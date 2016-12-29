Подтянуть своих. Кого Луческу может пригласить из «Шахтера» в «Зенит»

Мирча Луческу и Ярослав Ракицкий Источник: AFP

Сегодня появилась информация, что «Зенит» предложил донецкому «Шахтеру» за защитника Ярослава Ракицкого 15 млн евро. «Советский спорт» рассказывает, на кого еще следует обратить внимание при анализе состава «горняков».

Иван Ордец

Возраст: 24

Позиция: защитник

Статистика: 17 матчей (3 гола, одна голевая передача и одна желтая карточка)

Трансферный ценник: 2 млн евро

Первым, кто пришел на ум, это, конечно, Ордец. Сейчас защитнику «Шахтера», который оказался в системе команды в 2002 году, 24 года. Он уже успел зарекомендовать себя, как перспективный молодой игрок.

Из 18-ти туров чемпионата Украины нынешнего сезона Иван принял участие в 12-ти матчах. Он успел забить три мяча, отдать одну голевую передачу и заработать одну желтую карточку. Очевидно, Ордец, если продолжит в том же духе, совсем скоро станет основным не только в клубе, но и в сборной. Кстати, экс-наставник национальной команды Михаил Фоменко включил Ивана в резервную заявку на Евро-2016.

Ордец уже успел «засветиться», попав в символическую сборную недели в прошлом сезоне Лиги Европы. А Мирча Луческу, нынешний рулевой «Зенита», ставил его в основу против мадридского «Реала». У этого игрока, несмотря на его возраст, опыт есть. При чем неплохой.

Чем еще привлекает этот игрок?

Согласно информации авторитетного портала Transfermarkt, Ордец оценивается в 2 млн евро. Конечно, за такие деньги руководство «Шахтера» его не отпустит, но ведь это не 20, которые нужно заплатить за Ярослава Ракицкого. Можно допустить, что ценник возрастет до 15 млн евро или 10, тогда какие причины не покупать этого игрока? Здесь уже решать самому Луческу.

Фред

Возраст: 23

Позиция: полузащитник

Статистика: 22 матча (4 гола, 3 голевые передачи и 8 желтых карточек)

Трансферный ценник: 10 млн евро

Известно, что «Зенит» хочет покинуть один из ключевых игроков команды – Аксель Витсель. Уже все, абсолютно все, знают, что основным претендентом на бельгийца является «Ювентус». Ходят слухи, что игрок уйдет из питерской команды в январе 2017 года. Вообще, он должен был уехать в Италию еще минувшим летом, однако, Луческу заявил, что клуб не сумел найти Витселю достойной замены. Поэтому Аксель все еще выступает за клуб с берегов Невы.

В «Шахтере» тоже есть футболист, который может заменить бельгийца. Это бразильский полузащитник Фред. Быстрый, цепкий игрок, с приличным ударом. Он это доказывал не один раз. Вот, например, его мяч в ворота «Черноморца» в УПЛ:





Или в ворота «Гента» на групповом этапе Лиги Европы:





Теперь о его трансферном ценнике. Портал Transfermartk выставил следующие цифры: 10 млн евро. Прилично, а если мы будем учитывать позицию руководства «Шахтера», то ценник может вырасти в два раза. Но не стоит забывать про возраст – 23 года. То есть Фред может перейти в «Зенит», и пойти по стопам Витселя. У него на это еще есть время.

Что может сделать «Зенит», чтобы сбить запросы «Шахтера»?

Всем известно, что Фред вляпался в допинговый скандал. В 2013 году он сдал положительный допинг-тест во время участия на Кубке Америки со сборной Бразилии и был дисквалифицирован до июня 2016 года. Здесь речь идет уже о репутации. Но вот в тренерский штаб национальной команды это не останавливает. Игрок был вызван в в сборную на домашние олимпийские игры.

Тарас Степаненко

Возраст: 27

Позиция: полузащитник

Статистика: 26 матчей (4 гола, одна голевая передача и 8 желтых карточек)

Трансферный ценник: 8 млн евро

Еще один вариант усиления центральной линии – Тарас Степаненко. Ему, как и Ракицкому, 27 лет. Тарас, кстати, сыграл на Евро-2016 три матча, а в нынешнем сезоне УПЛ на его счету 16 игр и 5 желтых карточек.

То есть, через каждые три игры Степаненко получал предупреждение, но для опорника, который, как правило, выполняет очень много грязной работы, это вполне нормально. Например, у капитана «Зенита» Хави Гарсии тоже 5, но испанец провел на два матча в национальном первенстве меньше. А если учитывать все турниры, то у Степаненко 27 игр и 8 желтых карточек, а у Грасии 21 матч и 8 карточек. Кто более аккуратен решать вам.

Transfermarkt оценивает Тараса в 8 млн евро. Но тут Луческу придется поговорить и самим игроком. Недавно он заявил, что не собирается покидать донецкий клуб: «Я бы хотел поменять чемпионат, но не хотел бы менять клуб. Если бы «Шахтер» играл, к примеру, в чемпионате Германии, я бы никогда отсюда не ушел. Это моя позиция, но я понимаю, что есть контракт и я его всегда буду отрабатывать, вне зависимости от того, будут предложения из-за границы или нет», – сказал Степаненко.

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