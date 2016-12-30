Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвал

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков сборной России на молодежном чемпионате мира.

– Не ахти у меня впечатления от матча наших с американцами, - честно признается Борис Майоров. – Профессионалам на такую игру просто больно смотреть! Ладно мы канадцам уступили – играли против хозяев, на переполненном стадионе, в непривычной обстановке… Но американцы не сильнее канадцев. А мы в поединке с ними совершили те же самые ошибки. Опять проявились наши недостатки.

Уступаем в скорости. Но это еще не самое страшное. Недостаток скорости можно компенсировать умной игрой и правильным позиционным расположением.

Но мы же и все единоборства в первом периоде проиграли напрочь! Наше счастье, что американцы забросили тогда всего одну шайбу. Опасных моментов у наших ворот было очень много. Оборона россиян с соперником не справлялась. Игроки из команды США гуляли по свободным местам, как хотели. И опекать их никто просто не успевал.

В действиях россиян сквозила неуверенность. К примеру, американский защитник владеет шайбой на нашей синей линии. А наш крайний нападающий вместо того, чтобы резко и быстро пойти ему навстречу, метрах в пяти-семи от соперника пластается! Пытается закрыть своим телом ворота.

Это, конечно, хорошо – игрок вроде бы себя не жалеет. Но при этом он ведь дает сопернику время подумать – как сыграть, с кем сыграть…

И еще раз хочу отметить наш главный минус. Мы уступаем сопернику в обученности. Я был не нескольких последних молодежных чемпионатах мира… Из года в год одна и та же картина. Если в нашей команде нет ярких звездочек – хотя бы трех-четырех человек – сразу проседаем по уровню. Сразу нам что-то противопоставить сопернику становится чрезвычайно сложно.

Ну как можно ошибаться при выходе из зоны на своей синей линии?!

Или в чужой зоне на синей линии наш защитник вдруг начинает пытаться обвести нападающего. Это же девяносто процентов провала! Тот у него отбирает шайбу и тут же получаем выход «1 на 1» с вратарем.

Это же азбучные истины, которым надо учить в детской спортивной школе, а не в сборной страны. Чудовищные, нелепые ошибки. Кошмар какой-то!

Еще одно – играем мягко. Но при этом удаляемся чаще, чем соперник. Вот вчера, к примеру, наши шесть раз сфолили, а американцы только три. И с Канадой было тоже самое.

Это неумение правильно бороться. Недостаток быстроты в позиционной игре. Быстрота – это не позволить сопернику вылезти из-под тебя. А американцы сплошь и рядом вчера вылезали из-под наших игроков. Приходилось останавливать их с нарушением правил.

Еще раз повторю: 97-й год рождения не самый сильный. Но элементарные то вещи в арсенале игрока должны присутствовать, раз уж его вызвали в сборную!

Попытался Брагин сыграть от обороны. Но и тут не вышло! У нас только один игрок активно мешал сопернику начинать атаку. Да и то все действовали в разнобой. Настоящего железного забора на входе в зону у нас не было.

Все эти беды идут к нам из детского и юношеского хоккея. У нас там на первом месте стоит его величество Результат. Сколько можно говорить о том, что такой подход в корне неверный?!

Не побед от мальчишек надо требовать. А обучать их, растить из них выдающихся хоккеистов. Покойный Тарасов голову бы тренеру оторвал за то, что у него выпускной класс спортшколы никого не дал в команду мастеров! А сейчас это происходит сплошь и рядом.

Поэтому и у сборной проблемы.

Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравились