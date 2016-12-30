«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности, как Сергей Карякин стал чемпионом мира в Катаре.



Отметим, что после 21 партии Карякин набрал 16,5 очка. Вслед за ним финишировал Магнус Карлсен. Подробностями с нами делится менеджер Карякина – Кирилл Зангалис.

- Как мы уже вчера рассказывали «Советскому спорту», второй день на чемпионате мира по блицу, который проходил в Катаре, должен был получиться очень тяжелым и нервным, - рассказывает Кирилл Зангалис, менеджер Сергея Карякина. – Так оно и получилось. Был драматизм, была страшная борьба, была погоня, были обидные поражения.

Вообще нужно отметить, что Сергей Карякин достиг невероятного результата. Он из 21 партии проиграл всего одну.

- Как это было?

- Карякин имел полное превосходство над Хикару Накамурой. До конца партии оставалось шесть секунд. Но Сергей в абсолютно выигранной позиции умудрился зевнуть вилку, где потерял ферзя. Вот оно, единственное поражение.

Но в целом так пройти дистанцию – это подвиг. Карякин ведь выиграл последнюю партию «на заказ» у сильного грузинского гроссмейстера Джобавы – это было нечто.

И особо хочется поблагодарить гроссмейстера Петера Леко, с которым сложились очень дружественные отношения. Великий шахматист, он в 2004 году на равных бился в чемпионском бою с Владимиром Крамником и сыграл вничью. В последнем туре он классически разыграл белый цвет против Карлсена и не дал ему ни одного шанса на перехват.

Эта ничья, которая случилась в то же время, что и победа Сергея, позволили Карякину догнать Магнуса. Он его победил в личной встрече, но и по дополнительным показателям. Потому что средний рейтинг соперников у Карякина был выше.

Выиграть такой титул в конце года, да еще впервые в карьере – это дорогого стоит. Вдвойне ценно, что удалось обыграть Карлсена. И тут нельзя сказать, что это подсластило горечь поражения в классике. Это уже прошлое. Сделали анализ – и забыли о матче в Нью-Йорке. Но то, что случилось в Катаре – это большая победа не только Сереги, но и всех российских шахмат. Мы закончили год с положительными эмоциями. Верим, это даст еще больший толчок в развитии и популяризации нашего вида спорта.

Ну а Серегу Карякина будут встречать в аэропорту как национального героя.

…Нужно добавить, что Сергей Карякин в 2012 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам. А еще он входит в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории.

Чтобы коллекция была полной, осталось стать чемпионом мира по классическим шахматам, отобрав корону у Карлсена.

97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!