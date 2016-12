Подарочек от Клоппа и Гвардиолы. Превью 19-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 19-м туре АПЛ.

Все мы помним легендарную присказку дворового футбола «пивка – для рывка». Однако, профессионалам сей допинг вроде как был противопоказан. Профессионалы же – никаких послаблений! А вот Конте считает иначе. И в декабре он уже дважды сделал пиву прекрасную рекламу.

После 15-го тура с «Вест Бромом» (1:0) итальянец заступился за Косту, который, оказывается, после игр восстанавливается не только с помощью сна.

Completing the journey from panto villain to demigod @diegocosta's pic of yesterday's man of the match award & a beer. Yes Diego! #Beerhere pic.twitter.com/CaVuT2g0Bg