Джамал Ходжаниязов: Всей командой сутки провели в море, спали на палубе в плюс 8

Джамал Ходжаниязов вместе с командой на палубе парусника Источник: Instagram

Защитник датского «Орхуса» Джамал Ходжаниязов рассказал о делах в клубе, стране и необычном выходе в море.

«Просят икру, говорят, российская вкуснее»

- Джамал, вы где отмечать Новый год будете, в России или Дании?

- Новый год буду встречать здесь, в Питере.

- Ради интереса не хотелось отметить в Дании?

- Ничего особенно там нет, они не справляют Новый год, для этого Рождество есть.

- Привезли какие-нибудь праздничные датские традиции?

- Традиции? Я их толком не знаю, но в Дании достаточно масштабно празднуют Рождество. Каждый старается украсить свой дом не только внутри, но и снаружи. По улице идешь, очень красиво везде, атмосфера приятная.

- А продукцию привозите? Или, может, одноклубники что-то просят привезти из России?

- Просят икру, очень ее любят. Хотя у них своя есть, но говорят, российская вкуснее. А из Дании пару раз привозил молочную продукцию. Недалеко от Орхуса находится очень популярная компания, даже в Россию поставляют свою продукцию.

- Помнится, вы говорили, что цены в Дании уж слишком высоки. Футболисты по местным меркам – зажиточный народ, или получают как, например, средний класс?

- Я бы сказал, получают выше среднего. Хотя в Дании средняя зарплата довольно высокая, как и уровень жизни. Но футболисты даже по местным меркам очень хорошо зарабатывают.

«Разбудили в 5 утра, и мы прыгали в воду»

- Так как интервью у нас предновогоднее, подведите итоги года для себя.

- Из плюсов - сыграл процентов 80-90 матчей за эти полсезона, получил много опыта. Да, мы не очень хорошо провели последний отрезок. Но сейчас формируется новая команда, пришли новые игроки. Думаю, во второй части сезона будет лучше.

- Чему новому научились за год в клубе?

- Наверное, в психологическом плане вырос, уверенности прибавилось. На многие ситуации и в футболе и в жизни теперь по-другому смотрю.

- Это заслуга команды или тренера?

- С предыдущим тренером процесс уже был, но с нынешним пошел быстрее. Он уделяет очень много времени психологии спортсменов, тому, как мы должны вести себя на поле и в жизни. И считает, что все в голове у игрока.

- То есть проводит беседы?

- Да, очень часто разговаривает один на один. Отводит в сторону, все четко объясняет. И командные мероприятия у нас бывают.

- Какого рода?

- Иногда в формате теоретических занятий. Но можем и выехать в ресторан, пообщаться за ужином вместе с тренерами. И там это нормально. Можем даже после тренировок куда-то поехать командой, попить кофе. Семейная атмосфера? В каком-то смысле да.

- Ваша футбольная история за этот год? Что запомнилось в Дании?

- Возвращаемся к теме о психологии… Как-то проиграли «Брондбю» 0:7. Я получил красную карточку на 15-й минуте. А у нас в команде есть mental coach (специалист, который помогает достичь некой жизненной или профессиональной цели – Прим. ред.). И чтобы после этой игры команда не упала духом, мы на сутки выехали на большом паруснике в море, причем вместе с тренерским штабом. Было градусов 8 наверное, спали на палубе, в спальных мешках, так как в трюм нам не разрешили спуститься. И этот тренер нам объяснял, что уже ничего не вернуть, что нужно двигаться дальше, чтобы быть лучшими завтра. В общем, так пытались нас отвлечь от того матча. В итоге мы выехали в полночь, тянули паруса до часа ночи. А в пять утра нас разбудили, и мы прыгали в воду.

- Она же ледяная!

- Да, это было в октябре. Мы искупались, позавтракали, потом опять тянули паруса до полудня, и часам к трем вернулись обратно в порт.

«Последние 10 минут творилось невообразимое»

- Вы второй сезон в команде. Есть ли желание остаться надолго или хочется уже сделать следующий шаг, пойти на повышение?

- Хочется, конечно, результатов добиться. Но понимаю, что нынешний состав тоже готов добиваться целей. У нас собраны классные игроки. И тренер недавно становился чемпионом с «Мидтьюландом». У него есть опыт побед. Надеюсь, что выправим ситуацию, и будем бороться за высокие места еще в этом году.

- Посмотрела статистику, у вас там чуть ли не все защитники голы забивали. Как вы забили свой?

- Да, защитники и правда часто забивают. Я свой гол забил со стандарта. Пошел на ближнюю штангу, после подачи прыгнул и попал в дальний угол.

- «Орхус» - атакующая команда или вот такие стандарты помогают?

- Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал последние две игры за 12 километров.

- На каком месте находился бы «Орхус» в чемпионате России?

- Я не знаю, как сравнивать «Орхус» с премьер-лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет.

- Самый крутой матч «Орхуса» в этом году?

- Была игра с «Ольборгом». На 86-й минуте счет был 1:0. В итоге судья добавил 5 минут, и закончили мы 2:2. Счет сравнял наш вратарь. Последние 10 минут творилось невообразимое. Хотя подобных матчей на протяжении сезона было несколько.

- Правда ли что клуб называют «безумцами», в хорошем смысле слова, за желание побеждать, идти вперед?

- С приходом нового тренера у нас такая философия. И болельщикам нравится этот стиль, команда играет ярко. Наверное, можно сказать, что это какое-то безумие.

«Орхус» - народная команда»

- Когда мы беседовали в первый раз, вы только приехали в Данию. Сейчас уже обжились. Что больше всего нравится? И к чему не можете привыкнуть?

- Нравится доброжелательнос ть людей, что все отзывчивы, улыбаются. И у тебя сразу настроение поднимается. А к чему не могу привыкнуть… Ну вот на днях видел фото, как министр иностранных дел едет на велосипеде на работу. Это непривычно, как так? Без мигалок, без сопровождения.

- Зашла на сайт клуба, а там вовсю концерт Брайана Адамса рекламируют. Прямо на арене выступать будет?

- Да, прямо на стадионе. Недавно, в ноябре, был концерт AC/DC, собрался полный стадион. Орхус – музыкальный город. Тут часто проводятся фестивали.

- Много концертов за полгода посетили?

- На двух был. В городе проходил мегафестиваль, все датские артисты приехали. И параллельно был концерт еще одного датского музыканта. Слышал пару его песен, понравились, вот и решили поехать с ребятами, послушать.

- На страничке клуба в соцсети написано, что согласно одному исследованию, когда говорят о городе Орхус, каждый третий ассоциирует его с футбольным клубом. Значит, вы – народная команда?

- Получается, так. В городе одна команда, все болеют за «Орхус». Кстати, команда называется все-таки АГФ. Многие на стадион детей приводят, там все для них сделано. В Дании очень популярны футбол и гандбол, да и вообще страна спортивная. А наш АГФ – одна из самых популярных команд в стране.

- Если народная команда, значит и спрос с вас большой. Болельщики не приходят с претензиями, почему так низко в таблице?

- Бывают не то чтобы претензии, а пожелания от болельщиков. Мы встречаемся с ними на базе, общаемся. Да и после хороших игр они могут прийти и поблагодарить.

- Читала что Орхус выбран в качестве одного из городов, которые нужно посетить в 2017 году. Что посоветуете?

- В городе много старинных соборов и очень классный музей современного искусства. И вообще Орхус выбран культурной столицей Европы в 2017 году. Там будет происходить что-то грандиозное, весь город обклеен плакатами. Все ждут этого события. Ну и футбол, конечно, нужно посмотреть! Это не обсуждается. При населении в 300 тысяч человек на матчи ходит 20 тысяч.