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Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира

«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Видеообзор участников «великолепной десятки»:

10. Сауль Альварес (Мексика)

Рыжеволосый мексиканец – одна из самых противоречивых фигур уходящего года на профессиональном ринге. С одной стороны, Альварес одержал две убедительные досрочные победы – над Амиром Ханом и Лиамом Смитом. С другой – нанес нокаутирующий удар собственной репутации, от которого будет не так-то просто оправиться.

Сауль отказался проводить объединительный поединок в среднем весе (до 72,1 кг) с Геннадием Головкиным, сославшись на то, что это объективно не его весовая категория. Альварес добровольно сложил с себя регалии чемпиона мира по версии WBC.

При этом, в последние недели идут интенсивные переговоры по организации поединка Канело с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе до 165 фунтов (74,8 кг)! На абсурдность сложившейся ситуации публично указал экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес.

9. Эрисланди Лара (Куба)

В июле 2014 года беглый кубинец Эрисланди Лара в Лас-Вегасе одержал победу над Альваресом, которую, впрочем, отказались ратифицировать судьи. Тремя годами ранее он был еще более скандально «ограблен» в поединке с американцем Полом Уильямсом. Стиль ярко выраженного контрпанчера и отсутствие широкой фанатской базы в США давно тормозят карьеру Лары. Бои с его участием зачастую не приносят организаторам коммерческой выгоды.

В 2016 году Эрисланди провел только один бой: в мае он уверенно победил по очкам бывшего американского олимпийца Ванеса Мартиросяна. А на 13 января запланирован его поединок с Юрием Форманом. Лара по-прежнему владеет чемпионским поясом WBA в первом среднем весе. Ранее кубинец не раз заявлял о своей готовности подняться в следующую категорию и провести поединок с Головкиным.

8. Карл Фрэмптон (Великобритания)

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA одержал в уходящем году две трудовые победы – над соотечественником Скоттом Куиггом и мексиканцем Лео Санта Крусом. Если бы ранее Фрэмптон не сделал все от себя зависящее, дабы избежать не предвещающей ничего хорошего встречи с Гильермо Ригондо – его можно было бы назвать открытием и, возможно, даже главным героем 2016-го.

Уже 28 января Карл проведет в Лас-Вегасе повторный поединок с Санта Крусом и букмекеры ожидаемо не видят в этом бою очевидного фаворита.

7. Гильермо Ригондо (Куба)

Двукратный олимпийский чемпион и, возможно, самый техничный боксер современности, к сожалению, в последние годы больше сражается с промоутерами, нежели с соперниками в ринге. В июле Гильермо вопреки своему обыкновению решил не затягивать поединок с британцем Джеймсом Диккенсом, сломав оппоненту челюсть уже во втором раунде.

25 февраля чемпион мира WBA сразится в Техасе с небитым и довольно опасным мексиканцем Мойзесом Флоресом. Отметим, что Ригондо - 36 лет, что по меркам «маленьких» весов – очень много. Но великий кубинец по-прежнему остается одним из самых избегаемых бойцов на современном ринге.

6. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

В апреле неувядающий «Пакмэн» одержал победу в третьем поединке с Тимоти Брэдли, а в ноябре уверенно одолел Джесси Варгаса, снова став чемпионом мира в полусреднем весе.

В промежутке между этими двумя боями он был избран в Сенат Филиппин. Очевидно, совмещать политическую и спортивную карьеры в дальнейшем Пакьяо будет все сложнее и сложнее. Не будем забывать и о том, что одному из самых успешных боксеров последних десятилетий уже 38 лет.

Однако промоутер Боб Арум четко дал понять, что он планирует зарабатывать на Мэнни и дальше. Осталось лишь найти для этого подходящую оппозицию. По-прежнему много разговоров ходит о втором поединке Мэнни с Флойдом Мэйвезером или о пятом – с Хуаном Мануэлем Маркесом. Но есть ощущение, что оба этих варианта в силу разных причин пока очень далеки от реальности.

