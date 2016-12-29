Санта огорчил Уфу! Все об инфарктной битве «Магнитки» с «Салаватом»

Новичок «Металлурга» Томми Сантала забил свой первый гол в КХЛ, который оказался решающим в битве лидеров Востока.

Ну а разве кто-то сомневался, что последний матч в уходящем году между «Магниткой» и «Салаватом» не станет доброй рождественской сказкой, а быстро превратится в очередной триллер в принципиальном противостоянии двух восточных суперклубов?

Чемпион в этой встрече обошелся без разминки. И нокаутировал хозяев уже на первых минутах.

0.30. Удален за подножку уфимский защитник Сами Леписте. И через 20 секунд магнитогорец Оскар Осала открывает счет.

1.06. второе удаление у хозяев. На этот раз провинился уже нападающий Евгений Коротков. И вскоре Осала вновь реализует большинство. Кстати, в обоих этих результативных атаках набирает очки за счет результативных передач и Томми Сантала.

Вот такой «Ос-салам Алейкум» с ярко выраженным финским акцентов от нападающего «Металлурга» Осалы уфимским трибунам в самом начале встречи.

Когда к середине матча на табло после гола Яна Коваржа зажглось 0:3, многие зрители, наверное, решили, что в этом матче все кончено.

Но все, напротив, только начиналось!

На нокаут уфимцы ответили не менее сокрушительной «двоечкой», отыграв пару шайб за 15 секунд!

Сперва Линус Умарк в буквальном смысле обокрал голкипера «Магнитки» Кошечкина. Василий был уверен, что прижал шайбу ко льду возле правой штанги. И под гипноз этой уверенности попали все столпившиеся вокруг игроки.

Все кроме Умарка!

Который углядел, что шайба не зафиксирована. Цапнул ее крюком, объехал ворота и завел в пустой угол! Никто из уральских игроков в этот момент даже не дернулся ему помешать.

Более того, пока они приходили в себя после весьма курьезного и неожиданного гола, в своей зоне грубо ошибся защитник сборной России Алексей Береглазов. Его рискованный диагональный пас неожиданно для всех вывел на ударную позицию омскую Царь-пушку. И Денис Куляш зарядил от души не оставив Кошечкину не малейшего шанса среагировать на бросок.

На 43-й минуте счет сравнялся. Казалось, что все плюсы теперь на стороне хозяев. И уфимцы отыгравшись с 0:3 дожмут чемпионов на льду родной арены.

Но вот тут Сантала и превратился в Санту для всего Магнитогорска, забросив решающую шайбу в этом матче из-под защитника.

Как не поздравить «Магнитку» с новогодним подарком?

Ведь Сантала дебютировал в КХЛ в декабре, в возрасте 37 лет! Поддался на посулы щедрого уральского клуба, разорвал контракт со швейцарским «Клотеном». И вместо того, чтобы справлять Рождество дома, вот уже третий матч проводит за «Металлург» в КХЛ, где вместо рождественских каникул – новогодние.

Кстати, за три матча – у Санталы 5 (1+4) очков. Совсем неплохо для дебюта в составе действующего обладателя Кубка Гагарина. Ну и первая шайба, повторюсь, победная. В очень важном матче.

Еще один гол магнитогорцы завели в пустые ворота.





