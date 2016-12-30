Драки в Марселе, песни в Париже... Самые яркие видеоэпизоды Евро-2016

Евро-2016 – самый запоминающийся турнир года. Корреспондент «Советского спорта», освещавший чемпионат Европы во Франции, вспоминает главные события.

Марсель встретил ароматом цветущих лип у стадиона «Велодром» – там сборная России проводила первый матч с Англией. Наслаждаться бы им (ароматом, да и матчем тоже), но от порта потянуло дымком. Там еще с вечера накануне дня матча шли боевые действия.

Полиция, английские и российские фанаты смешались в кучу, потом была драка на стадионе, когда в сектор с английскими болельщиками ворвались российские… Но главное – Василий Березуцкий сравнял счет на последних минутах в английском стиле. И ничья та была настоящая, не липовая. Казалось, уж словаков и валлийцев шапками закидаем.

«Шапками закидаем» – это выражение времен Крымской войны, кстати. Будто бы генерал Кирьяков (не его ли потомок стал известным футболистом?) произнес это, рассчитывая легко разобраться с французами и англичанами у речки Альма. Разобраться не получилось, больше того – коалиция разбила русское войско. После чего в Париже и появились Альма-Марсо, мост Альма…

А в Лилле, где сборная играла со Словакией, против российских фанатов была коалиция английских и валлийских фанатов. Они распевали гадости про Россию и явно ждали российских фанатов. Но автобус с ними задержали где-то на другом краю страны, поэтому отношения выясняли с российскими репортерами.

Липкая от пролитого на нее пива мостовая – вот что запомнится больше всего в Лилле. После поражения от Словакии не хотелось в это верить – но сборная действительно влипла.

Мошкара и комары роились под софитами в смешанной зоне стадиона в Тулузе, липли к потным лицам, забирались за воротник рубашки и кусали, кусали... Прямо как сборная Уэльса, победившая 3:0. Виталий Мутко объяснял, что это уровень сборной России и с этим надо смириться. Капитан Роман Широков с ним соглашался. И с этим уже все смирились. Но не с мошкарой, продолжавшей жалить. а Роман Широков в следующий раз выйдет на поле в Сетуни в матче любительской лиги...

«А вам-то сюда зачем?» - охранник на входе на стадион «Парк де Пренс», посмотрев на аккредитацию с буквами «RUS», ужалил как та тулузская мошкара. Это было накануне матча Уэльса и Северной Ирландии. Но уж очень хотелось посмотреть место, где сборная моей страны выиграла первый Кубок Европы. Со стадиона позвонил Виктору Понедельнику – автору победного гола в том матче 1960-го. И услышав привет из Парижа, ветеран приободрился. Да и я сам немного. Все-таки хорошо, что нам Понедельника не отменить. И гола его победного – тоже.

* А валлийские фанаты оказались горазды не только пиво пить. В Тулузе они играли в футбол всей оравой прямо на проезжей части. Было весело. Но лучшими все же были другие британцы – из Северной Ирландии.

Те и песни пели великолепно, и самыми находчивыми оказались. Например, в Париже перед игрой с валлийцами, увидев потерявшегося в толпе мальчика в футболке сборной Уэльса, все, кто был в зеленом, пригнулись, чтобы парнишка нашел своих родителей…

Потом в Париже играли исландцы, которые, несмотря на поражение от французов, все равно сочинили главную сказку Евро-2016. А на площади в Лилле, где отношения хотели выяснить британцы, в футбол играли бельгийские фанаты. Они пытались забить гол в окно...