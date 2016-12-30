Тест: новогодние салаты или ЗОЖ?
Останетесь ли вы в форме во время новогодних каникул? Ответ – в тесте «Советского спорта».
1. Весь год вы постили в соцсетях картинки спортивных мотиваторов: «Только штанга понимает меня», «Девушка должна приседать, а не материться, курить и бухать»:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
2. Однажды ваши родные подслушали телефонный разговор, где вы обсуждали куда лучше колоть анаболические стероиды – в ногу, в ягодицы или в вену на голове:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
3. Вы подписаны на канал «По программе дедушки Мороза». По его заветам, вы намерены 1 января нырнуть в прорубь, потом боксировать с пацанами, потом отжиматься:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
4. Вы состоите в движении «Уходи, алкоголь!». По вечерам вы патрулируете улицы района, отнимаете бутылки у людей и читаете им нотации:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
5. На Новый год вы советуете маме добавить в оливье протеиновый порошок. «Так будет больше белка!», - аргументируете вы:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
6. В 2016 году вы расстались со своей девушкой по той причине, что она курила:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
7. Ваши друзья – мускулистые и румяные добры-молодцы. У каждого есть татуировка с «коловратом» и рунами. Ваши соседи их боятся:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
8. В этом году вы пожали 160 кг без экипа, прошли 100-дневный челлендж по бегу и сделали 30 650 берпи:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
9. Когда по телевизору берут интервью у бойца ММА из Омска Александра Шлеменко, вы всегда делаете телевизор громче. «Мужик дело говорит!», - уверяете вы:
⚠️АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО: "КАРЬЕРУ ПОВЕТКИНА ХОТЯТ УБИТЬ" Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ситуация с обнаружением запрещенного препарата в пробе боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина является спровоцированной. По словам бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, за рубежом не заинтересованы в чемпионстве Александра и предпринимают попытки вынудить спортсмена завершить карьеру. Шлеменко также вспомнил, как в феврале 2015 года он победил нокаутом голландца Мельвина Манхофа, но после боя его допинг-проба показала повышенный уровень тестостерона и эпитестостерона. Шлеменко был дисквалифицирован Атлетической комиссией Калифорнии, но в июле 2016 года после судебного разбирательства было принято решение об отмене трехлетней дисквалификации. @alexandershlemenko: «Очень все неожиданно. Столько подготовки и всего остального прошло, по сути, зря. Но на мой взгляд, ситуация была спровоцирована, ведь никому не интересно, чтобы Александр становился чемпионом в супертяжелом весе. Предпринимаются такие попытки, чтобы убить его карьеру. Меня обвиняли в превышении уровня тестостерона 50 к 1, а это просто несерьезно. С таким уровнем я бы ни в один дверной проем не входил, поэтому я к этому отношусь спокойно. Плохо, что все становится ясно очень поздно. Такая же ситуация была с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Людям все должно быть очевидно.» #slavicwarriors #slavicfighters #mma #bellator #славяне #спорт #likeforlikes #acb #m1 #fightnights #like4likes #boxing #единоборства #бои #бокс #slavic #newstream #новыйпоток #шторм #поветкин
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
10. Ваших бывших однокурсников вы называете снисходительно - «дрыщи» или «пузатики»:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
11. Когда вы приходите в фитнес-зал, тренер говорит: «А вот идет надежда российского пауэрлифтинга!»:
В момент этого кадра зафиксировав 12 повторение, @olegpylypiak фактически приносит победу нашей команде. Только мы с @viking_ivan знаем как долго мы к этому шли и что значит для нас именно этот кубок. Я не помню, когда было так тяжело как на этом финале и когда ещё вся команда работала как единый механизм, стоя друг за друга и работая на пределе до конца! Спасибо ребята, это было сильно! #федерациясиловогоэкстримаукраины #силовойэкстрим #стронгмен #strongman
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
12. В прошлый Новый год вы не включали телевизор, потому что «волхв Велеслав не велит славянам телевизор смотреть»:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
13. Летом в Сочи вы вышибли максимум очков на аттракционе по силе удара. Призом стал розовый плюшевый медведь:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
14. Музыкант Сергей Михалок («Ляпис Трубецкой») – правильный мужик:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
15. Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик, повелитель муромских лесов – правильный мужик:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
16. Новый год – это праздник, который придумали рептилоиды, с целью ослабления русской нации:
А) Да
Б) Нет
С) не знаю
17. Новый год должен быть рабочим днем:
А) Да
Б) Нет
С) Не знаю
РЕЗУЛЬТАТЫ
БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «ДА»:
Никакой Новый год не заставит вас свернуть с пути ЗОЖ. Салаты, торты и шампанское – все это вы оставите слабакам, а сами продолжите ковать стальные мускулы и железный характер. Максимум, что вы сможете себе позволить на каникулах, это пересмотреть художественный фильм «Конан-Варвар» (1982 г.) для мотивации.
БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕТ»:
Новый год – ваш праздник. Вы, может, и баловались гантелями время от времени в течение года, но для себя решили твердо: конец декабря – это время отложить все лишнее в этой жизни. И дать последний смертельный бой салатам и курятине, запеченной в духовке.
БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕ ЗНАЮ»:
Состоявшегося человека отличает цельное мировоззрение. Пора определяться на чьей вы стороне и кто ваши герои. Вячеслав Дацик или Дэвид Боуи? Решайтесь и смело смотрите в глаза судьбе.