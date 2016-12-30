«Перед «Зенитом» так переживал, что упал с кровати». Все об Ибрагиме Цаллагове

«Советский спорт» рассказывает о новичке «Зенита» Ибрагиме Цаллагове, который мог играть в «Дженоа», но остался с «Крыльями» в ФНЛ.

Первая зарплата – 100 рублей

Цаллагов начинал играть в футбол в родном Владикавказе, где выступал за дубль «Алании» и за команду Республики Осетия. Там же он и получил свою первую скромную зарплату.

– Сумма в контракте составляла всего 4 тысячи рублей. Так сложилось, что в той команде меня оштрафовали. И в итоге моя первая зарплата составила всего 100 рублей! Но тренер все же вошел в мое положение и выплатил мне 500. Хоть что-то. Что купил на эти деньги? Продукты первой необходимости, – рассказывал игрок в интервью Progorodsamara.ru.

Дебютный матч в премьер-лиге - против «Зенита»

Нечасто случается, что за два дня футболист проводит сразу два матча. Но именно в таких условиях Ибрагим Цаллагов и дебютировал в премьер-лиге. 12 марта 2010 года защитник вышел в стартовом составе молодежки «Крыльев» и сыграл тайм против сверстников из «Зенита» во главе с Алексеем Ионовым и Евгением Башкировым, а через 24 часа весь матч сдерживал атаки Данко Лазовича, Александра Кержакова и Данни. Последнего самарцы не остановили, португалец стал автором единственного гола в той встрече, а Цаллагов после игры дал интересное интервью.

– Перед игрой сильно волновался, плохо спал ночью, постоянно вертелся в кровати. Видите, возле носа у меня ушиб? Это я с кровати упал, так переживал! Но страх прошел сразу, как только вышел на поле, – сказал после того матча Цаллагов.

Четвертый в «Первой пятерке»

Премия «Первая пятерка» вручается каждый сезон лучшему молодому игроку года. В 2010-м номинирован был и Цаллагов, но остался в этом списке только четвертым, пропустив вперед Эмина Махмудова, Алана Гатагова и Павла Яковлева. Зато позади оказался Александр Кокорин.

В следующем сезона Цаллагова также начали вызывать в молодежную сборную России, в составе которой Ибрагим провел более двадцати матчей.

«Дженоа», «Динамо», «Краснодар», «Спартак» и «Актобе»

За семь лет, которые Цаллагов выступал за «Крылья», им постоянно интересовались клубы, желавшие видеть Ибрагима в своем составе.

Впервые об интересе к Цаллагову его агент Юрий Штромбергер рассказал в 2012 году, когда появились варианты с «Дженоа» и рядом других иностранных клубов.

В следующие три года СМИ отправляли осетина в «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Учитывая статус команд, немного забавно, что также появлялись слухи о возможном трансфере защитника «Крыльев» в казахстанский «Актобе».

Верность принципам и честность

Но Цаллагов так никуда и не ушел, причем остался в «Крыльях» даже после вылета команды в ФНЛ. В первом дивизионе уроженец Владикавказа только укрепился в роли лидера команды, а после возвращения в РФПЛ даже в некоторых матчах выводил «Крылья» на поле в роли капитана. Цаллагов стал одним из главных любимцев болельщиков.

Очень хорошо характеризует Ибрагима ситуация после поражения в матче против «Рубина» (0:4) за две встречи до вылета из премьер-лиги. Именно Цаллагов вышел к фанатам и искренне, хоть и на повышенных тонах, рассказал, что на душе у него и всей команды.

Агентские проблемы

С 2014 года «Крылья Советов» судятся с футбольным агентом Дмитрием Агеевым.

Дело в том, что в августе 2013 года «Крылья» и Агеев заключили договор, по которому агент за полмесяца должен был за $450 тыс. обеспечить продление контракта с Цаллаговым. При этом Ибрагим никакого контракта с Агеевым не имел. Соглашение было продлено, Агеев даже предоставил в клуб отчет о проделанной работе.

А позже оказалось, что при переговорах «Крыльев» с реальным агентом Цаллагова Юрием Штромбергером участие Агеева не требовалось. Поэтому новые руководители самарской команды перестали проводить Агееву платежи.

Стороны продолжают судиться до сих пор, отправляя иски друг на друга и апелляции на решение суда, а сам Цаллагов в ноябре заявил, что не работает ни с Агеевым, ни с Штромбергером.

Интерес «Зенита»

Слухи о возможном переходе Цаллагова в «Зенит» появились 25 декабря, а руководство «Крыльев» тайны делать не стало и честно заявило о переговорах по трансферу игрока. По информации СМИ, «Зенит» предлагал за защитника 300 тысяч евро, потому что хотел получить игрока именно этой зимой. Несмотря на то, что уже летом Цаллагов мог бы перейти в «Зенит» бесплатно в статусе свободного агента.

В итоге Цаллагов подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года и уже дал первое интервью.