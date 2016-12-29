До начала теннисного турнира O1 Properties Christmas Cup 2017, как и до главного события этого года осталось совсем немного времени. Последние приготовления проходят в стенах Академии Александра Остро вского, которая с 30 декабря будет во всей красе готова для встречи сильнейших игроков (в возрастной катег ории до 14 лет) и команд из Канады, Болгарии и других стран мира.

В первый день нового года 1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой вы сможете лицезреть парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также стать свидетелем настоящего битбокс-интеракт ива от Ивана Траоре.

5 января в 16:30 состоится шоу-матч с участием лучшей юниорки по итогам текущего 2016 года, победитель ницы юниорского Уимблдона 2016 - Анастасии Потаповой, а также заслуженного мастера спорта России, полуфиналистки двух турниров «Большого шлема» в миксте (Уимблдон-2013, 2014); победительницы т рёх турниров WTA, обладательницы Кубка Федерации (2005) в составе национальной сборной России - Веры Душевиной.

В последние дни турнира почетным гостем турнира будет российская теннисисткаАнастасия Мыскина, которая 7 января примет участие в церемонии закрытия турнира. Победительница открытого чемпионата Франц ии по теннису Roland Garros’ 2004, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; двукратная облад ательница Кубка Федерации (2004-05) в составе национальной сборной России.

Место проведения:

Академия Александра Островского, Химки (Московская обл.), ул. Юннатов, вл. 1А. – парк Льва Толстого, «Северный вход».

Официальная страница турнира