Школьницы и зомби-апокалипсис. Неделя футбола в Инстаграме

«Советский спорт» продолжает следить за социальными сетями ведущих игроков РФПЛ.

Иногда из социальных сетей футболистов мы можем узнать о том, что происходит в жизни игроков куда больше, чем из их комментариев и сводок официальных новостей. Поэтому «Советский спорт» продолжает активно следить за ведущими игроками клубов Премьер-лиге в Инстаграме.

Дмитрий Комбаров и Антон Шунин, проводящие зимний отпуск в привычном Дубае, решили слегка подкачаться.

Иван Новосельцев, оказавшийся в центре трансферного скандала, продолжает исследовать Париж…

Наблюдая с высоты башни на город, кварталы Парижа, ассоциируются с кусками пиццы 🍕🍕🍕 #Paris #landscape Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 25 2016 в 10:49 PST

…не забывая о тренировках даже в столице мира.

The practice is continue ⚽️ Голос моего личного помощника можно услышать за кадром @novoseltseva_katerina 😘#ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева Видео опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 23 2016 в 1:52 PST

Александр Ерохин слетал в родной Барнаул, посетил новую футбольную академию, своим примером показал, чего можно достичь, если упорно работать на тренировках.

Артем Ребров пообщался со школьницами. Ученицы ЦО 2088 приготовили для голкипера лучший подарок, который только можно себе представить – сделанный своими руками.

Школьницы нынче почти с меня ростом пошли. Спасибо за ваше творчество и позитив 👍🏻🔝#ребров32#цо2088#школа#дети#рисунок#творчество Фото опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32) Дек 27 2016 в 10:13 PST

Артем Дзюба оказался в центре зомби-апокалипси са

Дмитрий Полоз сменил имидж. Как отметил кто-то из болельщиков, игрок стал похож на «ростовского Роберто Карлоса».

🦁👻💇🏾‍♂️ Фото опубликовано dima poloz (@poloz_d) Дек 28 2016 в 1:38 PST

Но главным героем Инстеграма стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Сначала он задумался о своем будущем. Намек это, или нет – никто не знает: «Где я окажусь дальше?»

" What should be my next destination !? ✈️" #QP10 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 24 2016 в 7:40 PST

Потом он пообедал с Мемфисом Депаем из «Манчестер Юнайтед», вселив в души красно-белых фанатов надежду.

" Had a nice X-mas brunch with these wonderful people " #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️! Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 25 2016 в 6:25 PST

И под конец снялся с супругой в самолете. Интересен здесь не столько снимок, сколько комментарии. Под фото партнер Квинси по сборной Голландии, Джорджиньо Вийналдум, разместил «смайлик», который в Англии поняли однозначно – футболист надеется, что вскоре Квинси окажется в «Ливерпуле», за который выступает Джорджиньо.

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 27 2016 в 2:38 PST

Под следующим фото из спортивного зала десятки фанатов ливерпульской команды написали You’ll never walk alone – девиз клуба. Видимо, Квинси, скоро будет не до одиноких прогулок по Москве.