5. Теренс Кроуфорд (CША)

Недавно мы признали 29-летнего американца боксером года. За последние 11 месяцев Кроуфорд одержал три уверенные победы, и сегодня он является безоговорочным лидером в своей весовой категории – до 63,5 килограмма.

Не исключено, что в самом ближайшем будущем Теренс решится на переход в полусредний вес, где, помимо Пакьяо и Брэдли, обитают Келл Брук, Амир Хан, Кит Турман, Дэнни Гарсия. Бой «Охотника» с каждым из этих боксеров стал бы весьма интригующим событием.

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

Король среднего веса GGG (Геннадий Геннадьевич Головкин) – пожалуй, единственный топовый боец современности, который вызывает настолько полярные оценки и мнения. Скептики обвиняют чемпиона мира по трем версиям и его команду в нежелании подняться в следующую весовую категорию, в выборе далеко не самых актуальных соперников и подчеркивают, что на сегодняшний день Головкин не побил на профессиональном ринге ни одного элитного боксера.

Другие, напротив, безудержно восхищаются ударной мощью представителя Казахстана и справедливо указывают на то, что из звезд, желающих выйти на ринг с Геннадием, очередь никак не выстраивается. Ситуация с Саулем Альваресом – самый яркий тому пример. 18 марта в Нью-Йорке Головкин проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. И уж этого соперника никак не представишь в образе неумехи, пенсионера или «малыша».

3. Сергей Ковалев (Россия)

Сам «Крашер» оценил 2016 год в своей спортивной биографии крайне скептически. Ковалев подробно разъяснил причины, по которым он не смог продемонстрировать свой максимум как в июльском поединке с Айзеком Чилембой, так и в мегафайте с Андре Уордом. Также Сергей полагает, что первое в карьере поражение, как ни парадоксально, может пойти ему на пользу.

Мы же подведем сугубо математический итог. Да, в этом году Ковалев потерял все три чемпионских пояса, но при этом он уверенно победил в рематче Жана Паскаля, одолел в Екатеринбурге Чилембу, а с официальным вердиктом боя против Уорда согласились далеко не все болельщики и специалисты. Этого более чем достаточно для того, чтобы сохранить за собой место в первой тройке Pound-4-Pound.

2. Андре Уорд (США)

Предполагалось, что по6едитель поединка Ковалев – Уорд автоматически станет лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Но формально Сергей ушел с ринга побежденным, а триумф Андре вызвал немало вопросов.

Однако заниматься самоедством американцу нет никакого резона. Уорд пришел в новую для себя весовую категорию, весной победил весьма крепкого кубинца Салливана Барреру, а затем встретился с сильнейшим и самым титулованным на сегодня полутяжеловесом, сумев переломить ход крайне неудачно начавшегося поединка.  

Пока Андре скупо и неохотно отвечает на эмоциональные реплики Ковалева, призывающего немедленно начать переговоры об организации реванша. Но в пользу того, что этот поединок в 2017 году состоится – говорят как условия контракта на первый бой, так и честолюбие Уорда, которое едва ли позволит ему объявить о завершении карьеры в нынешней ситуации.

1. Роман Гонсалес (Никарагуа)

Во главе рейтинга «Советского спорта» (а также подавляющего большинства других подобных списков) – Роман «Чоколатито» Гонсалес. О его феномене в мировом боксе и карьерном взлете мы подробно рассказывали в минувшем сентябре.

После победы над Карлосом Куадрасом никарагуанец стал чемпионом мира уже в четырех весовых категориях. Единственный боец, которому удалось подойти к победе над Романом на расстояние вытянутой руки – мексиканец Хуан Франсиско Эстрада. За последние 4 года он не потерпел ни одного поражения, сумев одолеть в числе прочих Брайана Вилорию и Джиовани Сегуру.

Если повторный поединок Гонсалес – Эстрада все же будет организован, он вполне может стать главным кандидатом на лучший бой 2017 года.  

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