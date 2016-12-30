«Я надеру им задницы!» Почему дни Аллегри в «Юве» сочтены
«Советский спорт» рассказывает, почему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри осталось недолго работать в клубе.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Неделю назад «Ювентус» уступил «Милану» в игре за Суперкубок Италии (1:1, 3:4 по пенальти). После игры Массимилиано Аллегри пересекся на поле с руководителями клуба - генеральным директором Беппе Мароттой и спортивным директором Фабио Паратичи. Проходя мимо них, Аллегри устроил шоу - тренер жестами показывал неправильные действия своих игроков на поле. Этим дело не ограничилось. В конце своего представления Аллегри выдал фразу: «Я надеру им задницы». Произошедшее стало достоянием общественности, поскольку было заснято на камеру.
نقاش حاد بين اليغري و ماروتا ، باريتشي بعد نهاية المباراة pic.twitter.com/zDT6DYbpKd— Avvocato d'Gigi (@BuffonYR) 23 декабря 2016 г.
По
информации итальянских СМИ, в раздевалке Аллегри устроил взбучку своим игрокам.
Главная претензия - желание показать в первую очередь себя в ущерб работе на команду. Досталось
в том числе и нападающему Пауло Дибале.
Аргентинцу можно лишь посочувствовать. Из-за нереализованного в послематчевой
серии пенальти ему и так было плохо.
ВПЕРВЫЕ ЛИ АЛЛЕГРИ ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ?
Своим поведением
Аллегри дал повод боссам клуба серьезно задуматься: а не стоит ли начать поиски
нового тренера? Потому что это уже не первый подобный случай в карьере Аллегри.
Когда он
тренировал «Милан», у него были такие же истории. Робиньо на его резкие слова в свой адрес однажды обиделся так, что
покинул тренировку досрочно. Бразилец Пато
был недоволен, что Аллегри не может ему объяснить свои требования на доступном
языке: «Когда тренером был Карло Анчелотти, он постоянно разговаривал со
мной, подсказывал. При Аллегри мне приходится только слушать критику, опустив
голову. Я хочу понять, что конкретно мне нужно делать по-другому. Пусть тренер
скажет об этом!»
Есть у этих
историй и другая характерная деталь. Конфликты случались, когда Аллегри
находился в команде как минимум второй сезон. В конфетно-букетный период все
было идеально. И «Милан», и «Ювентус» стали чемпионами Италии в первый же год
работы тренера, когда игроки и наставник притирались друг к другу. Неизвестно,
были ли ссоры, но на публику их никто не выносил. Сложности начинались дальше.
В Милане - во втором сезоне. Пример - слова Пато. В Турине - в третьем. Это
нынешняя история.
ЕДИНСТВЕННАЯ ЛИ ЭТО ПРОБЛЕМА АЛЛЕГРИ?
В такой
ситуации козырем Аллегри могла бы стать игра команды. Побеждай всех, доминируй
на поле - и вопросов к тебе не будет. Но вот ведь незадача – черно-белые,
несмотря на уверенное лидерство в серии А и выход в плей-офф Лиги чемпионов с
первого места в группе, не впечатляют.
В первой
части сезона «Ювентус» испытывал сложности, когда сталкивался с умеющими играть
«от соперника» командами, - «Интером», «Миланом» и «Дженоа». Как результат, три
поражения - 1:2, 0:1 и 1:3.
Главная
претензия к Аллегри - он использует не весь потенциал своих игроков.
Показательный пример - Гонсало Игуаин.
Форвард, купленный летом за 90 миллионов евро у «Наполи», не похож на самого
себя. В прошлом сезоне, когда аргентинец забил 36 мячей, он в среднем пять раз
за матч оказывался на ударной позиции. Сейчас – только три раза. Забивать ему
это не мешает - свои десять мячей в 18 турах Игуаин положил. При его классе это
неудивительно. Но от человека, купленного за такую огромную сумму, ждешь
большего.
КТО МОЖЕТ СМЕНИТЬ АЛЛЕГРИ?
Теперь
представьте себя на месте руководителей «Ювентуса». Угодить в такую же трясину,
в какую попал «Милан» после затянувшихся отношений Аллегри и команды, в Турине
не хотят. И если уж в свое время здесь решили не держаться за Антонио Конте (на минуточку, ювентини
до мозга костей, вернувшего в Турин скудетто после нескольких неудачных сезонов),
то расстаться с Аллегри в такой ситуации не должно составить труда. Самое
главное - правильно выбрать момент. Скорее всего, максимум тренер проработает в
Турине до лета.
По информации издания La Gazzetto Dello Sport, на смену Аллегри «Ювентус» рассматривает трех кандидатов: Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло», Паулу Соузу из «Фиорентины» и Леонарду Жардима из «Монако». О том, что в отношении Аллегри с «Ювентусом» наступил кризис, газета на днях сообщила на первой полосе.