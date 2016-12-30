«Я надеру им задницы!» Почему дни Аллегри в «Юве» сочтены

«Советский спорт» рассказывает, почему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри осталось недолго работать в клубе.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Неделю назад «Ювентус» уступил «Милану» в игре за Суперкубок Италии (1:1, 3:4 по пенальти). После игры Массимилиано Аллегри пересекся на поле с руководителями клуба - генеральным директором Беппе Мароттой и спортивным директором Фабио Паратичи. Проходя мимо них, Аллегри устроил шоу - тренер жестами показывал неправильные действия своих игроков на поле. Этим дело не ограничилось. В конце своего представления Аллегри выдал фразу: «Я надеру им задницы». Произошедшее стало достоянием общественности, поскольку было заснято на камеру.

نقاش حاد بين اليغري و ماروتا ، باريتشي بعد نهاية المباراة pic.twitter.com/zDT6DYbpKd — Avvocato d'Gigi (@BuffonYR) 23 декабря 2016 г.

По информации итальянских СМИ, в раздевалке Аллегри устроил взбучку своим игрокам. Главная претензия - желание показать в первую очередь себя в ущерб работе на команду. Досталось в том числе и нападающему Пауло Дибале. Аргентинцу можно лишь посочувствовать. Из-за нереализованного в послематчевой серии пенальти ему и так было плохо.



ВПЕРВЫЕ ЛИ АЛЛЕГРИ ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ?

Своим поведением Аллегри дал повод боссам клуба серьезно задуматься: а не стоит ли начать поиски нового тренера? Потому что это уже не первый подобный случай в карьере Аллегри.

Когда он тренировал «Милан», у него были такие же истории. Робиньо на его резкие слова в свой адрес однажды обиделся так, что покинул тренировку досрочно. Бразилец Пато был недоволен, что Аллегри не может ему объяснить свои требования на доступном языке: «Когда тренером был Карло Анчелотти, он постоянно разговаривал со мной, подсказывал. При Аллегри мне приходится только слушать критику, опустив голову. Я хочу понять, что конкретно мне нужно делать по-другому. Пусть тренер скажет об этом!»

Есть у этих историй и другая характерная деталь. Конфликты случались, когда Аллегри находился в команде как минимум второй сезон. В конфетно-букетный период все было идеально. И «Милан», и «Ювентус» стали чемпионами Италии в первый же год работы тренера, когда игроки и наставник притирались друг к другу. Неизвестно, были ли ссоры, но на публику их никто не выносил. Сложности начинались дальше. В Милане - во втором сезоне. Пример - слова Пато. В Турине - в третьем. Это нынешняя история.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЛИ ЭТО ПРОБЛЕМА АЛЛЕГРИ?

В такой ситуации козырем Аллегри могла бы стать игра команды. Побеждай всех, доминируй на поле - и вопросов к тебе не будет. Но вот ведь незадача – черно-белые, несмотря на уверенное лидерство в серии А и выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, не впечатляют.

В первой части сезона «Ювентус» испытывал сложности, когда сталкивался с умеющими играть «от соперника» командами, - «Интером», «Миланом» и «Дженоа». Как результат, три поражения - 1:2, 0:1 и 1:3.

Главная претензия к Аллегри - он использует не весь потенциал своих игроков. Показательный пример - Гонсало Игуаин. Форвард, купленный летом за 90 миллионов евро у «Наполи», не похож на самого себя. В прошлом сезоне, когда аргентинец забил 36 мячей, он в среднем пять раз за матч оказывался на ударной позиции. Сейчас – только три раза. Забивать ему это не мешает - свои десять мячей в 18 турах Игуаин положил. При его классе это неудивительно. Но от человека, купленного за такую огромную сумму, ждешь большего.

КТО МОЖЕТ СМЕНИТЬ АЛЛЕГРИ?

Теперь представьте себя на месте руководителей «Ювентуса». Угодить в такую же трясину, в какую попал «Милан» после затянувшихся отношений Аллегри и команды, в Турине не хотят. И если уж в свое время здесь решили не держаться за Антонио Конте (на минуточку, ювентини до мозга костей, вернувшего в Турин скудетто после нескольких неудачных сезонов), то расстаться с Аллегри в такой ситуации не должно составить труда. Самое главное - правильно выбрать момент. Скорее всего, максимум тренер проработает в Турине до лета.

По информации издания La Gazzetto Dello Sport, на смену Аллегри «Ювентус» рассматривает трех кандидатов: Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло», Паулу Соузу из «Фиорентины» и Леонарду Жардима из «Монако». О том, что в отношении Аллегри с «Ювентусом» наступил кризис, газета на днях сообщила на первой полосе.