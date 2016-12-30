Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвал
Двукратный
олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков
сборной России на молодежном чемпионате мира.
– Не ахти у меня впечатления от матча наших с
американцами, - честно признается Борис Майоров. – Профессионалам на такую игру
просто больно смотреть! Ладно мы канадцам уступили – играли против хозяев, на
переполненном стадионе, в непривычной обстановке… Но американцы не сильнее
канадцев. А мы в поединке с ними совершили те же самые ошибки. Опять проявились
наши недостатки.
Уступаем в скорости. Но это еще не самое страшное.
Недостаток скорости можно компенсировать умной игрой и правильным позиционным
расположением.
Но мы же и все единоборства в первом периоде
проиграли напрочь! Наше счастье, что американцы забросили тогда всего одну
шайбу. Опасных моментов у наших ворот было очень много. Оборона россиян с
соперником не справлялась. Игроки из команды США гуляли по свободным местам,
как хотели. И опекать их никто просто не успевал.
В действиях россиян сквозила неуверенность. К
примеру, американский защитник владеет шайбой на нашей синей линии. А наш
крайний нападающий вместо того, чтобы резко и быстро пойти ему навстречу,
метрах в пяти-семи от соперника пластается! Пытается закрыть своим телом
ворота.
Это, конечно, хорошо – игрок вроде бы себя не
жалеет. Но при этом он ведь дает сопернику время подумать – как сыграть, с кем
сыграть…
И еще раз хочу отметить наш главный минус. Мы
уступаем сопернику в обученности. Я был не нескольких последних молодежных
чемпионатах мира… Из года в год одна и та же картина. Если в нашей команде нет
ярких звездочек – хотя бы трех-четырех человек – сразу проседаем по уровню.
Сразу нам что-то противопоставить сопернику становится чрезвычайно сложно.
Ну как можно ошибаться при выходе из зоны на своей
синей линии?!
Или в чужой зоне на синей линии наш защитник вдруг
начинает пытаться обвести нападающего. Это же девяносто процентов провала! Тот
у него отбирает шайбу и тут же получаем выход «1 на 1» с вратарем.
Это же азбучные истины, которым надо учить в детской
спортивной школе, а не в сборной страны. Чудовищные, нелепые ошибки. Кошмар
какой-то!
Еще одно – играем мягко. Но при этом удаляемся чаще,
чем соперник. Вот вчера, к примеру, наши шесть раз сфолили, а американцы только
три. И с Канадой было тоже самое.
Это неумение правильно бороться. Недостаток быстроты
в позиционной игре. Быстрота – это не позволить сопернику вылезти из-под тебя.
А американцы сплошь и рядом вчера вылезали из-под наших игроков. Приходилось
останавливать их с нарушением правил.
Еще раз повторю: 97-й год рождения не самый сильный.
Но элементарные то вещи в арсенале игрока должны присутствовать, раз уж его
вызвали в сборную!
Попытался Брагин сыграть от обороны. Но и тут не
вышло! У нас только один игрок активно мешал сопернику начинать атаку. Да и то
все действовали в разнобой. Настоящего железного забора на входе в зону у нас
не было.
Все эти беды идут к нам из детского и юношеского
хоккея. У нас там на первом месте стоит его величество Результат. Сколько можно
говорить о том, что такой подход в корне неверный?!
Не побед от мальчишек надо требовать. А обучать их,
растить из них выдающихся хоккеистов. Покойный Тарасов голову бы тренеру
оторвал за то, что у него выпускной класс спортшколы никого не дал в команду
мастеров! А сейчас это происходит сплошь и рядом.
Поэтому и у сборной проблемы.
Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравились