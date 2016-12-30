Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Школьницы и зомби-апокалипсис. Неделя футбола в Инстаграме

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» продолжает следить за социальными сетями ведущих игроков РФПЛ.

Иногда из социальных сетей футболистов мы можем узнать о том, что происходит в жизни игроков куда больше, чем из их комментариев и сводок официальных новостей. Поэтому «Советский спорт» продолжает активно следить за ведущими игроками клубов Премьер-лиге в Инстаграме.

Дмитрий Комбаров и Антон Шунин, проводящие зимний отпуск в привычном Дубае, решили слегка подкачаться.

Иван Новосельцев, оказавшийся в центре трансферного скандала, продолжает исследовать Париж…

…не забывая о тренировках даже в столице мира.

Александр Ерохин слетал в родной Барнаул, посетил новую футбольную академию, своим примером показал, чего можно достичь, если упорно работать на тренировках.

Артем Ребров пообщался со школьницами. Ученицы ЦО 2088 приготовили для голкипера лучший подарок, который только можно себе представить – сделанный своими руками.

Артем Дзюба оказался в центре зомби-апокалипсиса

Дмитрий Полоз сменил имидж. Как отметил кто-то из болельщиков, игрок стал похож на «ростовского Роберто Карлоса».

🦁👻💇🏾‍♂️

Фото опубликовано dima poloz (@poloz_d)

Но главным героем Инстеграма стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Сначала он задумался о своем будущем. Намек это, или нет – никто не знает: «Где я окажусь дальше?»

" What should be my next destination !? ✈️" #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

Потом он пообедал с Мемфисом Депаем из «Манчестер Юнайтед», вселив в души красно-белых фанатов надежду.

" Had a nice X-mas brunch with these wonderful people " #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️!

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

И под конец снялся с супругой в самолете. Интересен здесь не столько снимок, сколько комментарии. Под фото партнер Квинси по сборной Голландии, Джорджиньо Вийналдум, разместил «смайлик», который в Англии поняли однозначно – футболист надеется, что вскоре Квинси окажется в «Ливерпуле», за который выступает Джорджиньо.

Под следующим фото из спортивного зала десятки фанатов ливерпульской команды написали You’ll never walk alone – девиз клуба. Видимо, Квинси, скоро будет не до одиноких прогулок по Москве.

" Had a great Christmas with family and friends, how was yours? Back in the gym for a morning session! ✌🏾" #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Хоккей
Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛ
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями
Футбол
Денис Глушаков: Год получился тяжелым для «Спартака»
Футбол
Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора
Хоккей
Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 год
Футбол
«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза
Футбол
«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства
Хоккей
Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчей
все новости