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ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в Минске

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в Минске
Источник: «Советский спорт»

Дмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».

Прочитал официальное объяснение ИИХФ – почему была отвергнута просьба ФХР почтить минутой молчания людей погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Меня вообще поразил цинизм обсуждения этой темы в Интернете. Многие почему-то указывали на то, что самолет принадлежал нашему министерству обороны. И поэтому поминать погибших вроде как и не надо…

Почему?!

А уж не говорю о том, что на борту были артисты и журналисты. Но даже если бы и не было. Пусть все 92 погибших человека были так или иначе связаны с армией. И что их уже не надо поминать после жуткой трагедии? Они из-за этого перестают быть людьми?

Но еще больше меня потрясло объяснение ИИХФ, которое взяло вину за циничный отказ провести минуту молчания перед матчем Канада – Россия на молодежном чемпионате мира в память погибших россиян.

Оказывается, как заявляет ИИХФ, «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем». И никак не иначе.

Господа, но это же наглая ложь. До какой же степени все прогнило и прогнулось в международном спорте, если ИИХФ вот сейчас так глупо и по-дурацки подставляется?

Я напомню, сравнительно недавние события.

Чемпионат мира-2011 в Братиславе. В одном из первых поединков на турнире встретились сборные Белоруссии и Канады.

И вот их поединок начался с траурной минуты молчания.

Поминали людей, погибших в результат теракта в минском метро. Это преступление против общества тоже не имело никакого отношения к хоккею. Больше того, прошло уже довольно много времени, больше двух недель – взрыв прозвучал 11 апреля.

Но эта трагедия потрясла весь мир и ни у кого не было сомнений отказывать белорусам в минуте молчания. И ИИХФ, и власти Словении были за то, что бы помянуть 15 человек, погибших на станции «Октябрьская».

Я сам был на этом чемпионате и помню этот факт. И его могут подтвердить мои коллеги – Павел Лысенков и Виталий Славин, которые тоже там были. А также журналисты из всех мировых спортивных СМИ, работавших на чемпионате мира в Братиславе.

Так что изменилось с тех пор? В чем разница?

Очень бы хотелось получить разъяснения от ИИХФ и на этот вопрос.

Хотя… Лучше, наверное, уже не надо. Отказали – пусть это будет на вашей совести. Может, просто побоялись, что в Канаде на стадионе в этот момент свистеть начнут? Все эти оправдания, все эти лживые увертки сейчас только усугубляют ситуацию.

А мы лучше поблагодарим людей, которые откликнулись на трагедию сердцем. И провели траурные минуты молчания в разных уголках мира, не спрашивая на то разрешения.

В том числе и на спортивных матчах.

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