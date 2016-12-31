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Константин Генич: Проиграть Розанову и Стогниенко незазорно

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Генич
Константин ГеничИсточник: «Советский спорт»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич занял третье место в опросе «Советского спорта» «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года». Более того, последние четыре года он стабильно входит в тройку лучших. Мы попросили его прокомментировать итоги голосования.

- Константин, поздравляем вас с призовым местом! Именно такого результата и ожидали?
- Это огромное достижение! Все-таки комментаторов много. Проигрывать Стогниенко и Розанову незазорно. У Володи своя аудитория, он давно занял свою нишу, и сбросить его с трона в ближайшее время нереально. Он ни у кого не вызывает раздражения. Володя занял правильную позицию – его либо очень любят, либо уважают, либо он просто нравится. А к комментаторам «Плюса» у зрителей более радикальное отношение. Нас либо сильно уважают и любят, либо ненавидят и у таких мы вызываем раздражение.

- Как для вас прошел 2016 год? 
- Он получился чемпионским! Впервые довелось поработать на финале большого турнира сборных – Евро-2016. Прокомментировал чемпионский матч «Барселоны», когда она поздней весной обыграла «Гранаду», чемпионский матч ЦСКА, матч за Суперкубок Европы. Хороший год, полезный, я им удовлетворен.

- Какой ваш репортаж в прошлом году был лучшим, когда душа пела и получали удовольствие?
- Я от работы в принципе получаю удовольствие. Много матчей, после которых испытывал восторг, когда футбол высочайшего уровня и ты стараешься ему соответствовать. Если выбирать одну игру, то полуфинал Лиги чемпионов «Бавария» - «Атлетико», который я работал вместе с Сергеем Кривохарченко. После того матча душа пела – я впервые на «Альянц-Арене», сумасшедшая игра с двумя нереализованными пенальти, с нервной концовкой, когда «Баварии» нужно было забивать, чтобы выходить в финал... Доволен тем, как комментировал чемпионат Европы, тем более что работал в паре с Георгием Черданцевым. Плюс две игры чемпионата России – «Спартак» - «Амкар» и «Краснодар» - «Зенит».

- Какую вашу фразу из репортажей 2016 года считаете лучшей?
- Запомнился диалог с Георгием Черданцевым, когда мы работали на финале чемпионата Европы. Тяжелый, тягучий матч с минимумом моментов. А после гола Эдера (забит на 109-й минуте – Прим. ред.) Георгий сказал: «Осталось играть пять минут!» - «Почему пять, если десять?» - «Потому что дополнительное время идет до 115-й минуты» - «Как это?». Представляете, разбирались, сколько должен длиться матч с дополнительным временем! В такие моменты под эмоциями и в эйфории начинаешь путаться в фактических вещах. Что еще? Фразу «Глушаков – это похороны!», наверное, неправильно называть, это цитата…

- А кого вы считаете лучшим комментатором 2016 года?
- Романа Гутцайта. Он совершил не шаг, а настоящий прыжок вперед. Блестяще отработал финал Лиги чемпионов, здорово работает как в студии, так и в любой трансляции. У него нет провальных матчей, всегда высокий уровень. Руководство «Матч ТВ» ему доверяет, и Рома это заслужил.

Полностью интервью с Геничем читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт Футбол»

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