«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» - о последнем матче КХЛ в 2016-м

СКА получил божье наказание, Алексей Мурыгин принес победу своей команде, а «Локомотив» после разгромного поражения 1:7 сделал выводы.

«Не смогли переиграть вратаря»

О фантастической игре голкипера ярославского клуба говорили все. Начали это делать главные тренеры СКА и «Локомотива»:

– Бывают такие игры, когда соперник давит, создает много моментов, но выигрываешь ты, – говорит Алексей Кудашов. – За счет игры вратаря, самоотверженности, везения все удалось. Сегодня была одна из таких игр.

Олег Знарок начинает с приятного, но дальше только о печальном: упоминает о Мурыгине, а после говорит о том, что не только голкипер «Локомотива» причастен ко второму поражению подряд:

– Всех с Новым годом, желаю здоровья, счастья. Мы не смогли переиграть вратаря. Не очень серьезно относились к своим моментам поначалу.



– Причина невезения – недостаточная концентрация?

– Наверное, так можно сказать по первому периоду. Потом мы захотели, все силы приложили. Боженька нас наказал, – сказал Знарок.

«Новогоднего настроения пока не было»

Илья Ковальчук находит причины проигрыша все-таки только в действиях хоккеистов СКА:



- Первые два периода играли безобразно. В третьем было лучше, создали моменты, но не смогли их реализовать. Надо сделать выводы. У нас будет несколько выходных, восстановимся. Впереди сложная серия, надо набирать силы. Были моменты, но их создавала только одна тройка, остальные три - нет. Надо лучше начинать матчи.



– Новогоднее настроение не ушло из-за поражения?

– Его и не было пока. Мы понимали, что будет важная игра с большим количеством зрителей. Новогоднее настроение будет 31 декабря.



– Что пожелаете болельщикам?

– Хочется поблагодарить болельщиков за 2016 год. У нас лучшая атмосфера не только в КХЛ и Европе, но и со всей Америкой вместе взятой. Клуб делает много для болельщиков, а они чувствуют, что мы вместе. Дай бог, чтобы мы оставались одной семьей, нас ждут великие дела.

«Шипачев сказал, что я несильно его задел»

Один из ярких моментов встречи - размен силовыми приемами между Вадимом Шипачевым и Эмилем Галимовым – на 15-й минуте нападающий ярославцев ударил форварда СКА локтем и, как показалось, должен был получать «5+20». Однако уже после игры Галимов признается: удара не было, решение судей не ошибочно.



– Был игровой момент: я переносил руку, если честно, удара там и не получилось в лицо, он скользящий был, – объясняет Галимов. – Не знаю, почему Шипачев так упал. Я вроде потом говорил с ним, он сказал, что я несильно его задел. Нормально все. – Вы были готовы к тому, что получите штраф до конца игры?

– Нет, почему? Судьи правильно отреагировали, потому что видели, что ничего не было.

Не в лучшем расположении духа и Вячеслав Войнов, который сетует на отсутствие удачи – сегодня от СКА она действительно отвернулась и повернулась к Алексею Мурыгину.Если бы начали игру так же, как заканчивали, может, результат был бы другой. Вратарь у них очень хорошо сыграл сегодня.– Честно говоря, оно подпорчено. Хотели дома выиграть, порадовать болельщиков, но у нас этого не получилось.Конечно. Первого числа у нас будет сбор, тренировка. К следующей игре будем готовы