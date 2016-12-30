Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Юрий Палыч – лучший Дед Мороз»

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Юрий Палыч – лучший Дед Мороз»
Источник: ФК «Локомотив»

В ФК «Локомотив» поделились опытом – как в новогодние праздники привлечь на стадион болельщиков и жителей города.

«Локомотив» кардинально меняет подход в работе с аудиторией. Клуб поставил цель – привлечь больше людей на стадион – как в дни проведения матчей, так и для активного отдыха в любое время.

Как пробный шар – новогодний фестиваль на территории стадиона. Фестиваль во многом был рассчитан под семейный отдых. Ярмарка, активные игры, катание на санях (а в упряжке – настоящие хаски!), знакомство с северными оленями и уйма других развлечений – все это было в минувшие дни на стадионе «Локомотив». Футбольном, подчеркнем, стадионе. Радушный прием оценили несколько тысяч человек.

Источник: ФК «Локомотив»

- Это было своего рода ноу-хау от «Локомотива»: не припомню, чтобы клубы премьер-лиги устраивали новогодние гуляния на стадионах. Удалась ли премьера? Совпали ожидания с реальностью? – вопросы адресованы директору по спецпроектам ФК «Локомотив» Сергею Зограбяну.
- Это была не премьера даже, а прыжок в неизвестность, - уточняет Сергей. – К примеру, в районной управе к нашей затее отнеслись скептически: мол, вряд ли сумеете продать билеты. В действительности же пришлось использовать дополнительную партию билетов. Можно говорить о том, что наши ожидания не совпали с реальностью – только со знаком плюс. Хотел бы поблагодарить всех наших гостей – они поддержали атмосферу радости и добра.

- Подробнее об аудитории. Кто пришел на стадион отмечать праздник? Только ли преданные болельщики?
- Выделил бы три основные группы гостей. Первая - болельщики «Локо», которые узнали о фестивале через клубные ресурсы. Вторая - жители близлежащих районов Восточного округа. Третья – взрослые, занимающиеся спортом у нас на территории, а также дети, которые занимаются в секциях или учатся в клубной Академии.

Особенно мы порадовались за городскую аудиторию. Судя по звонкам в клуб, к нам на стадион многие шли впервые. Людей явно заинтересовало событие, его наполнение, при этом звучал уточняющий вопрос: а где находится стадион?.. То есть это новая аудитория! Здорово, что мы завлекли ее в Черкизово. Кто-то, впервые увидев стадион и футбольное поле, захочет посетить матчи весной.

Источник: ФК «Локомотив»

- Вы наверняка почувствовали: чего хотят люди?
- Люди, особенно семейные, в свой заслуженный выходной хотят отдыхать, развлекаться, радоваться. И делать это в большой дружной компании. Нас поразило огромное количество детей. На площади перед стадионом было очень многолюдно. Дети облепили ледяную горку, заполонили каток, бегали-носились тут со страшной скоростью…

- Какие развлечения пользовались особенной популярностью?
- Катание на хаски. Собачки перевезли больше тысячи человек! Мы еще по предварительным звонкам догадались, что будет ажиотаж, и заказали дополнительную упряжку. В ином случае возникла бы очень большая очередь. Собачки устали под конец дня, но дети были счастливы.

А еще северные олени! Мы видим по соцсетям, что гости выложили с оленями множество снимков.

Также мы устроили для детей квест, который одновременно являлся знакомством со стадионом. В квесте участвовали Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. По сценарию «потерялись» новогодние подарки, мы их спрятали на третьем секторе стадиона внутри чаши. Дети нашли подарки, заодно увидели стадион и красивую елку в центре футбольного поля.

Каток, горка, место для конкурсов, сцена… Не было ни одной площадки, которая бы пустовала в заключительный день фестиваля.

Источник: ФК «Локомотив»

- И, наконец, ключевой момент праздника.
- Пришествие Деда Мороза! С этой ролью блестяще справился Юрий Павлович Семин. И дети к нему потянулись, и взрослые. Юрий Павлович произнес трогательную речь. В частности он говорил о том, что «Локомотив» - это семья, и надо чаще собираться всей семьей на стадионе. 

- В таком случае семья может прирасти. Не ставится ли задача войти в конкурентное поле с известными парками? С «Сокольниками», к примеру?
- Безусловно, есть задача сделать стадион «Локомотив» значимым досуговым объектом на карте города. Он будет привлекать не только для посетителей, но и крупные компании, которые могут проводить и турниры, и аналогичные тематические фестивали.

И – не сомневаюсь – мы сможем конкурировать с теми же «Сокольниками». Да, это потребует времени, вложений. Но москвичи должны оценить нашу площадку. Они должны знать, что на «Локомотиве» их ждут, и что здесь обязательно будет праздничная атмосфера.

Необязательно дожидаться развлекательной программы, можно просто погулять. Разговорился с двумя женщинами, которые много лет живут в этом районе. Они с ностальгией вспоминали, какой здесь был замечательный парк, как они гуляли с детьми по аллеям… Почему-то с годами территория стадиона перестала ассоциироваться с местом для прогулок. Да, стадион - режимный объект, но он не является закрытой территорией! Приходите!

- Как считаете, много ли болельщиков добавят «Локомотиву» такие праздники?
- Не сомневаюсь в том, что будет прирост. Люди, далекие от футбола, уходили со стадиона с позитивными эмоциями. Многие из них не ожидали, что стадион окажется таким уютным местом. Мы рассказывали им о команде, зазывали на матчи весной: будет буря эмоций, красивая игра! Уверен, мы продолжим знакомство весной, когда возобновится футбольный сезон…

И еще одно важное наблюдение: в дни проведения фестиваля клубный музей был полон посетителями. Это свидетельствует о том, что гости захотели больше узнать о «Локомотиве», приобщиться к клубным ценностям. 

Источник: ФК «Локомотив»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив», а не в «Спартак», как сообщалось ранее.Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубеПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Экс-вратарь «Локомотива» и ЦСКА Валерий Новиков: Вратарь – это навсегдаЭкс-вратарь «Локомотива» и ЦСКА Валерий Новиков: Вратарь – это навсегдаОдин из лучших вратарей страны 80-х рассказал о том, почему в те годы лихорадило ЦСКА и как не сбылась его олимпийская мечта.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов неделиСтройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» по традиции вспоминает самые громкие скандалы, потрясшие спортивный мир за последние семь дней .Шишкин хочет покинуть «Локомотив»Защитник Роман Шишкин хочет покинуть «Локомотив», сообщает «Спорт день за днем».Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика«Обозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.Тренеры «Локомотива» Пашинин, Лоськов и Алексеев прошли стажировку в «Атлетико»Тренеры «Локомотива» Пашинин, Лоськов и Алексеев прошли стажировку в «Атлетико»В конце декабря тренеры футбольного клуба «Локомотив» Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико», сообщает пресс-служба железнодорожников.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.Виктор Панченко возглавил селекционно-аналитический департамент «Локомотива»Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локомотива», сообщается на официальном сайте столичного клуба.Роман Шишкин: Любви, удачи и крутых каникул (видео)В преддверии Нового года защитник «Локомотива» Роман Шишкин обратился к болельщикам.Илья Геркус: В наступающем году добавим еще одну команду – «Локомотив-2»В РГУФКЕ прошла новогодняя ёлка для воспитанников клубной Академии «Локо». Ребята из черкизовского и перовского отделений школы поздравил президент клуба Илья Геркус.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Юрий Семин: Основной состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академииГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением о кадровой политике клуба. Он считает, что основную команду должны регулярно пополнять воспитанники академии.ЦСКА вошел в шестерку лучших европейских команд по среднему показателю пропущенных мячей за игруМосковский ЦСКА вошел в шестерку лучших команд европейских чемпионатов по среднему показателю пропущенных голов за матч с начала сезона 2016/17. Об этом сообщает uefa.com.Агент: «Локомотив» проявляет интерес к Оздоеву, но конкретного предложения не былоАгент футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева Азор Гаргаев рассказал, что к полузащитнику проявляет интерес московский «Локомотив».Арены в Краснодаре, Каспийске и Черкизово сохранят лицензии«Анжи», Краснодару» и «Локомотиву» дали месяц на интеграцию с идентификацией.Илья Геркус: Могут ли «Локо» запретить играть на домашней арене? Мы всегда будем играть на своем стадионеПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что у домашней арены команды могут отнять лицензию.
Главные новости
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Хоккей
Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛ
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями
Футбол
Денис Глушаков: Год получился тяжелым для «Спартака»
Футбол
Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора
Хоккей
Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 год
Футбол
«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза
Футбол
«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства
Хоккей
Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчей
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости