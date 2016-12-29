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Начать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подряд

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Начать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подряд
Источник: ХК СКА

«Локомотив» отомстил СКА за 1:7 и испортил лидеру регулярного чемпионата Новый год.

«Все на т…»

В год своего 70-летия СКА радует болельщиков. Кроме простых радостей в виде фирменной новогодней атрибутики и возможности посмотреть на команду перед праздником клуб сделал городу подарок покрупнее – целый «Хоккейный город». Так называется большой спортивный комплекс в двух минутах ходьбы от Ледового дворца. Сооружение презентовали журналистам перед прошлым домашним матчем, а три недели спустя в комплексе начал работать открытый каток. С 30 декабря он будет открыт для всех желающих, а в первый день его опробовали игроки СКА, не попавшие в заявку на игру с «Локомотивом». Евгений Иванников, Динар Хафизуллин, Стив Мозес и Александр Хохлачев в компании с Алексеем Яшиным сыграли против воспитанников и воспитанниц школы «СКА-Стрельна», которым помогал маскот армейцев Конь-Огонь.

Роман Ротенберг: На открытом катке в «Хоккейном городе» можно проводить официальные матчи

Следом еще один товарищеский матч между командами «Друзья СКА»и «Ленинград», но перед этим официальное открытие катка. Роман Ротенберг при участии вице-губернатора Владимира Кириллова и Александра Медведева перерезает красную ленточку. Экс-главе КХЛ приходится работать на два фронта, вот и на приветственном слове чуть не происходит конфуз.

– Все на т… на хоккей! – за какие-то мгновения член совета директоров СКА перевоплощается в генерального директора теннисного St. Petersburg Open и обратно.

Александр Медведев: Кто-то должен снять заклятие победы в регулярном чемпионате. Почему бы это не сделать СКА?

Явление миротворца

Армейцы вернулись в Петербург с прерванной победной серией из девяти игр. «Ак Барс» – единственная команда в регулярке, которая обыграла СКА дважды, пусть и в серии буллитов.

Склонный к постоянной ротации Олег Знарок возвращает в ворота Игоря Шестеркина. У голкипера было достаточно времени, чтобы отдохнуть после Кубка Первого канала, но он не выручает, когда уже на третьей минуте забивает Петри Контиола. Молодой вратарь просто не успевает среагировать на кистевой бросок из-под Антона Белова. Потом Шестеркин не ошибается, но справиться с выходом два в один и он не в силах: Брендон Козун в конце второго периода приближает СКА к первой в сезоне серии из двух поражений подряд.

«Локомотив» последний раз побеждал армейцев в феврале, когда команды начинали серию плей-офф. После той игры Илья Ковальчук сел в запас, и на помощь форварду приезжал Вячеслав Быков. Спустя десять месяцев в Ледовый приезжает другой «миротворец». В «Зените» конфликтов вроде как нет, но помощь Анатолия Тимощука в контакте с Мирчей Луческу может пригодиться футболистам. Слух вполне реален на фоне возможного назначения главным тренером «Уфы» Сергея Семака, который не скрывал, что желает поработать самостоятельно. Вряд ли экс-капитан «Зенита» приехал просто посмотреть на СКА. Тем более сине-бело-голубым скоро выходить из отпуска.

Тихони-драчуны

Пока СКА борется с нулевой реализацией своих моментов, матч приобретает любопытный второстепенный сюжет. Не самые буйные Вадим Шипачев и Эмиль Галимов сталкиваются друг с другом в первом периоде: форвард гостей атакует армейца локтем в голову. Лидер СКА и сборной России встает не сразу и шокированным уходит на скамейку к врачу команды Егору Козлову. Проходит пять минут, и Шипачев наносит ответный удар, укладывая соперника в чужой зоне. Взбешенный Галимов цепляет обидчика клюшкой, а потом старается как бы вызвать его на бой. На пути встают арбитры и целые пятерки команд, а Эмилю приходится уйти на скамейку штрафников.

Больше эти игроки не пересекаются, их роли занимают другие хоккеисты. Изначально мирная смена пятерок превращается в разборку Сергея Плотникова и Якуба Накладала. Чех бьет клюшкой, армеец отвечает кулаками, хоккеисты валятся на лед. Первый раунд можно оставить за Накладалом, а потом Плотников отвечает оппоненту несколькими попаданиями.

Перемена почти к лучшему

Плотников отбывает пятиминутный штраф, а его место в первом звене занимает Александр Барабанов. В начале третьего периода именно он начинает голевую атаку, и Ковальчук наконец-то забивает Алексею Мурыгину. Обладатель самой длинной сухой серии в КХЛ за 40 минут ловит все, но против кистевого броска лучшего бомбардира СКА приема не находится. Он есть у Алексея Кудашова в виде тренерского челленджа, но линейные арбитры на повторе офсайда не замечают. 

За две минуты до конца периода гости остаются в меньшинстве. Знарок снимает вратаря, но вшестером армейцы скорее близки к третьей пропущенной шайбе. Получается только отправить Мурыгина в нокдаун броском Никиты Гусева в шлем.

Впервые при Знарке СКА проиграл два раза подряд. Но впереди новый год, а там все начинается с чистого листа.

Матч

СКА - Локомотив - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 3:57 (0:1). Козун (Тэлбот), 38:35 (0:2). Ковальчук (Войнов, Барабанов), 40:20 (1:2).

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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