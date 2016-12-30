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Не достали «Звезду». Как ЦСКА уступил «Црвене Звезде»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не достали «Звезду». Как ЦСКА уступил «Црвене Звезде»
Источник: ПБК ЦСКА

Провалив начало матча против «Црвены Звезды», столичные армейцы проиграли свой последний матч в уходящем году.

РАСКЛАД

- Нас ждет встреча с командой, которая многое сохранила с момента последнего плей-офф в Евролиге, - рассуждал накануне поединка главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. – На протяжении многих лет у них держится и костяк основной группы игроков, и наставник, и философия. «Црвена Звезда» агрессивно действует на обеих половинах площадки, питается энергией своих болельщиков – особенно в матчах, которые проводятся на большой арене. В этом сезоне белградцы уже выиграли несколько важных встреч – например, у «Маккаби» и «Реала». И они по-прежнему всерьез рассчитывают на попадание в восьмерку лучших. Так что нам понадобятся дополнительные мотивация и энергия.

Календарь армейцев под конец года выдался сложным. Последние полторы недели команда почти не отдыхает. Два поединка за три дня в Евролиге (на выезде с «Маккаби» и дома против «Фенербахче»), встреча в Единой лиге против «Енисея» (к счастью, опять же дома, а не в Красноярске), теперь вот - выезд в Белград, а между этим – постоянные и непростые тренировки. Ладно, хотя бы Нандо Де Коло вернулся – не выходивший на площадку с середины ноября из-за проблем с бедром француз, наконец, полностью восстановился и отыграл свои 22 минуты в матче с «Енисеем». По сути, лазарет команды опустел – теперь там остается только Павел Коробков, перенесший операцию на колене и лишь на днях отказавшийся от костылей (но в строю его ждать еще нескоро).

При этом силы тают. Тяжелый матч с «Фенером» показал, что ЦСКА далек от оптимальной формы. Ведя в счете к большому перерыву, армейцы дали стамбульцам себя догнать, а в овертайме дружно провалились. Счет той пятиминутки – 4:20 – красноречив. И речь не только в силе соперника (хотя подопечные Желько Обрадовича – одни из главных фаворитов Евролиги). Речь и о банальной «физике» баскетболистов в красно-синей форме. Год был тяжелый, и до небольшого отпуска парни Итудиса дотягивают на морально-волевых. При этом оступаться в поединке с «Црвеной Звездой» не хотелось. Все-таки – последний матч в году. Последний матч первого круга регулярного чемпионата Евролиги. И второй в турнире – после поражения от «Фенера».

А кому хочется проигрывать дважды подряд?

МАТЧ

Победа в поединке с «Енисеем» могла вернуть уверенность, но все-таки соперник был не так силен. То ли дело – белградцы. На своей арене. При поддержке 20 тысяч зрителей. Весной они не помогли «Црвене Звезде» в четвертьфинальной серии против ЦСКА. Но что будет сейчас?

Трогательный момент, когда на стадионе запустили песню Tamo daleko в исполнении хора Александрова (трагически погибшего в катастрофе Ту-154 пару дней назад), остался позади. Стартовый спорный – старт кошмара для армейцев. Первые минуты – полный провал. Мажут Де Коло и Виктор Хряпа, теряют мяч Виталий Фридзон и Аарон Джексон. Хозяева выдают рывок – 11:0. И даже полная замена своей пятерки, проведенная Итудисом, ситуацию никак не исправляет. Разве что начинает попадать Андрей Воронцевич, быстро набирая 7 очков. Но его усилий не достаточно, чтобы сократить отставание в счете. Наоборот – оно только растет! Трешка Марко Симоновича за 2 минуты до конца первой четверти делает разницу совсем уж неприличной – 23:9.

Гости, наконец-то, оживают лишь в начале второго отрезка матча. Ударно работает под щитом Никита Курбанов, стабильно попадает издали Милош Теодосич. На мгновение кажется – наступит перелом. На табло – 31:27. Все еще в пользу «Црвены Звезды». Но бесконечная череда фолов, перебор командных замечаний, и регулярные потери не позволяют красно-синим дожать соперников.

А как хозяев гонят полные трибуны!

Огнен Кузмич, все тот же Симонович и Чарльз Дженкинс делают то, чего от них ждут 20 тысяч местных болельщиков – возвращают прежнюю разницу в 14 очков. После большого перерыва ненадолго кажется, что ЦСКА все же может переломить игру. Но если Воронцевич попадает раз за разом, плюс что-то добавляет Джексон, у остальных армейцев ничего не клеится. Не хватает сил. Возможно – желания. А может – концентрации. Исход понятен задолго до сирены. И избежать разгрома – все, что получается у красно-синих в их заключительной игре в этом году.

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67

Состав

Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)

ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)

Место и дата

29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция

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