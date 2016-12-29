«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» - о последнем матче КХЛ в 2016-м
СКА получил божье наказание, Алексей Мурыгин принес победу своей команде, а «Локомотив» после разгромного поражения 1:7
сделал выводы.
«Не смогли переиграть вратаря»
О фантастической
игре голкипера ярославского клуба говорили все. Начали это делать главные тренеры
СКА и «Локомотива»:
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Бывают такие игры, когда соперник
давит, создает много моментов, но выигрываешь ты, – говорит Алексей Кудашов. –
За счет игры вратаря, самоотверженности, везения все удалось. Сегодня была одна
из таких игр.
Олег Знарок начинает с приятного, но дальше только о печальном: упоминает
о Мурыгине, а после говорит о том, что не только голкипер «Локомотива»
причастен ко второму поражению подряд:
– Всех с Новым годом, желаю
здоровья, счастья. Мы не смогли переиграть вратаря. Не очень серьезно
относились к своим моментам поначалу.
– Причина невезения – недостаточная концентрация?
– Наверное, так можно сказать по первому периоду. Потом мы захотели, все силы приложили. Боженька нас наказал, – сказал Знарок.
«Новогоднего настроения пока не было»
Илья Ковальчук находит причины проигрыша все-таки только в действиях хоккеистов
СКА:
- Первые два периода играли безобразно. В третьем было лучше, создали моменты, но не смогли их реализовать. Надо сделать выводы. У нас будет несколько выходных, восстановимся. Впереди сложная серия, надо набирать силы. Были моменты, но их создавала только одна тройка, остальные три - нет. Надо лучше начинать матчи.
– Новогоднее настроение не ушло из-за поражения?
– Его и не было пока. Мы понимали, что будет важная игра с большим количеством зрителей. Новогоднее настроение будет 31 декабря.
– Что пожелаете болельщикам?
– Хочется поблагодарить болельщиков за 2016 год. У нас лучшая атмосфера не только в КХЛ и Европе, но и со всей Америкой вместе взятой. Клуб делает много для болельщиков, а они чувствуют, что мы вместе. Дай бог, чтобы мы оставались одной семьей, нас ждут великие дела.
«Шипачев сказал, что я несильно его задел»Не в лучшем расположении духа и Вячеслав Войнов, который сетует на отсутствие удачи – сегодня от СКА она действительно отвернулась и повернулась к Алексею Мурыгину.
– Если бы начали игру так же, как заканчивали, может, результат был бы другой. Вратарь у них очень хорошо сыграл сегодня.
– Последняя домашняя игра проиграна. Новогоднее настроение после такого поражения осталось?
– Честно говоря, оно подпорчено. Хотели дома выиграть, порадовать болельщиков, но у нас этого не получилось.
– Уже 2 января у СКА начнется новая выездная серия. Успеете отдохнуть, восстановиться психологически и хорошо отпраздновать Новый год?
– Конечно. Первого числа у нас будет сбор, тренировка. К следующей игре будем готовы
Один из
ярких моментов встречи - размен силовыми приемами между Вадимом Шипачевым и Эмилем Галимовым – на
15-й минуте нападающий ярославцев ударил форварда СКА локтем и, как
показалось, должен был получать «5+20». Однако уже после игры Галимов признается:
удара не было, решение судей не ошибочно.
– Был игровой момент: я переносил руку, если честно, удара там и не получилось в лицо, он скользящий был, – объясняет Галимов. – Не знаю, почему Шипачев так упал. Я вроде потом говорил с ним, он сказал, что я несильно его задел. Нормально все.
– Вы были готовы к тому, что получите штраф до конца игры?
– Нет, почему? Судьи правильно отреагировали, потому что видели, что ничего не было.