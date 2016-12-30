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«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержки

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержки
Источник: «Советский спорт»

Хоккейный «Спартак» все еще претендует на попадание в плей-офф. В то время, как группа поддержки красно-белых заняла второе место в рейтинге хоккейного чирлидинга КХЛ. Наш фотограф Дарья Исаева провела со «Spartak Angels» немало времени, чтобы показать вам какую красоту мы потеряем, если «Спартак» не пройдет дальше. И заодно познакомить с нелегким трудом хрупких девушек, которые очень стараются, чтобы на хоккее всегда было на что посмотреть.

«Спартаковские Ангелы» тренируются не меньше Спартаковских хоккеистов. Несколько раз в неделю группа поддержки встречается, чтобы выучить новые связки и отточить технику старых.
«Спартаковские Ангелы» тренируются не меньше Спартаковских хоккеистов. Несколько раз в неделю группа поддержки встречается, чтобы выучить новые связки и отточить технику старых.

В раздевалку девушки приходят за несколько часов до игры, чтобы подготовить к выступлению макияж и костюм.
В раздевалку девушки приходят за несколько часов до игры, чтобы подготовить к выступлению макияж и костюм.

Боди – главная составляющая «ангельского» наряда.
Боди – главная составляющая «ангельского» наряда.

Надеть этот кусочек тонкой обтягивающий ткани не так уж и просто, как кажется. А еще сложнее отказываться от сладкого и жирного, чтобы выглядеть в этом костюмчике привлекательно.
Надеть этот кусочек тонкой обтягивающий ткани не так уж и просто, как кажется. А еще сложнее отказываться от сладкого и жирного, чтобы выглядеть в этом костюмчике привлекательно.

Вот такого размера сообщения иногда получают девушки от болельщиков, которые впечатлились их работой на спартаковских матчах.
Вот такого размера сообщения иногда получают девушки от болельщиков, которые впечатлились их работой на спартаковских матчах.

Рукава – это последний штрих в подготовке к выходу. В теплой раздевалке можно быстро перегреться, в то время, как на арене прохладно из-за льда.
Рукава – это последний штрих в подготовке к выходу. В теплой раздевалке можно быстро перегреться, в то время, как на арене прохладно из-за льда.

Если вы будете повнимательнее на матчах «Спартака», то сможете увидеть не только эстетику игры, но и занимательные детали экипировки на спартаковских «Ангелах».
Если вы будете повнимательнее на матчах «Спартака», то сможете увидеть не только эстетику игры, но и занимательные детали экипировки на спартаковских «Ангелах».

Как и любые обычные девчонки, красотки из группы поддержки любят немного покривляться.
Как и любые обычные девчонки, красотки из группы поддержки любят немного покривляться.

Лучший друг девушки, которая танцует на секторе – мягенькая и тепленькая подушечка. Почему? Ответ будет ниже.
Лучший друг девушки, которая танцует на секторе – мягенькая и тепленькая подушечка. Почему? Ответ будет ниже.

Обычно, девчонки не спят в раздевалке и занимаются там исключительно полезными делами, а тут просто застыли для съемки в разных позах для съемки «Манекен челлендж».
Обычно, девчонки не спят в раздевалке и занимаются там исключительно полезными делами, а тут просто застыли для съемки в разных позах для съемки «Манекен челлендж».

Пора! Звучит гимн России. «Ангелы» разместились на боевых позициях.
Пора! Звучит гимн России. «Ангелы» разместились на боевых позициях.

Часть красоток из группы поддержки во время всего матча танцует на сцене. Девушки могут присесть только во время перерывов, все остальное время они проводят на ногах.
Часть красоток из группы поддержки во время всего матча танцует на сцене. Девушки могут присесть только во время перерывов, все остальное время они проводят на ногах.

Остальные же распределяются по трибунам. Но танцуют эти девушки только во время остановок игры, чтобы не мешать зрителям смотреть хоккей. Когда идет матч «Ангелы» сидят на ступеньках своего сектора. Именно для этого им и нужны те самые тепленькие подушечки.
Остальные же распределяются по трибунам. Но танцуют эти девушки только во время остановок игры, чтобы не мешать зрителям смотреть хоккей. Когда идет матч «Ангелы» сидят на ступеньках своего сектора. Именно для этого им и нужны те самые тепленькие подушечки.

Следующие шесть фотографий не испортить никаким комментарием. Так что просто любуйтесь.
Следующие шесть фотографий не испортить никаким комментарием. Так что просто любуйтесь.

Иногда вся группа поддержки перед матчем выходит на лед. Чтобы танец не превратился в парад падений, девушки крепят специальные кошки к подошвам сапог.
Иногда вся группа поддержки перед матчем выходит на лед. Чтобы танец не превратился в парад падений, девушки крепят специальные кошки к подошвам сапог.

Но вообще, есть отдельная группа «Ангелов», которые пару раз в период выезжают на лед, как и положено, на коньках. Все остальное время они стараются не замерзнуть сидя на стульчиках у борта льда.
Но вообще, есть отдельная группа «Ангелов», которые пару раз в период выезжают на лед, как и положено, на коньках. Все остальное время они стараются не замерзнуть сидя на стульчиках у борта льда.

Лопата и ведро нужны девушкам не для красоты, а чтобы убирать снег у скамеек запасных и во вратарской зоне.
Лопата и ведро нужны девушкам не для красоты, а чтобы убирать снег у скамеек запасных и во вратарской зоне.

Все когда-нибудь кончается. И девушкам снова пора в раздевалку. А нам всем пора взглянуть в след уходящему 2016 году. Вспомнить все, чему он нас научил и забыть все то, что брать в следующий год не хочется.
Все когда-нибудь кончается. И девушкам снова пора в раздевалку. А нам всем пора взглянуть в след уходящему 2016 году. Вспомнить все, чему он нас научил и забыть все то, что брать в следующий год не хочется.

Но не забывайте и заглянуть вперед в 2017-й, в котором «Ангелы» снова вернутся, а у вас все обязательно станет лучше, интереснее и счастливее.
Но не забывайте и заглянуть вперед в 2017-й, в котором «Ангелы» снова вернутся, а у вас все обязательно станет лучше, интереснее и счастливее.

Ведь в Новом году у вас может появиться свой собственный ангел или сбудется мечта детства. Пожелаем вам всего этого и немного больше. Чтобы вас всегда радовал любимый клуб, домашняя арена и вся та красота, которая на ней происходит.
Ведь в Новом году у вас может появиться свой собственный ангел или сбудется мечта детства. Пожелаем вам всего этого и немного больше. Чтобы вас всегда радовал любимый клуб, домашняя арена и вся та красота, которая на ней происходит.

Отдельное спасибо за сотрудничество руководителю группы поддержки «Spartak Angels» Марие! 

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