Лайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробности

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередную игру чемпионата НХЛ.

Смотрите, дорогие друзья, что приключилось с Александром «Великим» Овечкиным, когда вся Россия спала.



Как сообщала иностранная пресса, капитан «Вашингтона» на заработанные деньги приобрел пять лет назад себе дом в городке Маклин, штат Вирджиния. В Америке все данные открыты, и вот пишут, что эта недвижимость стоит $4,2 млн. Там пять спален, семь с половиной ванных комнат, а общая площадь – 11 тысяч скверофитов, то есть тысяча с небольшим квадратов в метрах.





И вот в этом доме Овечкин счастливо жил, пока там не сломались ворота. Просто в США внезапно кончилось электричество. Отключили свет.

А ведь вся территория обнесена решетчатым забором из стальных прутьев. А по календарю – матч против «Нью-Джерси», на которой желательно попасть.

И что делает Александр наш Овечкин? Он пишет об этом событии в инстаграм!

Он так и сообщает: «Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик @kuzy092».

Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 😂😂😂 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

Электрик Kyzy092 – это как вы догадываетесь, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он сидел себе дома и пил чай, но тут в инстаграм приходит сообщение. Друг попал в беду, нужно его спасать.

Овечкин же время не теряет. Он уже подготовил лестницу-стремянку, которую привез с собой из России. Позвал двух человек, среди которых его мама Татьяна Николаевна. Рядом бегает любимый пес, его тоже пригласили на помощь. Третий человек снимает все это на видео.

И вот Овечкин стоит на стремянке и ждет. Он даже надел торжественный костюм с галстуком, потому что не каждый день лазаешь по заборам, а тебя снимают на видео. Нужно быть при параде.

Тут подкатывает Электрик Кузя – тоже в белой рубашке и галстуке. С той стороны он поставил другую стремянку, но поменьше – ее он привез из Челябинска. И вот так Евгений помог другу спуститься.

Конечно, это событие попало во все СМИ мира. Об этом наверняка даже показывали по Первому каналу.

И надо сказать, что игроки «Вашингтона» часто попадают в такие вот истории. Помнится, однажды Жоэль Уорд – был там такой хоккеист – застрял в туалетной кабинке. Там сломался шпингалет. И вот Уорд, не будь дураком, начал кричать в твиттер о том, что застрял в туалете. Так звал на помощь. Конечно, это начали все ретвитить, друзья из «Кэпиталз» прочитали, прибежали и выломали дверь.

Что-то нужно добавить в конце. Ах да, «Вашингтон» проиграл по буллитам, Овечкин не забил.

P.S.Теперь вот сижу и думаю, как Александр попал обратно к себе домой после матча. Тоже через забор лез?