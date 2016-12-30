Подарочек от Клоппа и Гвардиолы. Превью 19-го тура АПЛ
«Советский
спорт» рассказывает о самом интересном в 19-м туре АПЛ.
Пивка – для рекорда
Все мы помним
легендарную присказку дворового футбола «пивка – для рывка». Однако,
профессионалам сей допинг вроде как был противопоказан. Профессионалы же –
никаких послаблений! А вот Конте считает иначе. И в декабре он уже дважды сделал
пиву прекрасную рекламу.
После 15-го тура с «Вест
Бромом» (1:0) итальянец заступился за Косту, который, оказывается, после игр
восстанавливается не только с помощью сна.
Completing the journey from panto villain to demigod @diegocosta's pic of yesterday's man of the match award & a beer. Yes Diego! #Beerhere pic.twitter.com/CaVuT2g0Bg— The Draft House Man (@DraftHouseUK) 12 декабря 2016 г.
- Это полезно для восстановления
жидкости в организме, - сказал Конте. - Можно выпить колы или одно пиво. Но
только одно, не больше. И сразу же после игры, а не через час. Я не слежу за своими
игроками, потому что они профессионалы. Уверен в них.
А после недавней победы
над «Борнмутом» (3:0) Конте отправился в ближайший паб вместе с журналистами. Итальянец
угостил всех пивом и открыто пообщался с прессой о футболе. Во как!
Шутки – шутками, но «Челси»
прошел эти полсезона почти без травм. Добавьте к этому довольно серьезное
везение в последних играх, в которых «синие» не были так хороши, как в середине
первого круга, но за счет практически идеальной реализации моментов добивались
побед. Их уже 12 - подряд! Есть клубный рекорд, а на горизонте появился рекорд
АПЛ – 14 побед подряд от «Арсенала» в 2002 году.
В 19-м туре «Челси» принимает крепкий, но, похоже, не знающий что с этой крепостью делать «Сток». В прошлом туре команда Марка Хьюза имела хороший шанс, чтобы обыграть «Ливерпуль» - ведя в счете, могла сделать 2:0. Но в итоге просто рассыпалась под давлением «красных» - 1:4. У «Челси» же возвращаются отбывшие дисквалификацию за излишнее количество предупреждение Коста и Канте. Все это и «Стэмфорд Бридж», согласитесь, существенно сужают количество возможных итогов.
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Качество и количество «Лестера»
Пример «Лестера»,
действующего чемпиона, подступившегося ныне к черте зоны вылета из АПЛ, - о том, как важно ловить момент. Потому что
потом уже может быть поздно. Как бы ты не старался. И даже при наличии практически прежних
слагаемых сумма будет совершенно другой.
Конечно, по «Лестеру» сильно
ударил уход Канте, который держал всю середину поля. Но при этом очевидно, что
потери в качестве игры несоизмеримы с потерей в количестве очков.
«Лестер» - самая
недобирающая команда лиги. Мы кратко писали о продвинутой XG-статистике в одном из прошлых
превью – это модель ожидаемых голов или оценка допущенных и созданных голевых
ситуаций. Так вот, «лисы» по этой самой статистике должны были идти в районе
девятого места и иметь на девять очков больше, чем нынешние 17. Говорит это о
том, что «Лестер» не так уж плох.
В принципе, это было
понятно и после победа над «Ман Сити» (4:2). Где все козыри команды засверкали
прежними красками. Но дальше вновь вернулись качели:
Вниз - поражение от «Борнмута»
в гостях.
Вверх - волевое
спасение в меньшинстве от «Стока».
Снова вниз - ужасно
унылое поражение от «Эвертона».
По идее теперь будет вверх? Не факт. «Вест Хэм» Билича, с которым «Лестеру» играть в 19-м туре, подходит к матчу куда как в более хорошем состоянии – три победы подряд. Добыты они были в матчах с аутсайдерами, но важнее то, что игра «молотобойцев» с каждым матчем становилась лучше и лучше. Поэтому в плане психологии преимущество точно за командой Билича.
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Работа над ошибками Гвардиолы
Завтра за три с
половиной часа до Нового года вас, дорогие мои, ждет под елочкой подарок в виде
суперматча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
- Если бы я не сидел на
тренерской скамейке, то 100 процентов, что купил бы билет на этот матч, -
пожалуй, лучше Клопп об этом не сказал никто.
Очень любопытно
посмотреть на противостояние Клопп – Гвардиола, но уже без «Баварии» и «Боруссии».
Тогда, кстати, несмотря на тотальное превосходство испанца на длинной
дистанции, в личных встречах было равенство: по четыре победу у каждого при
одной ничьей.
«Ливерпуль» вновь будет
справляться без Коутиньо, который никак не залечит травмированную лодыжку. В
матчах с середняками это не мешало «красным» набирать очки, но как будет с «Сити»?
Думаю, ответ кроется в том, как сыграет защита «Сити» в матче с самой атакующей
командой лиги. После унижения от «Лестера» Гвардиола все-таки снизошел для
работы над обороной. Правда, в его понимании это означало еще больше усилить
доминирование над соперником.
Пеп – такой Пеп. Но поэтому он и один из лучших тренеров мира.
Матч
Место и дата
31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция
Другие матчи тура:
Матч
Место и дата
30 декабря 23:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 января 16:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция