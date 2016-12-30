«Юрий Палыч – лучший Дед Мороз»

В ФК «Локомотив» поделились опытом – как в новогодние праздники привлечь на стадион болельщиков и жителей города.

«Локомотив» кардинально меняет подход в работе с аудиторией. Клуб поставил цель – привлечь больше людей на стадион – как в дни проведения матчей, так и для активного отдыха в любое время.

Как пробный шар – новогодний фестиваль на территории стадиона. Фестиваль во многом был рассчитан под семейный отдых. Ярмарка, активные игры, катание на санях (а в упряжке – настоящие хаски!), знакомство с северными оленями и уйма других развлечений – все это было в минувшие дни на стадионе «Локомотив». Футбольном, подчеркнем, стадионе. Радушный прием оценили несколько тысяч человек.

- Это было своего рода ноу-хау от «Локомотива»: не припомню, чтобы клубы премьер-лиги устраивали новогодние гуляния на стадионах. Удалась ли премьера? Совпали ожидания с реальностью? – вопросы адресованы директору по спецпроектам ФК «Локомотив» Сергею Зограбяну.

- Это была не премьера даже, а прыжок в неизвестность, - уточняет Сергей. – К примеру, в районной управе к нашей затее отнеслись скептически: мол, вряд ли сумеете продать билеты. В действительности же пришлось использовать дополнительную партию билетов. Можно говорить о том, что наши ожидания не совпали с реальностью – только со знаком плюс. Хотел бы поблагодарить всех наших гостей – они поддержали атмосферу радости и добра.

- Подробнее об аудитории. Кто пришел на стадион отмечать праздник? Только ли преданные болельщики?

- Выделил бы три основные группы гостей. Первая - болельщики «Локо», которые узнали о фестивале через клубные ресурсы. Вторая - жители близлежащих районов Восточного округа. Третья – взрослые, занимающиеся спортом у нас на территории, а также дети, которые занимаются в секциях или учатся в клубной Академии.

Особенно мы порадовались за городскую аудиторию. Судя по звонкам в клуб, к нам на стадион многие шли впервые. Людей явно заинтересовало событие, его наполнение, при этом звучал уточняющий вопрос: а где находится стадион?.. То есть это новая аудитория! Здорово, что мы завлекли ее в Черкизово. Кто-то, впервые увидев стадион и футбольное поле, захочет посетить матчи весной.

- Вы наверняка почувствовали: чего хотят люди?

- Люди, особенно семейные, в свой заслуженный выходной хотят отдыхать, развлекаться, радоваться. И делать это в большой дружной компании. Нас поразило огромное количество детей. На площади перед стадионом было очень многолюдно. Дети облепили ледяную горку, заполонили каток, бегали-носились тут со страшной скоростью…

- Какие развлечения пользовались особенной популярностью?

- Катание на хаски. Собачки перевезли больше тысячи человек! Мы еще по предварительным звонкам догадались, что будет ажиотаж, и заказали дополнительную упряжку. В ином случае возникла бы очень большая очередь. Собачки устали под конец дня, но дети были счастливы.

А еще северные олени! Мы видим по соцсетям, что гости выложили с оленями множество снимков.

Также мы устроили для детей квест, который одновременно являлся знакомством со стадионом. В квесте участвовали Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. По сценарию «потерялись» новогодние подарки, мы их спрятали на третьем секторе стадиона внутри чаши. Дети нашли подарки, заодно увидели стадион и красивую елку в центре футбольного поля.

Каток, горка, место для конкурсов, сцена… Не было ни одной площадки, которая бы пустовала в заключительный день фестиваля.

- И, наконец, ключевой момент праздника.

- Пришествие Деда Мороза! С этой ролью блестяще справился Юрий Павлович Семин. И дети к нему потянулись, и взрослые. Юрий Павлович произнес трогательную речь. В частности он говорил о том, что «Локомотив» - это семья, и надо чаще собираться всей семьей на стадионе.

- В таком случае семья может прирасти. Не ставится ли задача войти в конкурентное поле с известными парками? С «Сокольниками», к примеру?

- Безусловно, есть задача сделать стадион «Локомотив» значимым досуговым объектом на карте города. Он будет привлекать не только для посетителей, но и крупные компании, которые могут проводить и турниры, и аналогичные тематические фестивали.

И – не сомневаюсь – мы сможем конкурировать с теми же «Сокольниками». Да, это потребует времени, вложений. Но москвичи должны оценить нашу площадку. Они должны знать, что на «Локомотиве» их ждут, и что здесь обязательно будет праздничная атмосфера.

Необязательно дожидаться развлекательной программы, можно просто погулять. Разговорился с двумя женщинами, которые много лет живут в этом районе. Они с ностальгией вспоминали, какой здесь был замечательный парк, как они гуляли с детьми по аллеям… Почему-то с годами территория стадиона перестала ассоциироваться с местом для прогулок. Да, стадион - режимный объект, но он не является закрытой территорией! Приходите!

- Как считаете, много ли болельщиков добавят «Локомотиву» такие праздники?

- Не сомневаюсь в том, что будет прирост. Люди, далекие от футбола, уходили со стадиона с позитивными эмоциями. Многие из них не ожидали, что стадион окажется таким уютным местом. Мы рассказывали им о команде, зазывали на матчи весной: будет буря эмоций, красивая игра! Уверен, мы продолжим знакомство весной, когда возобновится футбольный сезон…

И еще одно важное наблюдение: в дни проведения фестиваля клубный музей был полон посетителями. Это свидетельствует о том, что гости захотели больше узнать о «Локомотиве», приобщиться к клубным ценностям.