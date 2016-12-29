O1 Properties Christmas Cup 2017
До начала теннисного турнира O1 Properties Christmas Cup 2017, как и до главного события этого года осталось совсем немного времени. Последние приготовления проходят в стенах Академии Александра Остро
В первый день нового года 1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой вы сможете лицезреть парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также стать свидетелем настоящего битбокс-интеракт
5 января в 16:30 состоится шоу-матч с участием лучшей юниорки по итогам текущего 2016 года, победитель
В последние дни турнира почетным гостем турнира будет российская теннисисткаАнастасия Мыскина, которая 7 января примет участие в церемонии закрытия турнира. Победительница открытого чемпионата Франц
Место проведения:
Академия Александра Островского, Химки (Московская обл.), ул. Юннатов, вл. 1А. – парк Льва Толстого, «Северный вход».