«Все хотели, чтобы у нас не получалось». Каспарайтис как символ новой эпохи СКА

Дарюс Каспарайтис в матче за СКА

Дарюс Каспарайтис застал рождение новой суперкоманды в Петербурге. «Советский спорт» - о карьере литовца в СКА и ярких моментах в других городах его жизни.



Какой-то парень с нерусской фамилией

Вообще-то карьера Каспарайтиса началась в московском «Динамо». В своем первом профессиональном клубе он появился в 16 лет, и ему сразу повезло: с хоккеем тогда заканчивал Зинэтула Билялетдинов, он отдал Дарюсу свой 17-й номер, помогал и уделял внимание будущему олимпийскому чемпиону.

– Это придало мне много уверенности, и я знал, что за мной есть такой знаменитый хоккеист, а ныне – тренер, – вспоминает Каспарайтис. – Еще, помню, удивился, каким спокойным был Василий Первухин, это человек с очень доброй душой. Он тоже играл в сборной, был звездой, и относился ко мне – какому-то парню с нерусской фамилией – с уважением. Все время разговаривал со мной, общался.

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В российском чемпионате Каспарайтис задержался на пять лет. В 1992 году 20-летнего парня в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». Большие деньги, прописанные в контракте, вскружили голову игроку, хотя как только он переехал за океан, его предупредили: «Экономь свои деньги, ты не будешь получать большую зарплату всю свою жизнь». Литовец, конечно же, тогда их не услышал, но сейчас понял, о чем они говорили. «Если бы можно было вернуть время обратно, может, был бы более аккуратен в своих решениях, покупках машин, домов», – признается теперь Каспарайтис.

Каспарайтис 15 лет играл в НХЛ, но так и не смог завоевать Кубок Стэнли. Ближе всего к трофею он был вместе с «Колорадо» в сезоне-2001/02, когда «Эвеланш» уступили «Детройту» в финале Западной конференции (3-4). Однако по-настоящему знаменитым он стал не столько благодаря своей игре, сколько «хитам», после которых соперники еще долго не могли вернуться на лед. Однако если бы Дарюс выступал до сих пор, он бы играл иначе.

– Я смотрю сейчас хоккей и понимаю это, все ведь меняется: игра, жизнь, – рассуждает Каспарайтис. – Не думаю, что таких игроков, каким был я, в наши дни мало. Есть те, кто играет в тело, и делает это красиво. Например, Никита Нестеров или Дмитрий Орлов, который недавно на «мельницу» поймал Мэтта Дюшена из «Колорадо». Просто нас учили иначе. Сам хоккей не стал мягче, он все такой же жесткий.

Жестким и уверенным в себе был и сам Каспарайтис, но даже ему иногда было на льду неспокойно. В игре против «Питтсбурга» он жестко «встретил» будущую звезду «Пингвинз» –Сидни Кросби. Народ звонил в гостиницу, угрожал. Когда вышел на лед против «Филадельфии», люди кричали, кидали что-то. Ему было неприятно. Но не страшно.

«Никто не любит, когда в команде играет много звезд»

Каспарайтис в матче за СКА

В сезоне-2006/07 Каспарайтис проводил 15-й сезон в НХЛ, играл в Нью-Йорке. 35-летний защитник редко появлялся в составе «Рейнджерс», чаще попадал в заявку фарм-клуба АХЛ «Хартфорд». Кроме того, были проблемы с зарплатой: она не вписывалась в потолок. О приглашении олимпийского чемпиона задумались два российских клуба: СКА и «Авангард», но Дарюс выбрал армейцев.

– Омск – это очень далеко. В бытовом, да и в хоккейном плане Петербург – лучший вариант, – признается Каспарайтис. – Мне предложили доиграть с контрактом «Нью-Йорка» – этим я был очень доволен. Тем более город находится рядом с Москвой, а моя девушка (сейчас – жена Лиза Кэролл – Прим.ред.) тогда играла в баскетбол в Италии. Когда я прилетел в Пулково, очень удивился своей популярности: собралось много журналистов, меня ждали люди, как будто прилетела большая звезда. СКА уже в то время являлся командой высокого уровня. Был красивый Ледовый дворец, «Юбилейный», кстати, мне тоже очень нравился.

СКА собирал мощный состав и уже тогда ставил задачу победить в чемпионате России, а потом выиграть Кубок Гагарина, а петербургские болельщики еще не привыкли к именитым игрокам в составе СКА. Сейчас армейцев не любят поклонники чуть ли не всех клубов КХЛ. Тогда было так же, и это не удивило игрока.

