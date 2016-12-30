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«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой Зеландии

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дмитрий Гунченко с новозеландскими подопечными. Фото из архива Дмитрия Гунченко
Дмитрий Гунченко с новозеландскими подопечными. Фото из архива Дмитрия Гунченко

Дмитрий Гунченко тренировал все сборные Новой Зеландии, а Валерий Конев становился там MVP финала – «Советский спорт в Санкт-Петербурге» выяснил, как так сложилось.

«Запретил своим игрокам танцевать хаку перед официальными матчами»

За СКА Гунченко провел всего четыре матча в сезоне-1988/89. В начале 90-х он уехал в Финляндию, вернулся в Петербург в 1995-м и пошел работать тренером в ДЮСШ «Спартак».

В 2001-м в Петербург на один из турниров приезжала национальная команда Новой Зеландии. Гунченко знал английский, он работал с новозеландцами неделю.

– Они уехали, я про них забыл, – рассказывает Гунченко. – А осенью 2004-го мне предложили приехать в Новую Зеландию. Через полгода я подписал трехлетнее соглашение и отправился в город Крайстчерч. Тренировал всех: детей, мужчин, женщин, а еще сборные U-18 и U-20. Побед было добиться почти невозможно. Хотя одно серьезное достижение все-таки было: победа в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира. Кстати, перед играми новозеландцы привыкли танцевать хаку, но я запретил им это делать перед официальными матчами. Чтобы не пугать народ.

Новозеландская команда танцует хаку перед матчем. Фото из архива Дмитрия Гунченко
Новозеландская команда танцует хаку перед матчем. Фото из архива Дмитрия Гунченко

В 2010-м Гунченко закончил работать с молодежными командами.

– После контракта перестали платить, я не мог работать бесплатно, – объясняет Дмитрий. – Еще немного поработал консультантом мужской сборной, но мотивации и интереса уже не было.

После большого землетрясения в Крайстчерче Гунченко переехал в Австралию, больше к хоккею отношения он не имеет.

Молодежная сборная Новой Зеландии Дмитрия Гунченко после победы в третьем дивизионе чемпионата мира. Фото из архива Дмитрия Гунченко
Молодежная сборная Новой Зеландии Дмитрия Гунченко после победы в третьем дивизионе чемпионата мира. Фото из архива Дмитрия Гунченко

«Хоккей в Новой Зеландии похож на регби. Главная задача – убить соперника»

Несколько лет Гунченко работал клубным тренером четырехкратного чемпиона Новой Зеландии «Кентербери Ред Дэвилс». Два титула – в 2008-м и 2012-м – «дьяволам» помог взять российский форвард Валерий Конев.

– Я играл в серовском «Металлурге, а мой тренер учился в Высшей школе тренеров с Анатолием Хорозовым, который тогда выступал в Новой Зеландии. Я вместо сборов уехал туда, – вспоминает Конев. – Там всего шесть команд, в каждой по пять легионеров. Иностранцы в основном из Америки и Европы, они не были привязаны контрактами. Ездили в Новую Зеландию развеяться, в удовольствие поиграть в хоккей.

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– Вы за этим же туда поехали?
– Представлял уровень, но не считал себя великим. Решил использовать хорошую возможность повидать мир. Второй раз, когда я приехал в Новую Зеландию, тренером был уже не Дмитрий Гунченко, а Анатолий Хорозов. Он меня снова позвал в 2012-м, когда я особенных успехов в России не добивался: играл в новоуральском «Кедре». Во второй раз было намного интереснее, со мной было еще два русских парня. Мы вместе играли, общались, работали, наслаждались шикарной природой. Были лидерами команды, старались бороться с их силовым хоккеем, похожим на регби. У местных игроков задача – убить соперника.

Я был главным лидером команды, соперники меня по пять человек держали. До смеха доходило: наша команда проводит атаку, я в это время остаюсь в своей зоне, а за мной еще два соперника едут. Могу еще историю забавную рассказать: был там один местный тренер, с которым у нас однажды такой диалог случился:

– Джош, ты чего такой расстроенный?
– Своей команде даю задание, а они меня не понимают…

– Так, может, тактику поменять?
– Нет, эта тактика у меня на Play Station проходит, значит и здесь пройдет.

Посмеялись мы прилично.

– Все действительно с хоккеем там так плохо?
– Когда я приехал второй раз, уровень был чуть выше, в первую очередь у легионеров. В составе нашего главного противника, «Кейптауна», были финны, шведы, даже один задрафтованный в НХЛ канадец. Стало сложнее. Прикольно, что я туда съездил: развеялся, пообщался, английский подтянул. Есть что вспомнить.

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«Гунченко в Новой Зеландии пропагандировал советский хоккей»

– Вы сказали, что работали там. А кем?
– Игроки в Новой Зеландии за хоккей денег не получали, поэтому нас устраивали в строительную команду, мы помогали немного. Деньги платили хорошие. Черновой работой не занимались, но иногда приезжали в офис к восьми утра. Нам давали задание – мы выполняли.

– В первый ваш год вас тренировал Дмитрий Гунченко.
– У него суровый голос. Помню, у нас был запасной вратарь Кристофер ван дер Верф, который никогда не выходил на лед, постоянно сидел на лавке (за всю карьеру ван дер Верф провел 3 матча – Прим.ред.) Рядом с ним всегда была пепси-кола и бургер, и он иногда повторял за нашим тренером с сильным акцентом «** твою мать, Дмитрий Гунченко» (смеется). Тренер суровый был, призывал всегда играть, а не просто бить соперника. Пропагандировал советский стиль с постоянными передачами и открываниями. Дмитрий – очень порядочный человек, до сих пор с ним общаемся.

– Он запрещал своим игрокам танцевать хаку. Другие делали это перед каждой игрой?
– Только перед матчами сборной, в клубе такого не было. Однажды я посмеялся над этим танцем, а на меня очень сурово посмотрели. Я понял: у них это священная тема, религия. Нам не понять.

– В свой второй приезд вы стали чемпионом Новой Зеландии и самым ценным игроком финала.
– Формат простой: шесть команд играют по кругу, а потом первые две встречаются в финале из одной встречи. Мы заняли второе место, а финал играли в Кингстауне. Проигрывали по ходу, сравняли, потом я победный буллит забил. Зрителей было много – полторы-две тысячи точно! Ажиотаж приличный.

– Было желание остаться в Новой Зеландии?
– Думал об этом, но нужно было бы все бросить в России. Когда приезжал второй раз, у меня уже семья была. Связать свою жизнь с хоккеем в Новой Зеландии не получилось бы, значит пришлось бы искать новую работу. Когда был там, страна показалась мне скучной, я все-таки молодой и задорный был. Хотелось в Россию к друзьям. Тем более, я тогда еще продолжал профессиональную карьеру. Вернулся из Новой Зеландии, меня позвали в «Буревестник», фарм-клуб «Автомобилиста». Один раз меня даже чуть не взяли в основную команду, позвали тренироваться – жаль, что не получилось.


СКА: Истории из жизни. 70 лет жизни петербургского хоккейного клуба

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