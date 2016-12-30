Лайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробности
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередную игру чемпионата НХЛ.
Смотрите, дорогие друзья, что приключилось с Александром «Великим» Овечкиным, когда вся Россия спала.
Как сообщала иностранная пресса, капитан «Вашингтона» на заработанные деньги приобрел пять лет назад себе дом в городке Маклин, штат Вирджиния. В Америке все данные открыты, и вот пишут, что эта недвижимость стоит $4,2 млн. Там пять спален, семь с половиной ванных комнат, а общая площадь – 11 тысяч скверофитов, то есть тысяча с небольшим квадратов в метрах.
И вот в этом доме Овечкин счастливо жил, пока там не сломались ворота. Просто в США внезапно кончилось электричество. Отключили свет.
А ведь вся территория обнесена решетчатым забором из стальных прутьев. А по календарю – матч против «Нью-Джерси», на которой желательно попасть.
И что делает Александр наш Овечкин? Он пишет об этом событии в инстаграм!
Он так и сообщает: «Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик @kuzy092».
Электрик Kyzy092 – это как вы догадываетесь, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он сидел себе дома и пил чай, но тут в инстаграм приходит сообщение. Друг попал в беду, нужно его спасать.
Овечкин же время не теряет. Он уже подготовил лестницу-стремянку, которую привез с собой из России. Позвал двух человек, среди которых его мама Татьяна Николаевна. Рядом бегает любимый пес, его тоже пригласили на помощь. Третий человек снимает все это на видео.
И вот Овечкин стоит на стремянке и ждет. Он даже надел торжественный костюм с галстуком, потому что не каждый день лазаешь по заборам, а тебя снимают на видео. Нужно быть при параде.
Тут подкатывает Электрик Кузя – тоже в белой рубашке и галстуке. С той стороны он поставил другую стремянку, но поменьше – ее он привез из Челябинска. И вот так Евгений помог другу спуститься.
Конечно, это событие попало во все СМИ мира. Об этом наверняка даже показывали по Первому каналу.
И надо сказать, что игроки «Вашингтона» часто попадают в такие вот истории. Помнится, однажды Жоэль Уорд – был там такой хоккеист – застрял в туалетной кабинке. Там сломался шпингалет. И вот Уорд, не будь дураком, начал кричать в твиттер о том, что застрял в туалете. Так звал на помощь. Конечно, это начали все ретвитить, друзья из «Кэпиталз» прочитали, прибежали и выломали дверь.
Что-то нужно добавить в конце. Ах да, «Вашингтон» проиграл по буллитам, Овечкин не забил.
P.S.Теперь вот сижу и думаю, как Александр попал обратно к себе домой после матча. Тоже через забор лез?
Матч
Вашингтон - Нью-Джерси - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Паренто 21:05 (0:1). Уинник (Бигл, Карлсон), 43:50 (1:1 - мен.).
Победный буллит:
Йозефсон - 1:2.
Место и дата
30 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция