$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».

Во-первых, посмотрите видео. Только что Артемий Панарин вышел к прессе в Нэшвилле, где «Чикаго» проведет очередной матч – и дал интервью на главную тему дня.





- Больших переживаний не было. И что в этом сверхъестественного? – сказал Артемий Панарин, выступая перед журналистами в Нэшвилле. – Если бы что-то пошло не так, то другое дело. Но я рад, что все сложилось хорошо.

- Вы согласились на меньшую зарплату, чем могли бы получить. И подписали контракт на меньший срок, чем могли бы. Насколько для вас важно – остаться в городе и в команде?

- Если я согласился, значит, очень важно. В «Чикаго» дали мне возможность играть на высоком уровне. Все условия, которые здесь предоставлены, мне очень нравятся. Нет смысла что-то менять. А всех денег не заработаешь.

- Насколько важным был фактор, что вы остаетесь в клубе, где играете в тройке с Патриком Кейном? Насколько ценна ваша химия на льду и вне льда?

- Это очень важно не только для меня, но для любого хоккеиста. Потому что люди иногда попадают в такие команды, где не могут себя проявить. Поэтому им очень тяжело приходится. Так что для меня все хорошо сложилось. Я очень рад. Отличная команда. Отличный город и болельщики, руководство, тренеры. Все карты сложились в мою пользу.

Еще хотел бы сразу сказать большое спасибо Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну за то, что оказали мне такое доверие, - Панарин перечислил имена высшего руководства «Чикаго».

- А важным ли было подписать контракт именно сейчас, чтобы этим вопросом вас не терзали по ходу всего сезона?

- Это важно даже не из-за вопросов, а из-за давления, которое я оказываю сам на себя. Но это все зависит от человека. Вот я могу сам на себя давить, что мне нужно оправдывать этот контракт и так далее. Хорошо, что сейчас подписали. Меньше давления. Но я-то все равно буду на себя давить, потому что нужно оправдывать контракт.

Артемий Панарин и агент Дэн Мильштейн обсуждают детали нового контракта с "Чикаго". pic.twitter.com/xQZlTm7V0A — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 29 декабря 2016 г.

Во-вторых, официальный сайт НХЛ сообщает интересные подробности. Оказывается, перед подписанием контракта Артемий Панарин сменил агента. Он все полтора сезона в «Чикаго» работал с Томом Линном. Но две недели назад позвонил агенту Павла Дацюка – Дэну Мильштейну и сказал: «Хотел бы поработать с вами».

В итоге сделка была совершена всего за двое суток, что очень быстро для такого договора - $12 млн за два года. Это так называемый контракт-мостик. То есть через два сезона, в 2019 году, Панарин сможет подписать договор-блокбастер в духе Владимира Тарасенко, который получил $60 млн на восемь лет.

Еще интересно, что 53%суммы от нового контракта дадут Панарину вперед, то есть он сможет положить эти деньги под проценты в банк и заработает еще в районе $0,5 млн. Так что нельзя говорить, что «Чикаго» недооценил свою звезду. Панарин получил где-то $6,5 млн в год.

Сравните с Никитой Кучеровым, которому «Тампа» дала $14,2 млн за три года, то есть $4,7 млн за сезон. Все считают, что «молния» жутко недооценила своего лучшего бомбардира. А вот о «Чикаго» этого сказать нельзя. С Панариным поступили честно.