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– СКА начал звать серьезных игроков. Никто не любит, когда в команде играет много звезд, – рассуждает Каспарайтис. – Подобное я испытал в Казани: в «Ак Барсе» во время локаута было немало отличных хоккеистов. Все, кроме местных болельщиков, хотели, чтобы у нас ничего не получалось. Это нормально, так везде происходит.

В свой первый сезон Каспарайтис помог армейцам добраться до четвертьфинала плей-офф еще Суперлиги, где СКА уступил ярославскому «Локомотиву» 1-3 – так далеко петербуржцы никогда не проходили, но ждали от команды большего. Второй сезон в СКА и, как оказалось, последний в карьере для литовца сложился хуже: в январе 2009-го Дарюс врезался в динамовца Алексея Калюжного, порвал пах и заработал трещину в тазовой кости. Даже после четырех операций защитнику не удалось вернуться в строй.

«Знарок по-человечески напоминает меня»

Барри Смит проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Спартаку», его уволили, а Каспарайтис стал тренером защитников при Занатте и Сикоре. У чеха складывалось, а когда его назначили главным, вторым тренером он позвал Яна Вотрубу.

– После его приезда появилось ощущение, что люди изменились, – говорит Каспарайтис. – Я понимал: у Сикоры и Вотрубы была задача привить команде свой стиль. И я почувствовал, что мне нужно расти как тренеру, решил не мешать.

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Сейчас СКА успешно тренирует Олег Знарок. Каспарайтис успел застать главного тренера армейцев игроком в рижском «Динамо».

– Олег был жестким игроком, мужичком таким. Как тренер Знарок точно такой же. По человеческим качествам он напоминает меня. Мне нравятся люди, которые говорят так, как есть, ничего не скрывая. Он пытается делать все для СКА, для сборной России. Я слежу за СКА, стараюсь читать в интернете, как выступает команда, как дела у ребят, которые играли в НХЛ. Но следить тяжело: у меня дома много детей, работа, да и разница во времени сказывается.

«Жду уже 20 лет, когда кто-то позвонит и предложит мне роль в фильме»

В 2000-м Каспарайтис вдруг появился в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Брат одного из героев был хоккеистом и выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», в то время там играли Дарюс и Алексей Морозов.

– Агент Морозова попросил нас принять участие в съемках перед тренировкой, – вспоминает детали начала своей кинокарьеры Каспарайтис. – Сказал, что приедет киногруппа, нужно будет сказать пару слов. Мы даже не знали, про что фильм, а тот эпизод сняли с первого раза (смеется). Не знал, что «Брат-2» станет культовым, я смотрел его много раз. Это один из лучших российских фильмов. Приятно, что я участвовал в съемках. У меня большой потенциал. Уже 20 лет жду, чтобы кто-то позвонил мне и предложил роль (смеется). Мне удалось познакомиться с Сергеем Бодровым. Поговорили пару минут: я понял, что он был очень скромным, спокойным. Такой же, как и его герой. Хотя, может, тогда Сергей входил в роль... Очень жалко, что его судьба так сложилась. Он человек с большим именем.

«Думаю, что смогу сыграть за сборную Литвы за Олимпиаде-2018»

Сейчас Каспарайтису 44: он живет с женой и пятью детьми во Флориде, вместе с семьей Максима Сушинского продвигает бренд одежды Livly, созданный супругой Дарюса, занимается строительным бизнесом. Но о хоккее и своей давней мечте – сыграть на Олимпиаде за родную Литву – не забывает.

– Я держу в голове мысли об Олимпиаде-2018, я только тогда смогу выступить за Литву. Все время думаю об этом. Хочется, чтобы игра за сборную стала последней страницей в моей хоккейной истории. Думаю, смогу это сделать. Посмотрим, в какой буду форме. Живот все никак у меня не может упасть (смеется). Иногда думаешь, что завтра точно собой займешься, но… тяжело.

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В США Каспарайтис играет в хоккей дважды в неделю, ходит в спортзал, а в феврале он снова планирует выступить за команду «Хоккей Панкс» из чемпионата Литвы. За клуб из Вильнюса он провел по матчу в сезонах-2014/15 и 2015/16. Это необходимо, чтобы выступить за сборную.

– Если не получится выступить за сборную в качестве игрока, думал, почему бы не сделать это как тренер? Правда, пока мне никто этого не предлагал. Сейчас у них есть отличный специалист Бернд Хааке – человек с большим опытом, он долго тренировал в Германии. Повезло, что есть такие профессионалы, которые работают бесплатно, пытаются сделать хоккей в Литве популярнее.