«Ребята, это талант!» Лучшие игроки первой части сезона в серии А
«Советский спорт» рассказывает о
лучших игроках первой части чемпионата Италии.
ГОЛЕВАЯ МАШИНА СТОИМОСТЬЮ 100 МИЛЛИОНОВ
Андреа БЕЛОТТИ, нападающий, «Торино»
Классический
центрфорвард. Он не умеет обыгрывать по пять соперников за раз, зато прекрасно
реализует моменты. В 18 турах серии А Белотти забил 13 голов. В начале декабря
он продлил контракт с «Торино» до 2021 года. В нем прописана сумма отступных -
100 миллионов евро.
В пяти
матчах за сборную Италии в этом году он забил три гола. «Скуадра Адзурра»
использует модуль 3-5-2, где Белотти играет первого форварда. В «Торине» Андреа является центральным нападающим в тактическом модуле 4-3-3. Значит, он может
быть успешен в разных в схемах. Многие команды хотели бы
видеть такого футболиста в своих рядах.
Тренирует
сборную Италии Джампьеро Вентура. Именно он в свое время пригласил Белотти в
«Торино» из «Палермо». Причина проста: «Меня подкупили в нем амбиции. Он
бьется, чтобы показать себя». По этой причине Вентура считает, что сумма отступных
в контракте Белотти лишь мотивирует спортсмена: «Он сделает все, чтобы
оправдать такой ценник».
Оправдывать
выданные авансы Белотти уже приходилось. Когда он играл в «Палермо», то много
не забивал. В серии В за один сезон отличился лишь десять раз, в серии А и
вовсе забил всего шесть мячей. Несмотря на это, тренеры и эксперты были
уверены: у парня замечательное будущее.
«Ребята, это
талант. В ближайшие годы он покажет всем, чего стоит. Он может играть и первого
нападающего, и второго. Где полезнее? С его умением реализовать момент ему
лучше действовать впереди. Он мне напоминает молодого Виалли», - сказал бывший
итальянский тренер, эксперт канала La Domenica Sportiva Эмилиано Мондонико в
2013 году, когда Белотти только начинал играть за «Палермо».
«Нам удалось
сдержать Белотти, но это было очень сложно. У него большое будущее», - отметил
главный тренер «Тернаны» Миммо Тоскано в том же, 2013 году.
Оправдав их доверие,
Белотти дал понять: теплые слова в свой адрес на него влияют наилучшим образом.
Кого-кого, а этого парня не нужно бояться хвалить и поддерживать. «Когда я
перешел в «Торино», у меня были сложности, мало что получалось. Помогло то, что
Вентура ходил и постоянно меня подбадривал», - признался игрок после первого
сезона в Турине.
СБОРНИК ИЗ БЕРГАМО
Роберто ГАЛЬЯРДИНИ, полузащитник, «Аталанта»
Универсальный
центральный полузащитник. Умеет и обороняться, и созидать. В этом сезоне
22-летний игрок так ярко проявил себя, что получил вызов в сборную Италии.
Отличное развитие карьеры для полузащитника, перед нынешним сезоном имевшем в
своем активе лишь одну игру в серии А.
В то время
как многие футболисты на его позиции после отбора действуют по принципу
«отобрал мяч - отдал ближнему», Гальярдини поступает иначе. Кратко его формулу
можно озвучить так: отобрал мяч - поднял голову - нашел лучший вариант развития
атаки. Отличное качество для команды, которая предпочитает контратаковать.
«Аталанта» так поступает часто. В 13 матчах этот полузащитник отметился двумя
голевыми передачами.
Последние
три года Гальярдини мотался по арендам. Он играл за «Чезену», «Специю» и
«Виченцу». Все изменилось после того, как «Аталанту» возглавил Джан Пьеро
Гасперини. «Я готов был заключить пари, что он будет играть в основе, - говорит
сейчас тренер. - Его талант бы виден сразу». «Возможно, если бы не пришел
Гасперини, я бы играл в серии В», - сказал как-то Гальярдини.
Иногда
Гальярдини сравнивают с Джеррардом и Погба. Гальярдини держится скромно: «Погба
- мой кумир. Надеюсь, что смогу сделать хотя бы половину из того, что удалось
ему».
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ НЕАПОЛИТАНСКОГО ДЖОКЕРА
Дрис МЕРТЕНС, нападающий, «Наполи»
В прошлом
сезоне Дрис Мертенс играл реже, чем ему бы хотелось. Основным нападающим
команды был Гонсало Игуаин, с флангов ему помогали Лоренцо Инсинье и Хосе
Кальехон. Бельгиец их подменял. От такой роли он был совершенно не в восторге.
Выйдя на замену в игре с «Палермо» (2:0), резервист забил гол. Все ждали
празднований. Мертенс был другого мнения. Он отодвинул партнеров в сторону и
сделал такое лицо, будто его меняют в самом начале матча. При этом тренировался
исправно. Поэтому отношения с главным тренером Маурицио Сарри не испортил.
В этом
сезоне Мертенсу представился шанс стать игроком стартового состава. Игуаин ушел
в «Ювентус», пришедший ему на смену Аркадиуш Милик надолго выбыл из-за травмы,
резервист Маноло Габбьядини, просидев весь прошлый год на скамейке запасных,
забыл, что это такое - играть в футбол.
Запрягал он
долго, но к декабрю разыгрался и в трех матчах забил восемь мячей! «Этот сезон
может стать сезоном Мертенса», - сказал на радостях Сарри. Всего на счету
Мертенса 11 голов в серии А после 18 туров.
Особенно
удались Мертенсу матчи против «Кальяри» (5:0) и «Торино» (5:3). Забив в них
семь мячей, он установил рекорд серии А: никто раньше не забивал столько в двух
играх подряд!
«Если
команда продолжить снабжать меня мячами, я продолжу в том же духе», - сказал
форвард после тех встреч.
После той
феерии, что в декабре устроил Мертенс, появилась информация: «Наполи» хочет
продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение действует до 2018 года. Все бы
ничего, но, надо понимать, «Наполи» неудобно - по информации La Gazzetta dello Sport, Мертенс получает всего 1,2 миллиона
евро. Это 15-й результат в команде! Самое смешное - годовой оклад Габбьядини
равен 1,9 миллиона евро. Того самого Габбьядини, которого сейчас Мертенс не
подпускает к стартовому составу. Планируется, что новое соглашение «Наполи» с
Мертенсом будет рассчитано до 2021 года.
Мертенс бы не забивал сейчас так много, если бы у него в прошлом сезоне опустились руки. У него не опустилось ничего, кроме настроения. Но и его он уже поднял. В ближайшее время, когда Мертенс подпишет новый контракт, оно станет еще лучше.