вызван спасательный вертолет. В максимально быстрое время с черепно-мозговой травмой гонщик был доставлен в ближайший госпиталь – в Гренобле.

Пит-стоп длиной в полгода

В Гренобле Шумахеру сделали несколько сложнейших операций – случай был тяжелый. Чтобы организм выдержал все, что с ним делали врачи, пришлось ввести гонщика в состояние искусственной комы. Из нее после всех операций пациент так и не вышел.

Кома продлилась полгода – до июня 2014 года. За это время в прессе появилось огромное множество слухов по поводу здоровья Шумахера. С каждым днем они становились все страшнее. Чем больше затягивалась кома, тем меньше врачи оставляли шансов спортсмену на возвращение в сознание. О полном выздоровлении уже никто не говорил.

Когда начало казаться, что мы навсегда потеряли легендарного гонщика, он вернулся с затянувшегося на полгода «пит-стопа». В состоянии Шумахера наметился прорыв и он смог открыть глаза. К тому моменту спортсмен уже весил 45 килограммов. Михаэлю требовалась срочная физиотерапия, но он не мог и пальцем пошевелить.

Хороших новостей нет. Михаэль практически не двигается, мало что понимает, но, кажется, узнает родных.

Надежда появилась, когда один из немецких таблоидов написал, что Шумахер сумел, не без помощи врачей, конечно, сделать несколько шагов. Но семья поспешила опровергнуть этот слух. Более того, родные гонщика подали на издание в суд и выиграли дело.

Так проходит томительный процесс восстановления, который продолжается и по сей день. Слухи не прекращаются. Одна газетная утка следует за другой. Семья гонщика отгородилась от мира на его швейцарской виллы, которую охраняют едва ли не лучше Белого дома или Кремля.

Бизнес на крови

О том, чтобы папарацци смогли сделать снимок Шумахера, не может быть и речи. Мифическая фотография, сделанная кем-то из врачей, работающих над восстановлением гонщика, оценивается анонимами, выставившими ее на продажу, в 1 миллион евро. Полиция работает над поимкой злоумышленника.

Это была далеко не первая попытка нажиться на горе семьи Михаэля. Не прошло и нескольких месяцев с трагического случая в Альпах, как появилось объявление о продаже двух первых листов из медицинской карты Шумахера, украденных из госпиталя в Гренобле. Вора быстро изловили и должны были отправить в тюрьму. Не удалось. Еще до суда он покончил жизнь самоубийством.

В газетах постоянно появляются слухи о стоимости лечения гонщика. Максимальная цифра, которая пока называлась – порядка 500 тысяч евро в месяц. Состояние Шумахера оценивается примерно в 700 миллионов евро. Точно сказать никто не может.

Периодически в новостях мелькают сообщения о том, что супруга Шумахера выставляет на продажу его имущество. То поместье в Норвегии уйдет с молотка, то эксклюзивная модель Ferrari отправится в какую-то частную коллекцию за 11 миллионов евро.

Самого Шумахера мы не видим. Но мы можем быть ближе к нему. Не так давно появился официальный аккаунт Михаэля в Инстаграме. В фотоблог выкладываются исторические снимки и постоянные призывы поддерживать пилота в его борьбе за жизнь.

Merry Christmas & Happy New Year! Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! #TeamMichael #KeepFighting

Фото опубликовано Michael Schumacher (@michaelschumacher)

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