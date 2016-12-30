«Суд встал на сторону Хусаинова, все решения были приняты в его пользу»

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что кандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов не допущен к участию в выборах. Информацию об этом распространило информационное агентство ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию бокса (AIBA).



Тем не менее, многие боксеры, знакомые с этой ситуацией считают, что с помощью AIBA соперники Хусаинова на выборах президента Федерации, зная о его поддержке многими региональными федерациями бокса, просто пытаются не допустить его к выборам. Всем участникам конфликта известно, что в октябре 2007 году Хусаинов выиграл суд с AIBA в окружном суде Лозанны. Тогда суд в полном составе, рассмотрев апелляционную жалобу Хусаинова против AIBA, постановил не только восстановить его в должности вице-президента AIBA, но и назначил компенсацию материального ущерб. Суд также обязал прекратить все публикации и распространение иными способами утверждений, что он совершал поступки, которые оправдывали бы проведение внутреннего расследования в AIBA. Если говорить проще, то в AIBA Хусаинова просто «перепутали» с каким-то преступником.

Сам Хусаинов сегодня заявляет о том, что, несмотря на то, что его снова возвращают к этой истории, он готов идти до конца, примет участие в выборах 1 февраля 2017 года и обязательно станет президентом Федерации.

Почему его поддерживает общественность, рассказывают известные в мире бокса люди.

Алексей Тищенко, почетный президент Федерации бокса Омской области, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы:

- Хотелось бы сделать небольшой экскурс в историю. Я как раз выступал на ринге в те годы, когда Федерацию бокса России возглавлял Эдуард Хусаинов. Большинство моих выступлений и прошли под его руководством. Мне было изнутри видно и понятно, как надо руководить Федерацией. И когда в 2007 году произошла смена руководства, к власти пришел Евгений Алексеевич Муров, можно было наглядно сравнить два стиля управления Федерацией. С одной стороны, был Хусаинов, достаточно активный, коммуникабельный и интересующийся спортом человек. С другой стороны, был человек, у которого отличные связи, хорошая должность, но к боксу он имел достаточно отдаленное отношение, и не было с его стороны такой активности, которую я видел у Хусаинова. Я сейчас рассуждаю как спортсмен. И мне, как спортсмену, больше импонирует человек, который профессионально занимался своим делом, руководил Федерацией. Он сам в прошлом боксер, боксом занимался и имеет достаточно серьезное звание мастера спорта международного класса. Я видел, что Хусаинову это нравится, у него это получалось руководить Федерацией. Если взять результаты выступления нашей команды, то мы стабильно выступали на очень высоком уровне. И повторить эти успехи будет уже не так просто. Верю ли я в победу Хусаинова? Вопрос такой, достаточно непростой. Я не знаю, кто победит на этих выборах, но я уверен в своей позиции. Наша команда и Федерация, мы для себя определились, что будем поддерживать Хусаинова на выборах. И с каким бы результатом ни прошли эти выборы, мы знаем, что поступили и поступаем правильно, выбирая человека из боксерской среды на должность президента Федерации бокса. Борцы не выбирают врачей и космонавтов, почему мы не должны выбирать боксера? Я очень хорошо был знаком с той ситуацией, когда Хусаинова обвиняли в терроризме. Я не знаю ее настолько близко, но когда я был действующим активным спортсменом, то со слухов и из разговоров мы знали, что как раз подходили очередные выборы президента АИБА. На тот момент Хусаинов уже был президентом Федерации бокса России, президентом ЕАБА, первым вице-президентом международной федерации АИБА. И в 2007 году у него такой достаточно хороший был вес в этой организации. На предстоящих выборах в АИБА он не скрывал, что собирается баллотироваться на должность ее президента. И действующий президент АИБА тогда увидел в его кандидатуре серьезного конкурента. И придумал, наверное, как снять с предвыборной гонки этого кандидата. Я очень хорошо помню этот момент, так как на носу была Олимпиада. Хусаинова тогда оправдали полностью. Он выиграл по суду даже возмещение морального вреда. Это была чисто символическая сумма в 1 доллар. Но суд встал на его сторону, все решения в его пользу были приняты.

Андрей Гоголев, президент Федерации Нижегородской области, трехкратный чемпион России, чемпион мира:

- Я вижу в Эдуарде Хусаинове серьезное стремление изменить российский любительский бокс к лучшему. Именно поэтому я его поддерживаю. Он собирает Федерацию, разговаривает с людьми, интересуется их мнением, а кто еще из лидеров это может сделать? Нам не нужны назначенцы. А Эдуард общается с народом, общается со спортсменами, если есть какой-то конфликт, он выезжает на место, пытается решить ситуацию, урегулировать взаимоотношения. Нужно уметь общаться с простыми людьми на их языке. Некоторые люди считают, что это их Федерация. Но они забыли, что наверху в бумагах написано слово «общественная», в нее должны войти не только бизнесмены, но и спортсмены. Я был выбран президентом Федерации бокса Нижегородской области до 2020 года, и я хочу проголосовать за Хусаинова. Что делает сейчас Министерство спорта Нижегородской области? Оно, не посмотрев даже на правовые документы, отправляет документы в Москву г-же Кудровой. Г-жа Кудрова открывает другую Федерацию бокса, в которую входят 10 человек, из них два тренера по большому теннису, два боксера. Из-за этой гнилой политики так произошло! Министр спорта не дает мне возможности получить документы на аккредитацию. А сейчас меня закидали бумагами. Даже сейчас по организации Первенства вооруженных сил среди юношей мне создают препятствия. Но я все равно отдам свой голос за Эдуарда Хусаинова.

*Партнерский материал