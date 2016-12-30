«Проклятье Баттона работает». Как Россия впервые за 9 лет проиграла США (отчет)

Клейтон Келлер атакует ворота Ильи Самсонова Источник: IIHF

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о матче Россия – США (2:3) на молодежном чемпионате мира.

А когда мы последний раз проигрывали сборной США на молодежном уровне?

2016 – 2:1 в полуфинале.

2015 – 3:2 в четвертьфинале.

2014 – 5:3 в четвертьфинале.

2013 – 2:1 в группе.

2012 – не встречались.

2011 – не встречались.

2010 – не встречались.

2009 – не встречались.

2008 – вот, поражение в группе (2:3). Но в матче за бронзу мы взяли реванш (4:2).

То есть американцы для России на молодежном чемпионате мира – совсем не крепкий орешек. Хотя звезд там хватало. Одна только первая пятерка в прошлом году чего стоит: Мэтт Ткачук, Зак Веренски, Остон Мэттьюз…

И победили, без проблем.

Сейчас в составе у сборной США выделялись Колин Уайт, Клейтон Келлер, Трой Терри, Тейдж Томпсон, набравшие по три очка на турнире. Но первые в списке бомбардиров – трое русских: Кирилл Капризов (4+3=7), Егор Рыков (1+4=5), Михаил Воробьев (0+5=5). Даже тут у нас в теории преимущество.

Но в первом периоде сборная США нас задавила: 18-6 по броскам! Это большая радость, что счет к перерыву был 1:1. На пятой минуте у американцев отличился Келлер, но потом Кирилл Ураков забил в меньшинстве. Вот как обернулся один из наших недостатков – неважная дисциплина. Только в первом периоде мы схватили три удаления.

В периоде втором уже мы бросали больше (11-6), но пропускали чаще. Еще одно удаление, теперь за нарушение численного состава – и вот Уайт реализует большинство. А потом забивает Терри, делая счет 3:1 в пользу сборной США. Тут показалось, что Россия может повторить судьбу Латвии (1:6) или Словакии (2:5) – с таким счетом эти сборные проиграли американцам.

На 38-й минуте интригу вернул Егор Рыков – он нанес бросок, и шайбу в ворота подправил наш капитан Кирилл Капризов. Спасем матч?

Третий период начался с того, что сборная России пошла на решительный штурм ворот американцев. Но дожать соперника не смогла.

А вот концовка матча была не наша. Сначала удаление Уракова за 3.57 до сирены.

За 1.29 – Зборовский сдвигает ворота, и по правилам это штрафной бросок.

Самсонов хладнокровно выбил шайбу у Томпсона. Мы сняли вратаря, но забить третий гол так и не сумели.

Первое поражение сборной России от американцев на молодежных чемпионатах мира за последние 9 лет.

Это был последний хоккейный матч в 2016 году, и обидно, что мы завершили его на такой ноте. Теперь сборная России сыграет первого января в четыре ночи против словаков.

И вот что интересно. Помните, перед началом турнира я публиковал прогноз эксперта Крэйга Баттона?

Тогда многие возмущались, что это он оставил Россию без медали.

Но смотрите, пока Баттон не ошибся, рисуя нам маршрут. Россияне идут на третье место в группе. Канадцы могут стать первыми, если победят США. Словаки наверняка будут четвертыми.

Правда, в другой группе пока хаос из-за того, что действующий чемпион мира – Финляндия – внезапно проиграл чехам (1:2) и датчанам (2:3). Может получиться так, что в четвертьфинале Россия сыграет как раз с Данией. Но вот в полуфинале вполне светит Канада, а в матче за третье место – Штаты, которые нас тут уже победили. Все, как Баттон и предсказал.

Посмотрим, как оно будет.