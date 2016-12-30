Подарочек от Клоппа и Гвардиолы. Превью 19-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 19-м туре АПЛ.

Пивка – для рекорда

Все мы помним легендарную присказку дворового футбола «пивка – для рывка». Однако, профессионалам сей допинг вроде как был противопоказан. Профессионалы же – никаких послаблений! А вот Конте считает иначе. И в декабре он уже дважды сделал пиву прекрасную рекламу.

После 15-го тура с «Вест Бромом» (1:0) итальянец заступился за Косту, который, оказывается, после игр восстанавливается не только с помощью сна.

Completing the journey from panto villain to demigod @diegocosta's pic of yesterday's man of the match award & a beer. Yes Diego! #Beerhere pic.twitter.com/CaVuT2g0Bg — The Draft House Man (@DraftHouseUK) 12 декабря 2016 г.

- Это полезно для восстановления жидкости в организме, - сказал Конте. - Можно выпить колы или одно пиво. Но только одно, не больше. И сразу же после игры, а не через час. Я не слежу за своими игроками, потому что они профессионалы. Уверен в них.

А после недавней победы над «Борнмутом» (3:0) Конте отправился в ближайший паб вместе с журналистами. Итальянец угостил всех пивом и открыто пообщался с прессой о футболе. Во как!

Очередь на стажировку к Конте, думается, выросла, как минимум, вдвое.

Шутки – шутками, но «Челси» прошел эти полсезона почти без травм. Добавьте к этому довольно серьезное везение в последних играх, в которых «синие» не были так хороши, как в середине первого круга, но за счет практически идеальной реализации моментов добивались побед. Их уже 12 - подряд! Есть клубный рекорд, а на горизонте появился рекорд АПЛ – 14 побед подряд от «Арсенала» в 2002 году.

В 19-м туре «Челси» принимает крепкий, но, похоже, не знающий что с этой крепостью делать «Сток». В прошлом туре команда Марка Хьюза имела хороший шанс, чтобы обыграть «Ливерпуль» - ведя в счете, могла сделать 2:0. Но в итоге просто рассыпалась под давлением «красных» - 1:4. У «Челси» же возвращаются отбывшие дисквалификацию за излишнее количество предупреждение Коста и Канте. Все это и «Стэмфорд Бридж», согласитесь, существенно сужают количество возможных итогов.

Качество и количество «Лестера»

Пример «Лестера», действующего чемпиона, подступившегося ныне к черте зоны вылета из АПЛ, - о том, как важно ловить момент. Потому что потом уже может быть поздно. Как бы ты не старался. И даже при наличии практически прежних слагаемых сумма будет совершенно другой.

Конечно, по «Лестеру» сильно ударил уход Канте, который держал всю середину поля. Но при этом очевидно, что потери в качестве игры несоизмеримы с потерей в количестве очков.

«Лестер» - самая недобирающая команда лиги. Мы кратко писали о продвинутой XG-статистике в одном из прошлых превью – это модель ожидаемых голов или оценка допущенных и созданных голевых ситуаций. Так вот, «лисы» по этой самой статистике должны были идти в районе девятого места и иметь на девять очков больше, чем нынешние 17. Говорит это о том, что «Лестер» не так уж плох.

В принципе, это было понятно и после победа над «Ман Сити» (4:2). Где все козыри команды засверкали прежними красками. Но дальше вновь вернулись качели:

Вниз - поражение от «Борнмута» в гостях.

Вверх - волевое спасение в меньшинстве от «Стока».

Снова вниз - ужасно унылое поражение от «Эвертона».

По идее теперь будет вверх? Не факт. «Вест Хэм» Билича, с которым «Лестеру» играть в 19-м туре, подходит к матчу куда как в более хорошем состоянии – три победы подряд. Добыты они были в матчах с аутсайдерами, но важнее то, что игра «молотобойцев» с каждым матчем становилась лучше и лучше. Поэтому в плане психологии преимущество точно за командой Билича.

Работа над ошибками Гвардиолы

Завтра за три с половиной часа до Нового года вас, дорогие мои, ждет под елочкой подарок в виде суперматча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».

- Если бы я не сидел на тренерской скамейке, то 100 процентов, что купил бы билет на этот матч, - пожалуй, лучше Клопп об этом не сказал никто.

Очень любопытно посмотреть на противостояние Клопп – Гвардиола, но уже без «Баварии» и «Боруссии». Тогда, кстати, несмотря на тотальное превосходство испанца на длинной дистанции, в личных встречах было равенство: по четыре победу у каждого при одной ничьей.

«Ливерпуль» вновь будет справляться без Коутиньо, который никак не залечит травмированную лодыжку. В матчах с середняками это не мешало «красным» набирать очки, но как будет с «Сити»? Думаю, ответ кроется в том, как сыграет защита «Сити» в матче с самой атакующей командой лиги. После унижения от «Лестера» Гвардиола все-таки снизошел для работы над обороной. Правда, в его понимании это означало еще больше усилить доминирование над соперником.

Пеп – такой Пеп. Но поэтому он и один из лучших тренеров мира.

Матч Ливерпуль - Манчестер Сити Место и дата 31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Другие матчи тура:

Матч Бёрнли - Сандерленд Место и дата 31 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч Суонси - Борнмут Место и дата 31 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч Саутгемптон - Вест Бромвич Место и дата 31 декабря 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч Уотфорд - Тоттенхэм Место и дата 01 января 16:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция