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Судейский беспредел в НБА

Виктор Шестопалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Судейский беспредел в НБА
Источник: Associated Press

Для начала небольшая викторина: в чем одно из самых больших отличий современного баскетбола НБА от того, в который играли за океаном до 1988-го года? Минута на размышление пошла. Правда я уверен, что болельщики со стажем смогут ее сэкономить и сразу догадаются, где собака зарыта. Для остальных, внимание, правильный ответ: именно в сезоне 1988/89 лига добавила третьего арбитра к судейской бригаде, обслуживающей матчи Национальной баскетбольной ассоциации.

Логика этого изменения была проста – дополнительная пара судейских глаз позволит представителям баскетбольного закона лучше мониторить происходящее на площадке. Такая модель существовала вплоть до того момента, как современные технологии плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Следующим этапом «эволюции» стало введение видео-повторов спорных эпизодов, возникавших в концовках матчей. Сейчас же у судей есть возможность останавливать игру в любой момент и по любому поводу, а потом с важностью павианов, неспешной походкой идти к центральному столику «смотреть кинушку».

Даже не очень искушенному спортивному болельщику вряд ли придется объяснять, что все эти перерывы безумно затягивают баскетбол – вид спорта, в котором, так называемый, «ритм игры» является одним из главных показателей качества. Дальше больше: «пиджаки» из офиса НБА додумались до того, что, начиная с сезона 2014/15 в городе Сикокус, штат Нью-Джерси (уже смешно) заработал целый штаб видео-повторов, напичканный самой современной техникой слежки и мониторинга. Там в обстановке вечной ночи а-ля казино Лас-Вегаса, с пончиками в руках день и ночь заседают важные люди в костюмах, иной раз, ни разу в жизни не бравшие баскетбольный мяч в руки.

И именно от того, как эти люди увидят фотофиниш или стопкадр того или иного эпизода, зачастую, зависит победитель напряженного матча НБА. Абсурдность такой системы уже не раз «нахваливали» и сами игроки ассоциации. И это даже, несмотря на то, что им, по большому счету, вообще не позволено критиковать деяния офиса лиги. Вспомните, например, рождественскую встречу «Кливленд» – «Голден Стэйт», по итогам которой лига признала, что судьи допустили ошибку, не свистнув в концовке фол на лидере последних Кевине Дюранте. И это при всех-то современных нововведениях, позволяющих и судьям на площадке и тем, которые с пончиками в Сикокусе, рассматривать игровые моменты, чуть ли, не под рентгеном? Кстати, и сам Дюрант потом сказал, что мы проиграли вовсе не поэтому и лига должна прекратить подобную практику.

А теперь вспомним старые, добрые 80-е, когда игру НБА обслуживали два судьи. Кто не помнит, посмотрите ролики в интернете – благо такого контента сейчас предостаточно. Рефери того времени были настоящими героями баскетбола. Обычно это были поджарые мужчины от 40 до 60, находящиеся в отличной спортивной форме. Эти люди бегали быстрее баскетболистов, а иногда быстрее мяча и определяли все моменты на глаз с точностью робокопов. Особое внимание обратите на то, как артистично своими жестами они показывали типы нарушений. В общем, это были люди, которые были органичным дополнением к самому главному – баскетбольному матчу. Сейчас же все эти видео-повторы, остановки, совещания судей, центр мониторинга  – не нужная шелуха, в которой баскетбол утопает. И самое главное, меня не покидает ощущение, что судейских ошибок в современной НБА со всеми этими технологиями стало больше, чем когда на площадке были два рефери, просто очень хорошо и добросовестно делавших свою работу.

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