Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тест: новогодние салаты или ЗОЖ?

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тест: новогодние салаты или ЗОЖ?

Останетесь ли вы в форме во время новогодних каникул? Ответ – в тесте «Советского спорта».

1. Весь год вы постили в соцсетях картинки спортивных мотиваторов: «Только штанга понимает меня», «Девушка должна приседать, а не материться, курить и бухать»:


А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

2. Однажды ваши родные подслушали телефонный разговор, где вы обсуждали куда лучше колоть анаболические стероиды – в ногу, в ягодицы или в вену на голове:

💪😂#синтол #bodybuilding #gym #sport #fitnes #crossfit #powerlifting

Фото опубликовано Спортивные Товары (@bodybuilding.95)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

3. Вы подписаны на канал «По программе дедушки Мороза». По его заветам, вы намерены 1 января нырнуть в прорубь, потом боксировать с пацанами, потом отжиматься:


А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

4. Вы состоите в движении «Уходи, алкоголь!». По вечерам вы патрулируете улицы района, отнимаете бутылки у людей и читаете им нотации:


А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

5. На Новый год вы советуете маме добавить в оливье протеиновый порошок. «Так будет больше белка!», - аргументируете вы:

On passe à l'étape supérieur #Whey

Фото опубликовано Ilan Arfi (@ilanarfi56)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

6. В 2016 году вы расстались со своей девушкой по той причине, что она курила:

Punk girl . . . . -Gøthïc Ängęl #punk #punkgirl #darkness #sad #fantasy #melancholy #gothgoth

Фото опубликовано @gothic_angel_of_dark

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

7. Ваши друзья – мускулистые и румяные добры-молодцы. У каждого есть татуировка с «коловратом» и рунами. Ваши соседи их боятся:

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

8. В этом году вы пожали 160 кг без экипа, прошли 100-дневный челлендж по бегу и сделали 30 650 берпи:

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

9. Когда по телевизору берут интервью у бойца ММА из Омска Александра Шлеменко, вы всегда делаете телевизор громче. «Мужик дело говорит!», - уверяете вы:

⚠️АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО: "КАРЬЕРУ ПОВЕТКИНА ХОТЯТ УБИТЬ" Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ситуация с обнаружением запрещенного препарата в пробе боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина является спровоцированной. По словам бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, за рубежом не заинтересованы в чемпионстве Александра и предпринимают попытки вынудить спортсмена завершить карьеру. Шлеменко также вспомнил, как в феврале 2015 года он победил нокаутом голландца Мельвина Манхофа, но после боя его допинг-проба показала повышенный уровень тестостерона и эпитестостерона. Шлеменко был дисквалифицирован Атлетической комиссией Калифорнии, но в июле 2016 года после судебного разбирательства было принято решение об отмене трехлетней дисквалификации. @alexandershlemenko: «Очень все неожиданно. Столько подготовки и всего остального прошло, по сути, зря. Но на мой взгляд, ситуация была спровоцирована, ведь никому не интересно, чтобы Александр становился чемпионом в супертяжелом весе. Предпринимаются такие попытки, чтобы убить его карьеру. Меня обвиняли в превышении уровня тестостерона 50 к 1, а это просто несерьезно. С таким уровнем я бы ни в один дверной проем не входил, поэтому я к этому отношусь спокойно. Плохо, что все становится ясно очень поздно. Такая же ситуация была с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Людям все должно быть очевидно.» #slavicwarriors #slavicfighters #mma #bellator #славяне #спорт #likeforlikes #acb #m1 #fightnights #like4likes #boxing #единоборства #бои #бокс #slavic #newstream #новыйпоток #шторм #поветкин

Фото опубликовано SLAVIC WARRIORS (@slavic_warriors)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

10. Ваших бывших однокурсников вы называете снисходительно - «дрыщи» или «пузатики»:

Футбольчик... #joma2 #football #минифутбол #футзал #майка #дрищ #panna #технично

Фото опубликовано Дима Ширяев (@mak_mak_makaron)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

11. Когда вы приходите в фитнес-зал, тренер говорит: «А вот идет надежда российского пауэрлифтинга!»:

В момент этого кадра зафиксировав 12 повторение, @olegpylypiak фактически приносит победу нашей команде. Только мы с @viking_ivan знаем как долго мы к этому шли и что значит для нас именно этот кубок. Я не помню, когда было так тяжело как на этом финале и когда ещё вся команда работала как единый механизм, стоя друг за друга и работая на пределе до конца! Спасибо ребята, это было сильно! #федерациясиловогоэкстримаукраины #силовойэкстрим #стронгмен #strongman

Фото опубликовано Валерий Газаев (@valerii_gazaiev)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

12. В прошлый Новый год вы не включали телевизор, потому что «волхв Велеслав не велит славянам телевизор смотреть»:

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

13. Летом в Сочи вы вышибли максимум очков на аттракционе по силе удара. Призом стал розовый плюшевый медведь:

Hiy

Фото опубликовано Pink teddy bear (@pink_teddy.bear)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

14. Музыкант Сергей Михалок («Ляпис Трубецкой») – правильный мужик:

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

15. Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик, повелитель муромских лесов – правильный мужик:

#вячеславдацик #дацик #вячеслав

Фото опубликовано Vyacheslav Datsik (@miniralisimus)

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

16. Новый год – это праздник, который придумали рептилоиды, с целью ослабления русской нации:

А) Да
Б) Нет
С) не знаю

17. Новый год должен быть рабочим днем:

А) Да
Б) Нет
С) Не знаю

РЕЗУЛЬТАТЫ

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «ДА»:

Никакой Новый год не заставит вас свернуть с пути ЗОЖ. Салаты, торты и шампанское – все это вы оставите слабакам, а сами продолжите ковать стальные мускулы и железный характер. Максимум, что вы сможете себе позволить на каникулах, это пересмотреть художественный фильм «Конан-Варвар» (1982 г.) для мотивации.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕТ»:

Новый год – ваш праздник. Вы, может, и баловались гантелями время от времени в течение года, но для себя решили твердо: конец декабря – это время отложить все лишнее в этой жизни. И дать последний смертельный бой салатам и курятине, запеченной в духовке.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕ ЗНАЮ»:

Состоявшегося человека отличает цельное мировоззрение. Пора определяться на чьей вы стороне и кто ваши герои. Вячеслав Дацик или Дэвид Боуи? Решайтесь и смело смотрите в глаза судьбе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Хоккей
ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада - Россия с минуты молчания
Футбол
Шамиль Газизов: «Уфа» не рискует, назначая Семака главным тренером
Футбол
«Барселона» близка к подписанию контракта со Срной
Другие
Виталий Мутко: Мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться
Футбол
День в истории. Доменико Кришито – 30!
Хоккей
Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018
Хоккей
Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛ
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями
все новости