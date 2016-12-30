Школьницы и зомби-апокалипсис. Неделя футбола в Инстаграме
«Советский спорт» продолжает следить за социальными сетями ведущих игроков РФПЛ.
Иногда из социальных сетей футболистов мы можем узнать о том, что происходит в жизни игроков куда больше, чем из их комментариев и сводок официальных новостей. Поэтому «Советский спорт» продолжает активно следить за ведущими игроками клубов Премьер-лиге в Инстаграме.
Дмитрий Комбаров и Антон Шунин, проводящие зимний отпуск в привычном Дубае, решили слегка подкачаться.
Сходили в зал сегодня, переборщили немного!))😂😂😂 #kombarov #kombarov23 #spartak #23 #dmitrykombarov #dmitrykombarov23 #dmd #domodedovo #sport #spartak #moscow #dubai #fotoshop #комбаров #комбаровы2016 #комбаров23 #отдых #дубаи #спартак #фотошоп #машина #бодибилдинг #прикол #фксм #домодедово #фкдомодедово #отдых #безлишнего #угараем
Иван Новосельцев, оказавшийся в центре трансферного скандала, продолжает исследовать Париж…
…не забывая о тренировках даже в столице мира.
Александр Ерохин слетал в родной Барнаул, посетил новую футбольную академию, своим примером показал, чего можно достичь, если упорно работать на тренировках.
Рад был побывать и пообщаться с ребятами в недавно открывшейся в Барнауле футбольной школе! Спасибо Мирошниченко В.В. за приглашение! И большой удачи в таком хорошем начинании! P.s. спасибо @nikefootball и @esportivo за подарки для начинающих футболистов! #nike #nikefc #football #Барнаул #Barnaul #Erokhin #89
Артем Ребров пообщался со школьницами. Ученицы ЦО 2088 приготовили для голкипера лучший подарок, который только можно себе представить – сделанный своими руками.
Артем Дзюба оказался в центре зомби-апокалипси
Дмитрий Полоз сменил имидж. Как отметил кто-то из болельщиков, игрок стал похож на «ростовского Роберто Карлоса».
Но главным героем Инстеграма стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Сначала он задумался о своем будущем. Намек это, или нет – никто не знает: «Где я окажусь дальше?»
Потом он пообедал с Мемфисом Депаем из «Манчестер Юнайтед», вселив в души красно-белых фанатов надежду.
И под конец снялся с супругой в самолете. Интересен здесь не столько снимок, сколько комментарии. Под фото партнер Квинси по сборной Голландии, Джорджиньо Вийналдум, разместил «смайлик», который в Англии поняли однозначно – футболист надеется, что вскоре Квинси окажется в «Ливерпуле», за который выступает Джорджиньо.
Под следующим фото из спортивного зала десятки фанатов ливерпульской команды написали You’ll never walk alone – девиз клуба. Видимо, Квинси, скоро будет не до одиноких прогулок по Москве.