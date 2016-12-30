Тест: новогодние салаты или ЗОЖ?

Останетесь ли вы в форме во время новогодних каникул? Ответ – в тесте «Советского спорта».

1. Весь год вы постили в соцсетях картинки спортивных мотиваторов: «Только штанга понимает меня», «Девушка должна приседать, а не материться, курить и бухать»:





А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

2. Однажды ваши родные подслушали телефонный разговор, где вы обсуждали куда лучше колоть анаболические стероиды – в ногу, в ягодицы или в вену на голове:

💪😂#синтол #bodybuilding #gym #sport #fitnes #crossfit #powerlifting Фото опубликовано Спортивные Товары (@bodybuilding.95) Дек 14 2016 в 5:26 PST

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

3. Вы подписаны на канал «По программе дедушки Мороза». По его заветам, вы намерены 1 января нырнуть в прорубь, потом боксировать с пацанами, потом отжиматься:





А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

4. Вы состоите в движении «Уходи, алкоголь!». По вечерам вы патрулируете улицы района, отнимаете бутылки у людей и читаете им нотации:





А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

5. На Новый год вы советуете маме добавить в оливье протеиновый порошок. «Так будет больше белка!», - аргументируете вы:

On passe à l'étape supérieur #Whey Фото опубликовано Ilan Arfi (@ilanarfi56) Дек 29 2016 в 7:08 PST

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

6. В 2016 году вы расстались со своей девушкой по той причине, что она курила:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

7. Ваши друзья – мускулистые и румяные добры-молодцы. У каждого есть татуировка с «коловратом» и рунами. Ваши соседи их боятся:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

8. В этом году вы пожали 160 кг без экипа, прошли 100-дневный челлендж по бегу и сделали 30 650 берпи:

Разминка на Чемпионате! #power#powerlifting#fitness#fit#fitnessaddict#fitnessmotivation#fitnesslife#bench#benchpress#sport#personaltrainer#treiner#wpc#wrpf#элита#пауэрлифтинг#жим#жимлежа#мотивация#фитнес#squat#deadlift#motivation#персональныйтренер#instafit#gymlive#gym#fitnesslive#асмвитязь Фото опубликовано Андрей Сапожонков (@sap_andruha) Дек 29 2016 в 5:59 PST

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

9. Когда по телевизору берут интервью у бойца ММА из Омска Александра Шлеменко, вы всегда делаете телевизор громче. «Мужик дело говорит!», - уверяете вы:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

10. Ваших бывших однокурсников вы называете снисходительно - «дрыщи» или «пузатики»:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

11. Когда вы приходите в фитнес-зал, тренер говорит: «А вот идет надежда российского пауэрлифтинга!»:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

12. В прошлый Новый год вы не включали телевизор, потому что «волхв Велеслав не велит славянам телевизор смотреть»:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

13. Летом в Сочи вы вышибли максимум очков на аттракционе по силе удара. Призом стал розовый плюшевый медведь:

Hiy Фото опубликовано Pink teddy bear (@pink_teddy.bear) Сен 19 2015 в 8:38 PDT

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

14. Музыкант Сергей Михалок («Ляпис Трубецкой») – правильный мужик:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

15. Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик, повелитель муромских лесов – правильный мужик:

#вячеславдацик #дацик #вячеслав Фото опубликовано Vyacheslav Datsik (@miniralisimus) Дек 9 2016 в 2:54 PST

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

16. Новый год – это праздник, который придумали рептилоиды, с целью ослабления русской нации:

А) Да

Б) Нет

С) не знаю

17. Новый год должен быть рабочим днем:

А) Да

Б) Нет

С) Не знаю

РЕЗУЛЬТАТЫ

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «ДА»:

Никакой Новый год не заставит вас свернуть с пути ЗОЖ. Салаты, торты и шампанское – все это вы оставите слабакам, а сами продолжите ковать стальные мускулы и железный характер. Максимум, что вы сможете себе позволить на каникулах, это пересмотреть художественный фильм «Конан-Варвар» (1982 г.) для мотивации.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕТ»:

Новый год – ваш праздник. Вы, может, и баловались гантелями время от времени в течение года, но для себя решили твердо: конец декабря – это время отложить все лишнее в этой жизни. И дать последний смертельный бой салатам и курятине, запеченной в духовке.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «НЕ ЗНАЮ»:

Состоявшегося человека отличает цельное мировоззрение. Пора определяться на чьей вы стороне и кто ваши герои. Вячеслав Дацик или Дэвид Боуи? Решайтесь и смело смотрите в глаза судьбе.