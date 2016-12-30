Совет Тарасова и наказ Васильева. Новогодний ретро-сериал с Сергеем Микуликом

Обозреватель «Советского спорта» делится с читателями новогодними байками.

СОВЕТ ТАРАСОВА

Поехал под Новый год проведать Анатолия Владимировича Тарасова, который зимовал на даче в Загорянке .Душевно посидели за русским столом – настойки, грибочки, варенье – все свое, все с огорода – настала пора собираться на электричку.



– Ты знаешь, ребята, которые ко мне приезжали, рассказывают, что по вечерам в электричках какие-то шайки завелись – к пассажирам пристают, особенно кто подвыпьет, денег хотят. Но мои-то все тренированные люди – сами в морду кому хошь дадут, и еще расскажут что от Тарасова едут – те же гопники с наших мест, слыхали про меня, может, даже и видели... Так вот, если вдруг пристанут – ты в морду, и обязательно скажи, что, мол, от Тарасова!



– Спасибо за добрый совет, Анатолий Владимирович! Но если невежды какие попадутся – кто вас не знает?

– Ну, тогда сам выкручивайся – я ж помочь тебе хотел...



ПРИЗРАК СТЕРНЕРА

Хоккейная сборная СССР собирается в Швецию на товарищеские матчи. Тренер Тарасов инструктирует Владимира Юрзинова: у них там новый молодой талант появился, Стернер фамилия – быстрый, резкий, забивной. Будешь с ним персонально играть, начиная с первой смены, сразу пожестче. А фамилий тогда на майках еще не писали, Юрзинову просто объявили номер главного оппонента – и вперед. И Владимир Владимирович, как человек дисциплинированный, вцепился в этого Стернера – и дыхнуть ему не давал. Тарасов от бортика не нарадуется: ай, Володька, ай, молодца! Но вдруг в другой смене, не юрзиновской, какой-то швед обводит троих наших и классный гол кладет. А потом объявляют: шайбу забросил Ульф Стернер! Шведы просто номерами перед игрой поменялись, а в лицо будущего первого европейца в НХЛ, никто из наших тогда еще и не знал...



АНАНАС С БАНКЕТА

30 декабря 1991-го, Дюссельдорф, банкет по случаю окончания клубного Кубка европейских чемпионов. Наша делегация в печали – московское «Динамо» заняло только третье место. Завтра лететь домой, а время было не самое сытное – в Москве даже шампанского к новогоднему столу достать было не просто. Но штурм дьюти-фри был еще впереди, а пока мы отъедались впрок. А руководителям организаторы еще и с собой какие-то подарочки припасли. Все их с благодарностью брали, но один из представителей группы поддержки, при серьезных погонах, гордо отказался от презента, что-то объяснив дарителю на хорошем немецком. Я подошел пожать руку русскому офицеру за такой жест. И вот что услышал:

– Напихали в пакет какой-то ерунды! Я его попросил попозже, когда расходиться будут, вон тот ананас в центре стола мне завернуть, а шампанское на шнапс поменять – не люблю этой кислятины!

НАКАЗ ВАСИЛЬЕВА

31 декабря 1991-го. Дюссельдорф, Александр Семак накрывает «поляну» по случаю своего отлета в НХЛ. Руководство в легкой панике – хоть и была договоренность, что Семака могут отпустить после Кубка европейский чемпионов, все же оставалась надежда, что Саша доиграет дома еще хотя бы до Олимпиады – он же один из лидеров сборной! Но четыре года назад Семака отцепили из олимпийской сборной чуть ли не в аэропорту – и он, в отличии, от тренеров, этого не забыл. Однако его всячески пытаются уговорить вернуться в Москву, встретить дома Новый год, а там... И подключается «тяжелая артиллерия» – подъезжает знатный динамовец Валерий Иванович Васильев, работавший тогда тренером в Германии. Уж он-то нужные слова про патриотизм, клуб и Родину наверняка найдет – вдруг да подействует?!

Валерий Иваныч прибыл, со всеми поздоровался, подошел к столу, налил себе добрую дозу и выдал тост:

– Ну что Саня, давай за «Динамо»! Это же оно из нас с тобой хоккеистов сделало! Если бы не «Динамо» – кто знает, что вообще с нами было бы, верно?! Тебе сколько, двадцать пять? Счастливый ты, Сашка! Меня вот только в сороковник уже играющим тренером выпустили – в Венгрию. А так все Родине был очень нужен... Поэтому, Сань, вали, не думай! Успехов тебе там – и всех с наступающим!

ТРЕНИРОВКА 1 ЯНВАРЯ

Одно время в хоккейном чемпионате Германии играла команда из города Ратингена, в которой на полсостава было выходцев из СССР, в основном – казахских и поволжских немцев. И вот как-то под самый Новый год сменился у них тренер, вместо канадца пришел чех – и забабахал тренировку на 1 января, да еще и не вечером. Типа, проверить кое-чей профессионализм. Я гостил тогда у братьев Фуксов, бывших игроков усть-каменогорского «Торпедо», и на занятие они поехали практически из-за стола. Собрались, однако, все, и вредный тренер Олейник долго пытался разбудить эту бригаду свистками и подбадриваниями – мало, однако,что получалось. И тут за тренерской спиной возник человек, ответственный за розлив пива во дворце – как же народ на льду приободрился! Сразу стыки пошли – и вот один «сделал» якобы травму, потом другой, третий – и, мимо раздевалки, к ларьку, лечиться. Тренер испугался, что все друг друга перебьют, и прекратил это безобразие. И только когда выходил со льда и увидел очередь из стремительно выздоравливающих спортсменов, смекнул, что к чему. Но к команде не присоединился – а вот русский тренер так бы никогда не поступил!