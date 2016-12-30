Судейский беспредел в НБА
Для начала небольшая викторина: в чем одно из самых больших отличий современного баскетбола НБА от того, в который играли за океаном до 1988-го года? Минута на размышление пошла. Правда я уверен, что болельщики со стажем смогут ее сэкономить и сразу догадаются, где собака зарыта. Для остальных, внимание, правильный ответ: именно в сезоне 1988/89 лига добавила третьего арбитра к судейской бригаде, обслуживающей матчи Национальной баскетбольной ассоциации.
Логика этого
изменения была проста – дополнительная пара судейских глаз позволит
представителям баскетбольного закона лучше мониторить происходящее на площадке.
Такая модель существовала вплоть до того момента, как современные технологии плотно
вошли в нашу повседневную жизнь. Следующим этапом «эволюции» стало введение
видео-повторов спорных эпизодов, возникавших в концовках матчей. Сейчас же у
судей есть возможность останавливать игру в любой момент и по любому поводу, а
потом с важностью павианов, неспешной походкой идти к центральному столику «смотреть
кинушку».
Даже не
очень искушенному спортивному болельщику вряд ли придется объяснять, что все
эти перерывы безумно затягивают баскетбол – вид спорта, в котором, так
называемый, «ритм игры» является одним из главных показателей качества. Дальше
больше: «пиджаки» из офиса НБА додумались до того, что, начиная с сезона 2014/15
в городе Сикокус, штат Нью-Джерси (уже смешно) заработал целый штаб
видео-повторов, напичканный самой современной техникой слежки и мониторинга. Там
в обстановке вечной ночи а-ля казино Лас-Вегаса, с пончиками в руках день и
ночь заседают важные люди в костюмах, иной раз, ни разу в жизни не бравшие
баскетбольный мяч в руки.
И именно от
того, как эти люди увидят фотофиниш или стопкадр того или иного эпизода,
зачастую, зависит победитель напряженного матча НБА. Абсурдность такой системы
уже не раз «нахваливали» и сами игроки ассоциации. И это даже, несмотря на то,
что им, по большому счету, вообще не позволено критиковать деяния офиса лиги. Вспомните,
например, рождественскую встречу «Кливленд» – «Голден Стэйт», по итогам которой
лига признала, что судьи допустили ошибку, не свистнув в концовке фол на лидере
последних Кевине Дюранте. И это при всех-то современных нововведениях,
позволяющих и судьям на площадке и тем, которые с пончиками в Сикокусе,
рассматривать игровые моменты, чуть ли, не под рентгеном? Кстати, и сам Дюрант
потом сказал, что мы проиграли вовсе не поэтому и лига должна прекратить
подобную практику.
А теперь
вспомним старые, добрые 80-е, когда игру НБА обслуживали два судьи. Кто не помнит,
посмотрите ролики в интернете – благо такого контента сейчас предостаточно. Рефери
того времени были настоящими героями баскетбола. Обычно это были поджарые
мужчины от 40 до 60, находящиеся в отличной спортивной форме. Эти люди бегали
быстрее баскетболистов, а иногда быстрее мяча и определяли все моменты на глаз
с точностью робокопов. Особое внимание обратите на то, как артистично своими
жестами они показывали типы нарушений. В общем, это были люди, которые были
органичным дополнением к самому главному – баскетбольному матчу. Сейчас же все
эти видео-повторы, остановки, совещания судей, центр мониторинга – не нужная шелуха, в которой баскетбол
утопает. И самое главное, меня не покидает ощущение, что судейских ошибок в
современной НБА со всеми этими технологиями стало больше, чем когда на площадке
были два рефери, просто очень хорошо и добросовестно
делавших свою работу.