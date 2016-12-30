ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в Минске
Дмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».
Прочитал официальное
объяснение ИИХФ – почему была отвергнута просьба ФХР почтить минутой молчания
людей погибших в авиакатастрофе над Черным морем.
Меня вообще поразил
цинизм обсуждения этой темы в Интернете. Многие почему-то указывали на то, что
самолет принадлежал нашему министерству обороны. И поэтому поминать погибших
вроде как и не надо…
Почему?!
А уж не говорю о том,
что на борту были артисты и журналисты. Но даже если бы и не было. Пусть все 92
погибших человека были так или иначе связаны с армией. И что их уже не надо
поминать после жуткой трагедии? Они из-за этого перестают быть людьми?
Но еще больше меня
потрясло объяснение ИИХФ, которое взяло вину за циничный отказ провести минуту
молчания перед матчем Канада – Россия на молодежном чемпионате мира в память
погибших россиян.
Оказывается, как
заявляет ИИХФ, «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям,
связанным с хоккеем». И никак не иначе.
Господа, но это же
наглая ложь. До какой же степени все прогнило и прогнулось в международном
спорте, если ИИХФ вот сейчас так глупо и по-дурацки подставляется?
Я напомню, сравнительно
недавние события.
Чемпионат мира-2011 в
Братиславе. В одном из первых поединков на турнире встретились сборные
Белоруссии и Канады.
И вот их поединок
начался с траурной минуты молчания.
Поминали людей,
погибших в результат теракта в минском метро. Это преступление против общества
тоже не имело никакого отношения к хоккею. Больше того, прошло уже довольно
много времени, больше двух недель – взрыв прозвучал 11 апреля.
Но эта трагедия
потрясла весь мир и ни у кого не было сомнений отказывать белорусам в минуте
молчания. И ИИХФ, и власти Словении были за то, что бы помянуть 15 человек,
погибших на станции «Октябрьская».
Я сам был на этом
чемпионате и помню этот факт. И его могут подтвердить мои коллеги – Павел
Лысенков и Виталий Славин, которые тоже там были. А также журналисты из всех
мировых спортивных СМИ, работавших на чемпионате мира в Братиславе.
Так что изменилось с
тех пор? В чем разница?
Очень бы хотелось
получить разъяснения от ИИХФ и на этот вопрос.
Хотя… Лучше, наверное,
уже не надо. Отказали – пусть это будет на вашей совести. Может, просто
побоялись, что в Канаде на стадионе в этот момент свистеть начнут? Все эти
оправдания, все эти лживые увертки сейчас только усугубляют ситуацию.
А мы лучше поблагодарим
людей, которые откликнулись на трагедию сердцем. И провели траурные минуты
молчания в разных уголках мира, не спрашивая на то разрешения.
В том числе и на спортивных матчах.