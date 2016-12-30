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От Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
От Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичков
Источник: Reuters

По информации СМИ, главный тренер «Челси» Антонио Конте в январе 2017 года планирует провести серьезную трансферную компанию. «Советский спорт» рассказывает, кого в качестве усиления рассматривает итальянский специалист.

Хавьер Эрнандес (Чичарито)

Возраст: 29 лет
Позиция: нападающий
Статистика: 23 матча (7 голов, две голевые передачи, 4 желтые карточки)
Трансферный ценник: 25 млн евро

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес был куплен у «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года. После ухода на пенсию Алекса Фергюсона, в английском клубе уже не рассчитывали на игрока. Поэтому Хавьер до переезда в Германию провел сезон 2014/15 в составе мадридского «Реала» на правах аренды, и даже помог «сливочным» выйти в полуфинал Лиги чемпионов (мексиканец забил единственный мяч в противостоянии с мадридским «Атлетико»). Но этот факт не подтолкнул боссов испанского клуба купить нападающего. Чичарито вернулся в «МЮ», а позже оказался в Бундеслиге.

Наверняка в «Юнайтед» уже успели пожалеть об этом, поскольку мексиканец в первый сезон выступления за «Байер» провел во всех турнирах 40 матчей и наколотил 26 голов. Отличный результат, учитывая то, что большую часть своей карьеры этот форвард провел в чемпионате Англии, где совсем другой стиль игры.

По информации издания Goal, «Байер» готов отпустить Эрнандеса в «Челси» за 34 млн фунтов. Руководство «синих» решило обдумать этот вопрос.

Фернандо Льоренте

Возраст: 31 год
Позиция: нападающий
Статистика: 16 матчей (6 голов)
Трансферный ценник: 6 млн евро

31-летний испанец отправился покорять чемпионат Англии минувшим летом. Фернандо Льоренте, который знаком с Конте по совместной работе в «Ювентусе», перешел в «Суонси» из «Севильи». 

Сейчас в активе опытного игрока 16 матчей и 6 голов и ни одной желтой карточки. Мы помним, что из себя представляет этот футболист. Высокий и мощный форвард таранного типа. Учитывая нынешний стиль «Челси», сложно рассуждать на тему, будет ли он полезен лондонскому клубу, потому что скорость –  не его конек. 

С другой стороны, Конте, как никто другой, знает о способностях этого игрока. И у него уже есть план: Льоренте прибудет в «Челси» с целью снять нагрузку с Диего Косты, который является основным нападающим. 

К тому же, его трансфер обойдется в разы дешевле, чем переход Чичарито. Испанец стал игроком «Суонси» за 5 млн евро, и вряд ли и его нынешний клуб станет требовать огромных денег.

А вот что делать с Миши Батшуайи? Итальянец тоже знает, ведь он уже заявил СМИ, что молодой нападающий получит шанс проявить себя и не покинет клуб зимой.

Раджа Наингголан


Возраст: 28 лет
Позиция: полузащитник
Статистика: 25 матчей (4 гола, одна голевая передача, 3 желтые карточки)
Трансферный ценник: 33 млн евро

За этим игроком Конте «охотился» еще минувшим летом, однако, по неизвестным причинам полузащитник «Ромы» решил остаться в Серии А. 

Бельгиец не раз говорил, что никогда не стал бы футболистом «Ювентуса». Может, Наингголан настолько принципиальный, что и не хочет работать с Конте, который был тренером туринской команды?

До сих пор никто не знает, почему Раджа не перешел в «Челси» минувшим летом, ведь деньги на трансферы лондонский клуб явно не жалел, и был готов купить игрока «Ромы». 

Но вот интересно, кого Наинголлан заменит в стане «синих»?

Бельгиец славится своим умением отбирать мяч и лупить по воротам. Также он известен своим характером и желанием идти до самого конца. Да так, что ноги ломает другим игрокам.


Возможно, трансфер этого футболиста обойдется «Челси» дороже вышеперечисленных игроков, а точнее игрока. К тому же, разве Н'Голо Канте или Неманья Матич хуже отбирают мяч?  

В нынешнем сезоне Наингголан, которому уже 28 лет, провел 23 матча (4 гола, одна голевая передача и 3 желтые карточки). Для такого цепкого и неуступчивого футболиста, как Раджа, три предупреждения – прогресс. Видимо, Лучано Спаллетти немного усмирил своего подопечного.

Франк Кесси

Возраст: 20 лет
Позиция: полузащитник
Статистика: 17 матчей (7 голов, 2 голевые передачи, 4 желтые карточки)
Трансферный ценник: 7,50 млн евро

Этот полузащитник уже успел попасть на прицел туринскому «Ювентусу». Действующий чемпион Италии, как и его бывший наставник, высоко ценят талантливого ивуарийца. 

Англисйские СМИ сообщают, что за 20-летнего игрока «синие» предложили 20 млн евро, но получили отказ. Сколько давал «Ювентус» – неизвестно. 

Возможно, Беппе Маротта (генеральный директор туринского клуба – Прим. редакции) уже все решил, хотя, по его словам, в приоритете у «Ювентуса» числится полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Что известно о Кесси? 

Франк к 20-ти годам успел уже провести 10 матчей за основную сборную Кот-д'Ивуара, и, наверняка поедет в составе национальной команды на Кубок Африканских наций. 

Интересно, что он, будучи опорным полузащитником, сыграл в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Неплохая статистика для игрока подобного амплуа. 

Что еще?

На него, помимо «Ювентуса» и «Челси», претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Шальке-04». Где продолжит свою карьеру Кесси? Решать только ему, но сложно верить в трансфер игрока, который зимой отправится выступать за сборную. «Челси» нужно усиление, но приобретение этого футболиста ничего «синим» не гарантирует.

P.S «Советский спорт» не рассматривал кандидатуру полузащитника «Реала» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, поскольку СМИ сообщили об отказе «Челси» приобретать футболиста. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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