97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о главной сенсации дня – победе Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном.

Не нужно напоминать, что этой осенью в Нью-Йорке в битве за шахматную корону сошлись норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин. Наш гроссмейстер дотянул, говоря хоккейным языком, до овертайма (6-6), но там проиграл на буллитах – в блице.

И вот теперь, именно на чемпионате мира по блицу, Карякин обыграл Карлсена. О том, как это было, рассказывает менеджер Сергея – Кирилл Зангалис.

- Очень здорово, что современное шахматное руководство стало проводить чемпионаты мира, гран-при и другие турниры в одни и те же сроки, - рассказывает Зангалис. – Раньше все было, как бог на душу положил. Никакой системы. Но теперь ноябрь – чемпионат мира, март – турнир претендентов, декабрь – очень увлекательный, развлекательный, престижный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

Впервые официально он был проведен в 2012 году. Тогда Карякин проиграл Карлсену в личной встрече, но в итоге его опередил и стал первым официальным чемпионом мира по быстрым шахматам. После этого Карлсен дважды выигрывал этот турнир. Он сейчас является действующим чемпионом мира.

Сергей вернулся из Нью-Йорка, и у него не было ни минуты для занятий шахматами. Стране нужно было узнать, кто он такой. И начиная со второго декабря, мы побывали на множестве интервью, в разных телепрограммах. Карякин твердо сказал, что в таких турнирах, как сейчас в Катаре, он хочет просто снова почувствовать шахматы. Вернуться в свою тарелку. Никаких целей не ставит, и если попадет в тройку, это будет уже хорошее достижение.

Грустно было видеть его после первого игрового дня всего лишь в первом полтиннике. В итоге Карякин стал 19-м. Карлсен тоже не смог выйти в лидеры, став третьим. А победил в турнире по быстрым шахматам Василий Иванчук.

- Как вы узнали о победе подшефного в блице?

- Я за ним вообще не следил! Были срочные дела, не заходил в интернет. И как же я удивился, когда заглянул на сайт сразу после пятого тура. Даже не знал, с кем играл Карякин. До этого он в этот день выиграл четыре партии из четырех. Карлсен отстал лишь на пол-очка.

Их свел жребий, и Карякин в пятом туре очень красиво победил черным цветом. Потом выиграл еще раз – шестую партию из шести. А потом сделал три ничьи подряд.

На данный момент, после девятого тура, лидируют двое – Карякин и Карлсен. По 7,5 очков. Но впереди еще 13 туров, а в блице все может измениться. Если же Сергей опередит Магнуса и выиграет титул, это будет достойнейшее завершение года. Хотя давайте не спешить.

- Как именно Карякин победил черными? Какие подробности?

- Сергей провел очень хорошую качественную партию. Филигранный эндшпиль! Очень трудно технически это выиграть. Ферзь и легкая фигура против ладьи и легкой фигуры. Не каждый гроссмейстер на такое способен!

Партия затянулась на 97 ходов. Похоже, Карлсен очень быстро пошел на какой-то вариант – и чудовищно ошибся. И уже к 21-му ходу у Сергея был гигантский перевес. Реализовать победу было технически сложно. Но Карякин с этим блестяще справился. А окончание вообще получилось шедевральным.

- Как Сергей будет встречать Новый год?

- Если не задержится самолет, то Карякин прилетит 31 декабря в 15.00 в Москву. Сергей категорически против торжеств и приемов. Наконец-то побыть дома!

Сейчас ведь о Карякине снимают документальный фильм. Телевизионщики умоляли поснимать, как Сергей встречает Новый год. На что услышали очень жесткое «нет»: «Я очень устал…»

Вообще знающие люди советовали Карякину не ехать в Доху. Сергей был жутко измотан. Но он поехал. И теперь я как менеджер безумно верю в то, что Карякин сможет выиграть блиц-турнир. Может, это не такая серьезная штука как «классика», но титул есть титул. А обогнать Карлсена, победив его в личной встрече – это бесценно!